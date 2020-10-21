Дії Росії в Криму змусили НАТО посилити присутність у регіоні аж до повернення півострова Україні, - постпред США Гатчісон

Мілітаризація окупованого Росією Криму змушує посилити військову присутність Північноатлантичного Альянсу на сході Європи

Про це сказала під час відеоконференції в ZOOM постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до посиленої присутності не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії, і на майбутнє - щоб Крим повернувся в Україну", - наголосила Гатчісон.

Також, у відповідь на запитання про те, чи планується розміщення американських військ на сході Європи на довгостроковій основі, посол відповіла, що сили США у країнах Балтії, у Польщі, Румунії та Болгарії перебувають "на ротаційній основі в рамках розширеної присутності".

"Росія зараз здійснює мілітаризацію Криму, і з цієї причини ми маємо подбати, аби усі наші союзники у Чорному морі та в інших регіонах були захищеними", - сказала Гатчісон і додала, що російська мілітаризація Криму відбувається у дуже безпосередній близькості до багатьох країн НАТО.

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