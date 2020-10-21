Активісти завтра опівдні вимагатимуть, щоб поліція розслідувала побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва

Іван Дєєв - ветеран АТО, в полоні у бойовиків він провів 2 роки. 16 жовтня Дєєва і його дружину побили через конфлікт на дорозі, і зараз він у лікарні. Мета акції - не дати поліції спустити справу на гальмах.

Анонс заходу розміщено у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Акція розпочнеться о 12:00 біля головного управління Національної поліції в Києві за адресою вул. Володимирська, 15.

"Поліція вже намагалася зам'яти по-тихому цю справу, але Іван відмовився! Йдемо до кінця. Вимагати, щоб поліція взяла цю справу під особистий контроль і довела її до суду", - сказано на сторінці заходу.

Нагадаємо, Іван Дєєв постраждав під час дорожнього конфлікту. За словами дружини Дєєва, двоє чоловіків напали на них після того, як Іван посигналив машині, яка перекрила йому рух.

Іван Дєєв був у полоні з 5 лютого 2017-го. Доброволець із Хмельницького, служив спецпризначенцем. Був захоплений у Луганську під час виконання розвідувального завдання. Повернувся додому в рамках обміну 29 грудня 2019 року.

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