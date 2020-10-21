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Новини Коронавірус і карантин
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Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ

Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ

Жодних переговорів на державному рівні про закупівлю або отримання російських вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2 сьогодні не ведеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"В Україні лікарські засоби, зокрема імунобіологічні препарати, допускаються до застосування виключно після їх державної реєстрації, окрім тих, що виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів. Державна реєстрація лікарського засобу здійснюється виключно на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів, проведеної Державним експертним центром МОЗ України.

Водночас спрощеною процедурою реєстрації можуть користуватися засоби, які вже зареєстровані у Сполучених Штатах Америки, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Наразі заяв щодо державної реєстрації російської вакцини Гам-КОВИД-Вак у встановленому порядку від жодних суб’єктів не надходило. Окрім того, за наявною інформацією, цей продукт так само не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні.

Тому будь-які припущення щодо можливих переговорів чи розгляду російських вакцин як предмету для закупівлі чи отримання не мають під собою жодного підґрунтя на законодавчому рівні", - говориться в повідомленні.

У МОЗ також нагадують, що Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби у рамках механізму COVAX, який об’єднав понад 180 країн. Україна увійшла в список 92 визначених механізмом COVAX країн, для яких передбачені вакцини фірми AstraZeneca (UK) та Novavax (USA) безоплатно або за цінами, нижчими за ринкові.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) МОЗ (5388) росія (64871) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
МОЗ немає більше чим зайнятися, ніж піарити кацапську херню...
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21.10.2020 22:40
+4
СТОП.
Мертвечук 17 октября заявлял что после привития этой вакциной у него выработались антитела
19 октября прошла новость, что метрвечук заболел короной
ВОПРОСЫ?
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21.10.2020 22:43
+4
Він мудак але не ідіот. Не колов він собі ніяку рашко-"вакцину".
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21.10.2020 22:45
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МОЗ немає більше чим зайнятися, ніж піарити кацапську херню...
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21.10.2020 22:40 Відповісти
З такими ідіотами й ворогів не треба.

Якийсь російський непотріб який ніхто не бачив вони вже називають "вакциною"...
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21.10.2020 22:44 Відповісти
ідіоти ті що вважають ворогів простими ідіотами...
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21.10.2020 23:19 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья .

Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4417
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21.10.2020 23:24 Відповісти
На основе вакцин от ящура сделана
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21.10.2020 23:28 Відповісти
Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1140
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22.10.2020 08:45 Відповісти
https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&hc_ref=********************************************************-godm3iH4tI&fref=nf&__tn__=kC-R Уляна Супрун https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&hc_ref=********************************************************-godm3iH4tI&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2785763391708210/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&__tn__=-R 9 ч. · https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2785761871708362?__tn__=K-R#

Керівництво https://www.facebook.com/moz.ukr/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&fref=mentions&__tn__=K-R Міністерство охорони здоров'я України ніяк не заспокоїться через закупівлі ліків. Мало того, що закупівлі зірвано і зараз по всій країні відчутний брак життєво важливих ліків. Мало того, що пацієнтські організації роблять роботу міністерства, самостійно закуповуючи ліки для пацієнтів. Мало того, що керівництво МОЗУ звинувачує всіх навколо у свої же бездіяльності. Мало того, що від браку ліків вже помирають люди. https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&fref=mentions&__tn__=K-R Максим Степанов продовжує втручатися в процес закупівель, аби повернути корупцію та в ручному режимі вирішувати, які ліки слід купувати.
Сьогодні на засіданні уряду Степанов може винести на голосування зміни до постанови, що дуже допоможуть йому це зробити.
Які зміни пропонуються? МОЗ України хоче самостійно визначати технічні та всі інші характеристики ліків, а потім передавати їх в ДП https://www.facebook.com/uamedpro/?__xts__%5B0%5D=68.ARBjU2HS_sEd8eSPLDFhDaj5TP5lKabw7sfm6UG21JTmBtxGhoGiYk3NJkqOQYy2t9tMul2Tfjpr1zaO-lQERwB4TpTS_Hzs8DyuXCV6wDDNjkZ5sSThHkz2JGBSeZc7-eelWg9xRETG2WHfpP-JOaOwWo7GcY306WhIRuu_7Qp-QTKhisnk6q9HklxrM_ejKXS8-nUJMAQRDONaeMblOJpvXHDPEsiUpWjIjkf7zKdPdFtHki7TzJT0Xl5ti6l5f4eZ4h1MuhGYwNNjYA_n2BgFOyyRWzd66lbbwslWqnTmKGNAjucCZtHSgozuOdG1kUFajlCyYOaqq1zZUHyctecoqX-P&__xts__%5B1%5D=68.ARD2hl0SdNem5jm212UZ0EFFj_eoNK8_6BYOb-rzDAeok2Vb3MxujHrLOs6PrYPhEQp9R-1yJkmTpKrLURKDz0YXOT0ck-***************************************************************************************************************************--Pvmd72Jg1VMxNIDdnvGgVbhJVGbSwQErOkftThLmvlwIGp6Fgw_scwD6c5hTqPhT9uA_frV0H8FYfI9xwCkUMc2OswO7bDSudDRJVg_4fhEQyHnYKTyGx9IWQVQuhVpzn&fref=mentions&__tn__=K-R Медичні закупівлі України .
Що це означає? Що хтось в міністерстві за закритими дверима буде вирішувати, які конкретно ліки купувати. Простіше кажучи, матиме можливість спокійно писати відповідні тендери під конкретного виробника і з цього отримувати відкати. Наприклад, якщо МОЗ напише, що конкретний препарат може закуповуватися лише в таблетках, а в капсулах ні, і буде лише один виробник препарату в таблетках, то саме він 100% переможе в тендері. Це саме може стосуватися дозування та інших характеристик препаратів. Це дуже спрощений приклад. Але такий механізм дозволяє в ручному режимі вирішувати хто саме виграє тендер та створить ідеальні умови для завищення цін.
Така схема зовсім не нова - за часів Богатирьової так було вкрадено майже 1 млрд гривень, ліки купувалися за завищеними цінами на 20-40%, а вакцини сумнівної якості - у фірми свого сина.
Окрім іншого, в цих змінах до постанови не прописана низка процесів, що ще більше затримуватиме процес закупівель, який і так зірвано. Питанням залишається хто саме і як писатиме тендери в МОЗ України? Для цього потрібне створення окремих груп з залученням фахівців, чого в змінах до постанови взагалі немає.
Це далеко не перша спроба керівництва МОЗУ втрутитися у процес закупівель і перебрати його в кабінети міністерства. Спочатку випадкові міністри - Скалецька та Ємець фактично нічого не зробили, аби процес закупівель у цьому році розпочався вчасно. Більше того, останній намагався призначити в Медичні закупівлі свою "довірену особу", а коли голова ДП Arsen Zhumadilov розповів про це публічно, Ємець ініціював службове розслідування.
Потім купу перепон почало створювати сьогоднішнє керівництво МОЗУ - спочатку з закупівлями костюмів для медиків, які саме ж закупило за завищеними цінами, внесенням змін до постанови, яка дозволила вручну контролювати закупівлі, та через це дуже і дуже затягнула їхній процес, проти ДП були ініційовані службові розслідування через помилки і бездіяльність МОЗУ, хоча при цьому на столах в міністерстві місяцями лежали непідписані документи, які буквально блокували роботу ДП.
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21.10.2020 23:24 Відповісти
Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7037
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21.10.2020 23:25 Відповісти
СТОП.
Мертвечук 17 октября заявлял что после привития этой вакциной у него выработались антитела
19 октября прошла новость, что метрвечук заболел короной
ВОПРОСЫ?
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21.10.2020 22:43 Відповісти
Він мудак але не ідіот. Не колов він собі ніяку рашко-"вакцину".
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21.10.2020 22:45 Відповісти
Я ДЕТО НАПИСАЛ, ЧТО ОН КОЛОЛ?
Привел его заявления
"Кум путина врать не будент" (с) ))))
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21.10.2020 22:48 Відповісти
Мертвечук патриот?
Разве что рашки
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21.10.2020 22:56 Відповісти
)(уйло казав ,що його кум ,справжній український націоналіст !!)))
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21.10.2020 23:03 Відповісти
І как істінний бандьоровєц лічна вєшал московітов
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21.10.2020 23:12 Відповісти
У них добра вакцина новичок, котра пройшла реєстрацію і визнана всім світом.
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21.10.2020 22:46 Відповісти
та даже если и отвечала и прошла по всем нормам тут играет моральная сторона покупать у агрессора потом кацапы тыкать будуь мол хохлы называют нас агрессорами а сами покупают у нас вакцину так как умрут сы их спасаем но судя по высказываниям минздрава это для них какаяразница даже намека о том что вакцина странны агрессора и оккупанта нет еще скажите что жизнь каждого для васчеловека превыше и вы купите хоть у дьявола 73% может поверят
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21.10.2020 22:48 Відповісти
Росія повсякчас жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів!!! В самій Московіі ,є лише торфяні болота та криві берези !!!)))
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21.10.2020 23:02 Відповісти
https://youtu.be/Jf-vxQ64bM8 https://youtu.be/Jf-vxQ64bM8
Говорят КТО ПЕРВЫМ НАЧНЁТ ПРОДАВАТЬ ВАКЦИНУ - тот и автор вируса. Раша продала Бразилии 50 млн вакцин
Вакцина сделана на основе вакцины от ящура 😀😀😀
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21.10.2020 23:27 Відповісти
Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2180

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання на COVID-19, вже забрав життя понад мільйона людей і підірвав економіки багатьох країн світу. Нас намагаються переконати в тому, що всесвітня пандемія - результат випадкового збігу обставин та генів. Але факти вказують на те, що це - біологічна зброя, новий інструмент гібридної війни. І епідемія, що прокотилася світом - це планомірна операція. Як Росія перетворила коронавірус на біологічну зброю? Навіщо це хутину ? Який ефект матиме пандемія на міжнародні відносини? Дивіться відео.
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21.10.2020 23:29 Відповісти
SARS-CoV-1 когда и где появился?
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22.10.2020 03:30 Відповісти
раССеянская вакцина только через ветеринара..
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21.10.2020 23:30 Відповісти
Кощей мертветчук вколол себе вакцину от ящура 😀😀😀
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21.10.2020 23:49 Відповісти
Смарите, МОЗ, на всякий случай. Если что, перештрыкаете себе всю эту фуфловакцину, чтоб у вас не возникало соблазнов там, типа плюшек набрать и т.п.
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21.10.2020 23:57 Відповісти
Больницы Мариуполя плохо подготовлены к пандемии COVID-19: в медучреждениях - дефицит кислородных точек и не закуплены кислородные концентраторы (аппараты, использующиеся для кислородной терапии больных).
Об этом в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=684115792513523&id=100027453259737 Facebook сообщил врач Мариупольской городской больницы №1 Михаил Сорокин. "Вероятно, меня завтра либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу!" - начал свой пост он.
Медик рассказал, что от коронавируса умер его коллега - бывший заведующий отделением травматологии первой городской больницы Виктор Русанов. Вместе с ним Сорокин проработал 37 лет.
"Уверен, что реаниматологи четверки (Русанов лечился в ГБ №4. - Ред.) сделали все возможное. Но что твориться в городе в отношении подготовки к "короне"? У нас был срок в семь месяцев. В марте я писал об этой проблеме и необходимых конкретных действиях в Мариуполе. Не заметили!" - возмутился врач.
По его словам, сегодня в больницах города "абсолютный дефицит кислородных точек". Врач назвал полным абсурдом наличие коек для инфицированных без кислородных линий.https://www.obozrevatel.com/society/covid-19-vrach-iz-mariupolya-zayavil-o-plohoj-podgotovke-bolnits.htm
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22.10.2020 00:02 Відповісти
********** их паРаши, только дебил купит это говно.
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22.10.2020 00:06 Відповісти
только попробуйте.. диверсанты, работающие на Кремль
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22.10.2020 06:15 Відповісти
 
 