Без концертів і фуд-кортів: стало відомо, як Київ відсвяткує Новий рік із COVID-19

Головна ялинка на Софійській площі буде штучною, а ярмарок з фуд-кортами не будуть влаштовувати, концерти теж не заплановано.

Влада столиці не відмовлятиметься від святкування Нового року через пандемію, але на Софійській площі не буде ні концертів, ні різдвяного ярмарку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Ялинка цього разу буде штучною і вищою за минулорічну. Її висота становитиме 30 метрів. Біля святкового дерева буде гігантський пень з фотозоною і казковими персонажами. Монтувати ялинку почнуть наприкінці листопада.

Замість концертів звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть із кіосків навинос.

Софійську площу накриють великим куполом з ілюмінації. Пускатимуть під купол людей партіями по 100 осіб.

Вартість свята в центрі Києва становитиме близько 35 млн грн. Міському бюджету воно коштуватиме лише 200 тисяч, решту виділять меценати.

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