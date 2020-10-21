Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ

Жодних переговорів на державному рівні про закупівлю або отримання російських вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2 сьогодні не ведеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні лікарські засоби, зокрема імунобіологічні препарати, допускаються до застосування виключно після їх державної реєстрації, окрім тих, що виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів. Державна реєстрація лікарського засобу здійснюється виключно на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів, проведеної Державним експертним центром МОЗ України.

Водночас спрощеною процедурою реєстрації можуть користуватися засоби, які вже зареєстровані у Сполучених Штатах Америки, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Наразі заяв щодо державної реєстрації російської вакцини Гам-КОВИД-Вак у встановленому порядку від жодних суб’єктів не надходило. Окрім того, за наявною інформацією, цей продукт так само не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні.

Тому будь-які припущення щодо можливих переговорів чи розгляду російських вакцин як предмету для закупівлі чи отримання не мають під собою жодного підґрунтя на законодавчому рівні", - говориться в повідомленні.

У МОЗ також нагадують, що Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби у рамках механізму COVAX, який об’єднав понад 180 країн. Україна увійшла в список 92 визначених механізмом COVAX країн, для яких передбачені вакцини фірми AstraZeneca (UK) та Novavax (USA) безоплатно або за цінами, нижчими за ринкові.