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Активісти завтра опівдні вимагатимуть, щоб поліція розслідувала побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва

Активісти завтра опівдні вимагатимуть, щоб поліція розслідувала побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва

Іван Дєєв - ветеран АТО, в полоні у бойовиків він провів 2 роки. 16 жовтня Дєєва і його дружину побили через конфлікт на дорозі, і зараз він у лікарні. Мета акції - не дати поліції спустити справу на гальмах.

Анонс заходу розміщено у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Акція розпочнеться о 12:00 біля головного управління Національної поліції в Києві за адресою вул. Володимирська, 15.

"Поліція вже намагалася зам'яти по-тихому цю справу, але Іван відмовився! Йдемо до кінця. Вимагати, щоб поліція взяла цю справу під особистий контроль і довела її до суду", - сказано на сторінці заходу.

Нагадаємо, Іван Дєєв постраждав під час дорожнього конфлікту. За словами дружини Дєєва, двоє чоловіків напали на них після того, як Іван посигналив машині, яка перекрила йому рух.

Іван Дєєв був у полоні з 5 лютого 2017-го. Доброволець із Хмельницького, служив спецпризначенцем. Був захоплений у Луганську під час виконання розвідувального завдання. Повернувся додому в рамках обміну 29 грудня 2019 року.

Читайте також: Учасника АТО і колишнього полоненого Дєєва з дружиною побили в центрі Києва. ВIДЕО

Автор: 

акція (1451) ветерани (1068) побиття (926) Нацполіція (15123) полонені (2248)


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Топ коментарі
+23
Наверное нормальные люди в полицию\милицию шли только когда грузины у нас делали реформу. До этого был только один мусор, да и после Аваковских дел, идейные снова ушли, остался один мусор
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21.10.2020 22:15
+9
А в это время на юго востоке Украины ОПЗЖ методично заходит во власть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290028071349279&set=p.1290028071349279&type=3&av=100010262946037&eav=AfYAwsOLkGnSiyJ6pAa1L7Oxfxs9YrBz71Z_p_NtQN-BWQXxhZS3lEld5WnPJ0nZb5M&__cft__[0]=AZV1DagIlyT4SK71lVGxFdff_jpuCbM71DA86uDdIwiqC5AmclvjzG2Nj54mHrUp9fRR_WZ-geHWAM9mtuv8Km5rd886306l2uXm54IDqYIxau_z_o_HTwB43RqInhLYNV3eKZ1ge47HIuaVrIlbaOfP1MOz0AoQXmffZEKL0ZnAH7ZZQJKU03UBU1HK_qorKur3qolFAssqZZ1QeJin3iPGjfYRoDMSeiACYtVm6s3H5Q&__tn__=R]-R Активісти завтра опівдні вимагатимуть, щоб поліція розслідувала побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва - Цензор.НЕТ 1724 .
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21.10.2020 22:52
+2
Розумні прекрасно розуміли що ніяких реформ гастарбайтери з Грузії зробити не здатні. Тому йшли лише дурні або "хитровкручені". Дурні не прижились в системі, а хитровркучені швидко зметикували які переваги дає "мундир" і лишились... Якщо узагальнити то стає очевидним що будь яка справа в Україні якою керують представники національних меншин приречена на корупцію і висмоктування державних коштів. Немає жодного прикладу чесної роботи на благо України представника будь якої національної меншини на державній службі. Як на мене то в Україні мають красти тільки українці а ми, такі ж самі українці будемо своїх співгромадян за злочини нещадно карати. Фішка в тому що жодна тварюка не зможе звинувачувати нас в антисемітизмі або ксенофобії! В Україні має бути українська влада! Крапка.
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21.10.2020 22:43
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Наверное нормальные люди в полицию\милицию шли только когда грузины у нас делали реформу. До этого был только один мусор, да и после Аваковских дел, идейные снова ушли, остался один мусор
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21.10.2020 22:15 Відповісти
Розумні прекрасно розуміли що ніяких реформ гастарбайтери з Грузії зробити не здатні. Тому йшли лише дурні або "хитровкручені". Дурні не прижились в системі, а хитровркучені швидко зметикували які переваги дає "мундир" і лишились... Якщо узагальнити то стає очевидним що будь яка справа в Україні якою керують представники національних меншин приречена на корупцію і висмоктування державних коштів. Немає жодного прикладу чесної роботи на благо України представника будь якої національної меншини на державній службі. Як на мене то в Україні мають красти тільки українці а ми, такі ж самі українці будемо своїх співгромадян за злочини нещадно карати. Фішка в тому що жодна тварюка не зможе звинувачувати нас в антисемітизмі або ксенофобії! В Україні має бути українська влада! Крапка.
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21.10.2020 22:43 Відповісти
Ви не праві. Я потрапив в ДТП 4 роки назад. Нові полісмени допомогли оформити європротокол, дуже чемно себе вели, на відміну від старих даішників. Була суттєва різниця між старими і новими. Інша справа, що грузинок видавили із поліції і стара система на чолі з Аваковим взяла реванш. І національність тут ні при чому. В системі працюють люди різних національностей. До Авакова були і українці, але система ж не змінилась.
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21.10.2020 22:54 Відповісти
Дружина забула страховку. Зупинили взагалі без якоїсь причини (перевірка на розшук). Здерли 500 гривень за те що "не помітили" відсутності страховки хоча наклейка на вікні була. Так, були ввічливі і "доброзичливі" і при цьому радісно посміхались потираючи "брудні" лапи...
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21.10.2020 23:47 Відповісти
Сейчас для страховки наклейка не нужна, проверяется онлайн по номеру авто...
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22.10.2020 21:54 Відповісти
Нам в страховой дали вместе с клеящимся кармашком. Пусть будет.
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22.10.2020 22:04 Відповісти
Что то все ето Беларашку напоминает. Активисты за сутки предупреждают и власть и мусоров что завтра будут митинговать, чтобы те подготовились и выставили кордоны или прошлись по домам активистов с предупреждениями. Вы еще цветы мусорам принесите и на колени встаньте.
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21.10.2020 22:36 Відповісти
как говорил вечный министр мвд: "мусора - не люди".
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21.10.2020 22:38 Відповісти
Позор.
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21.10.2020 22:43 Відповісти
А в это время на юго востоке Украины ОПЗЖ методично заходит во власть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290028071349279&set=p.1290028071349279&type=3&av=100010262946037&eav=AfYAwsOLkGnSiyJ6pAa1L7Oxfxs9YrBz71Z_p_NtQN-BWQXxhZS3lEld5WnPJ0nZb5M&__cft__[0]=AZV1DagIlyT4SK71lVGxFdff_jpuCbM71DA86uDdIwiqC5AmclvjzG2Nj54mHrUp9fRR_WZ-geHWAM9mtuv8Km5rd886306l2uXm54IDqYIxau_z_o_HTwB43RqInhLYNV3eKZ1ge47HIuaVrIlbaOfP1MOz0AoQXmffZEKL0ZnAH7ZZQJKU03UBU1HK_qorKur3qolFAssqZZ1QeJin3iPGjfYRoDMSeiACYtVm6s3H5Q&__tn__=R]-R Активісти завтра опівдні вимагатимуть, щоб поліція розслідувала побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва - Цензор.НЕТ 1724 .
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21.10.2020 22:52 Відповісти
на "юго востоке" никогда не було іншої влади.
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22.10.2020 09:16 Відповісти
сейчас всё регулируют олигархи, которые в плотную работают с Кремлём, ДЕНЬГИ- ДЕНЬГИ
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22.10.2020 09:56 Відповісти
"сейчас" - це, мабуть, десь с 90 року, коли на гроші "кдб" Рахмєтов почав скуповувати активи підприємств -"вкусняшек" сходу. Потім "підтянулись" такі "персонажи" як дружина Лужкова, "вклали" гроші "солнцевскіе"...

У 14 році був шанс "форматувати" цей "анклав", але....Завважали за краще "договариваться". Тому "маємо те, що маємо".
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22.10.2020 10:56 Відповісти
Поддерживаю!
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21.10.2020 23:19 Відповісти
а хто цього не знав?
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22.10.2020 10:16 Відповісти
Не вимагати треба, а поїхати до нього в гості.
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22.10.2020 09:39 Відповісти
 
 