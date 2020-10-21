Дії Росії в Криму змусили НАТО посилити присутність у регіоні аж до повернення півострова Україні, - постпред США Гатчісон
Мілітаризація окупованого Росією Криму змушує посилити військову присутність Північноатлантичного Альянсу на сході Європи
Про це сказала під час відеоконференції в ZOOM постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до посиленої присутності не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії, і на майбутнє - щоб Крим повернувся в Україну", - наголосила Гатчісон.
Також, у відповідь на запитання про те, чи планується розміщення американських військ на сході Європи на довгостроковій основі, посол відповіла, що сили США у країнах Балтії, у Польщі, Румунії та Болгарії перебувають "на ротаційній основі в рамках розширеної присутності".
"Росія зараз здійснює мілітаризацію Криму, і з цієї причини ми маємо подбати, аби усі наші союзники у Чорному морі та в інших регіонах були захищеними", - сказала Гатчісон і додала, що російська мілітаризація Криму відбувається у дуже безпосередній близькості до багатьох країн НАТО.
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Там мільйони таких ******.
Спасибо, Вова !
Генасамблея ООН.
орать, что НАТО близко, когда оно далеко. Захватывать чужие земли, чтоб НАТО было еще дальше.
Получить НАТО в 50км от своей границы.
Ну, не идиот ли?..
день освобождения - день освобождения от крыс или "день Воды"
Тебе не надо, у тебя Германдия есть. А люди смогут на море в украинский крым ездить
Кроме того, Украина получила статус страны- аспиранта- т е кандидата на членство в Альянсе.
Усиливаются наши позиции в наших морях.
Азербайджан показывает, что украденное можно и нужно возвращать законным владельцам.