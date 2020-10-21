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Новини Коронавірус і карантин
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Без концертів і фуд-кортів: стало відомо, як Київ відсвяткує Новий рік із COVID-19

Без концертів і фуд-кортів: стало відомо, як Київ відсвяткує Новий рік із COVID-19

Головна ялинка на Софійській площі буде штучною, а ярмарок з фуд-кортами не будуть влаштовувати, концерти теж не заплановано.

Влада столиці не відмовлятиметься від святкування Нового року через пандемію, але на Софійській площі не буде ні концертів, ні різдвяного ярмарку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Ялинка цього разу буде штучною і вищою за минулорічну. Її висота становитиме 30 метрів. Біля святкового дерева буде гігантський пень з фотозоною і казковими персонажами. Монтувати ялинку почнуть наприкінці листопада.

Замість концертів звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть із кіосків навинос.

Софійську площу накриють великим куполом з ілюмінації. Пускатимуть під купол людей партіями по 100 осіб.

Вартість свята в центрі Києва становитиме близько 35 млн грн. Міському бюджету воно коштуватиме лише 200 тисяч, решту виділять меценати.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Новий рік (551) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
І Зе не влаштує ніякого шоу?
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21.10.2020 22:30
+2
йолка.....приближается...
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21.10.2020 22:31
+2
Мдя... Гігантський пеньок і штучна ялинка... Дуже символічно. Прямо зараз вже піднімає настрій.
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21.10.2020 22:39
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І Зе не влаштує ніякого шоу?
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21.10.2020 22:30 Відповісти
а він з сім"єю буде десь далеко...в теплих краях (а відосік від бідосіка покажуть лохторату)
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21.10.2020 22:34 Відповісти
вам нада шоу? іх єсть, нє благодарітє

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https://twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy @SerbinSergiy

https://twitter.com/SerbinSergiy https://twitter.com/SerbinSergiy



ЗЕнелоха розвели як глину у воді.
Під його головуванням відбулось засідання по вакцині.
Був представлений головний спец. М. Фаворов як мікробіолог вірусолог.
Так от - це лікар дантист з Аталанти.
Закінчив Московський стоматологічний держунівериситет.
Має докторат за внесок 5000$.

Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1736
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21.10.2020 22:37 Відповісти
йолка.....приближается...
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21.10.2020 22:31 Відповісти
Елка в этом году будет искусственной(с)
-----------------
☹️
В этом году в некоторых городах Германии подумывают вообще рождественские базары, из-за вируса, отменить......☹️
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21.10.2020 22:37 Відповісти
Та ще почекайте...Листя не пожовтіло, а ви вже Новий Рік плануєте.
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21.10.2020 22:38 Відповісти
Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8347
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21.10.2020 22:38 Відповісти
Мдя... Гігантський пеньок і штучна ялинка... Дуже символічно. Прямо зараз вже піднімає настрій.
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21.10.2020 22:39 Відповісти
как так без музыки вообще нельзяБез концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1608
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21.10.2020 22:53 Відповісти
Да, какие времена настали...
Новый год праздновать не будем, отдых, развлекуха - все пропало.
Дети запомнят, как все детство проходили в масках, без дискотек и гулянок, все по схронам.
И главное, и конца и края этому не видно.

Самое убийственное- иммунитет держится до 6 мес, а дальше - дубль 2, и еще покруче первого.
Может это и есть начавшийся апокалипсис?
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21.10.2020 23:16 Відповісти
"Пора готовится к земле"(с)
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21.10.2020 23:34 Відповісти
правильно.
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22.10.2020 03:54 Відповісти
... гигантский пень со сказочными персонажами, но без рождественской ярмарки...
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22.10.2020 06:11 Відповісти
Суслик побеждает слбоумных . Великий зеля так решил. Где консилиум эпидемиологов и психотерапевтов,лекарства и вакцины для шизоидных бессильны. Запереть на лайнере 6 тыс и неограничивать через месяц все будут здоровы и с имунететом, тест уже прошли такой в Японии, можно повторить А эти политшаманы уже все на четыри года заплонеровали. Вперед в резервации слабоумным одичалым там самое место.
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22.10.2020 07:34 Відповісти
Какие власти Киева что решили? На сегодняшний день, даже имя мэра Киева не известно, выборы только через неделю. Или нам тонко намекают, что договорных состоялся?
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22.10.2020 07:39 Відповісти
 
 