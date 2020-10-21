Без концертів і фуд-кортів: стало відомо, як Київ відсвяткує Новий рік із COVID-19
Головна ялинка на Софійській площі буде штучною, а ярмарок з фуд-кортами не будуть влаштовувати, концерти теж не заплановано.
Влада столиці не відмовлятиметься від святкування Нового року через пандемію, але на Софійській площі не буде ні концертів, ні різдвяного ярмарку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Ялинка цього разу буде штучною і вищою за минулорічну. Її висота становитиме 30 метрів. Біля святкового дерева буде гігантський пень з фотозоною і казковими персонажами. Монтувати ялинку почнуть наприкінці листопада.
Замість концертів звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть із кіосків навинос.
Софійську площу накриють великим куполом з ілюмінації. Пускатимуть під купол людей партіями по 100 осіб.
Вартість свята в центрі Києва становитиме близько 35 млн грн. Міському бюджету воно коштуватиме лише 200 тисяч, решту виділять меценати.
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ЗЕнелоха розвели як глину у воді.
Під його головуванням відбулось засідання по вакцині.
Був представлений головний спец. М. Фаворов як мікробіолог вірусолог.
Так от - це лікар дантист з Аталанти.
Закінчив Московський стоматологічний держунівериситет.
Має докторат за внесок 5000$.
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☹️
В этом году в некоторых городах Германии подумывают вообще рождественские базары, из-за вируса, отменить......☹️
Новый год праздновать не будем, отдых, развлекуха - все пропало.
Дети запомнят, как все детство проходили в масках, без дискотек и гулянок, все по схронам.
И главное, и конца и края этому не видно.
Самое убийственное- иммунитет держится до 6 мес, а дальше - дубль 2, и еще покруче первого.
Может это и есть начавшийся апокалипсис?