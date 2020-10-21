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Новини Окупація Криму
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Дії Росії в Криму змусили НАТО посилити присутність у регіоні аж до повернення півострова Україні, - постпред США Гатчісон

Дії Росії в Криму змусили НАТО посилити присутність у регіоні аж до повернення півострова Україні, - постпред США Гатчісон

Мілітаризація окупованого Росією Криму змушує посилити військову присутність Північноатлантичного Альянсу на сході Європи

Про це сказала під час відеоконференції в ZOOM постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до посиленої присутності не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії, і на майбутнє - щоб Крим повернувся в Україну", - наголосила Гатчісон.

Також, у відповідь на запитання про те, чи планується розміщення американських військ на сході Європи на довгостроковій основі, посол відповіла, що сили США у країнах Балтії, у Польщі, Румунії та Болгарії перебувають "на ротаційній основі в рамках розширеної присутності".

"Росія зараз здійснює мілітаризацію Криму, і з цієї причини ми маємо подбати, аби усі наші союзники у Чорному морі та в інших регіонах були захищеними", - сказала Гатчісон і додала, що російська мілітаризація Криму відбувається у дуже безпосередній близькості до багатьох країн НАТО.

Читайте також: Програма розширених можливостей не означає початку членства України в НАТО, - посол США в НАТО Гатчісон

Автор: 

Крим (14122) НАТО (6395) росія (64871) Гатчісон Кей Бейлі (14)


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Топ коментарі
+17
Ти певен що замість )(уйла не прийде інше )(уйло ???))
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21.10.2020 23:08
+15
Похоже, что солдаты НАТО все же будут в Крыму

Спасибо, Вова !
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21.10.2020 23:19
+14
Наконец - то появилась внятная стратегия хотя бы сдерживания мордора.
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21.10.2020 23:19
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пока ху.ло не сдохнет,Крыма не видать
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21.10.2020 23:03 Відповісти
Ти певен що замість )(уйла не прийде інше )(уйло ???))
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21.10.2020 23:08 Відповісти
Ні хто не впевнений що буде завтра.Буде шо буде
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21.10.2020 23:26 Відповісти
Справа в тому що переважна більшість росєян параноїдальні шизи великодержавного шовінізма !! Це їх ментальна відмінність ,це вже на генному рівні !!))
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21.10.2020 23:31 Відповісти
То є так,але коли подохне ху..ло то "хабаровском" стане весь кацапстан,як що своєчасно не прийде друге ху..ло.Памятаєш як їх ковдубасило на початку 90х? Імперія повинна розвалитись і до Трапма не ходить
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21.10.2020 23:54 Відповісти
Саме неконтрольваного розпаду цього гидотного гнійника і побоюється світова спільнота !! Якщо той гнійник лусне ,гидотою весь світ заляпає !!))
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21.10.2020 23:59 Відповісти
Действия Россия в Крыму вынудили НАТО усилить присутствие в регионе вплоть до возвращения полуострова Украине, - постпред США Хатчисон - Цензор.НЕТ 1777

Там мільйони таких ******.
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21.10.2020 23:09 Відповісти
Не сподівайся. ***** це тепер титул правителя країни *********. Буде інше *****. *****-2, *****-3 і так до того часу поки ********* не зникне з політичної карти світу. Ми ж маємо з дитинства готувати дітей до знищення окупантів дегуманізуючи кацапів до тваринного стану - ми ж не переживаємо коли їмо свинину заколотих свиней! Вони саме для бійні народжуються і відгодовуються... як і кацапи.
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22.10.2020 01:40 Відповісти
А ху*ло сдохнет, он не вечный
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22.10.2020 01:54 Відповісти
Ватета даааа.
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21.10.2020 23:07 Відповісти
Параноїдальні шизофреніки повинні бути під постійним пильним доглядом !!!)))
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21.10.2020 23:12 Відповісти
Надо им участок под Мариуполем продать..
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21.10.2020 23:16 Відповісти
ну чё кацапы, вы уже "отдалили NATO от своих границ", или ещё отдаляете???
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21.10.2020 23:17 Відповісти
ватаны сами отползут в район Сибири и тундры )
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21.10.2020 23:34 Відповісти
Є одна проблемка ,кітайські друзі Росєї, вважают Сибір ,тимчасово окупованою кітайською територією!!!))
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21.10.2020 23:42 Відповісти
Похоже, что солдаты НАТО все же будут в Крыму

Спасибо, Вова !
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21.10.2020 23:19 Відповісти
Наконец - то появилась внятная стратегия хотя бы сдерживания мордора.
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21.10.2020 23:19 Відповісти
Ворованное придется вернуть!

Генасамблея ООН.
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21.10.2020 23:19 Відповісти
это не ворованное .Это по бандитски отжатое .А это уже другая уголовная статья .
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21.10.2020 23:35 Відповісти
Дуже дипломатична, витончена і лаконічна заява: "Нас тут есть"
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21.10.2020 23:20 Відповісти
Это не поможет.. а вот забор с десяти этажный дом, по периметру этого исторического недоразумения - нормальный выход для цивилизации..
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21.10.2020 23:27 Відповісти
Вот Америка и является гарантом целостности территорий Украины , в отличии от Рахи . которая никогда свои подписанные договора не соблюдает . Таки был прав старик Отто фон Бисмарк . Боже храни Америку !
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21.10.2020 23:32 Відповісти
в то время, когда морячок плясал с совковыми вдовушками- приезжал жирик с валуем и кричали во весь свой чёрный рот , мол захотим и море опресним, а в Крыму - Васюках будет игорная зона, а в Черном море будет тесно от океанских лайнеров, а на берегу будет не пройти от долларов...токо на рейхферендум сбегайте... все дебилы плясали и слушали кремлёвского дебила с открытым ртом, а теперь все сидят на берегу с открытым ртом - выдвинули челюсти и ждут дождя, дебилы мля
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21.10.2020 23:33 Відповісти
челюсти поди русскоговорящие ?)
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21.10.2020 23:36 Відповісти
челюсти лживоизрыгающие !)
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21.10.2020 23:55 Відповісти
многоходовочка гениального стратега:
орать, что НАТО близко, когда оно далеко. Захватывать чужие земли, чтоб НАТО было еще дальше.
Получить НАТО в 50км от своей границы.
Ну, не идиот ли?..
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21.10.2020 23:43 Відповісти
Теперь будут говорить, что они оказались правы. НАТО у границ
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22.10.2020 02:37 Відповісти
Украина может разрешить военным США стать на территории Украины - вдоль границы с Россией и базы в городах этих развернуть - в Одессе флот США разрешить базироваться и во всех прибрежных городах и также наземные базы развернуть! А в Харькове ракетные войска можно США поставить! Это будет и для защиты США интересов и для защиты Украины ибо РФ никогда не посмеет на США напасть! И США выиграет и Украина выиграет!
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21.10.2020 23:50 Відповісти
Давай оберемо тебе президентом.
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22.10.2020 00:00 Відповісти
Лаптям покаятись? Це щось нове.
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21.10.2020 23:58 Відповісти
Псіхично хворі не здатні каятись !!)))
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22.10.2020 00:01 Відповісти
Через некоторое время материки переместаться, и Крым будет наш
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22.10.2020 00:02 Відповісти
крысмане! освобождение Крыма будет называться "праздник Воды",
день освобождения - день освобождения от крыс или "день Воды"
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22.10.2020 00:04 Відповісти
Пусть уходят за наши границыhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290077054677714&set=p.1290077054677714&type=3&av=100010262946037&eav=AfYUByBDzMn-g37a273q0ctd4YD4VRKNRn13CuwMQRMvJrPoisMIU281d_Rg1nZ3Cdg&__cft__[0]=AZV-LCW-KoeZ3PCNoE-****************************************************************************************************************&__tn__=R]-R Дії Росії в Криму змусили НАТО посилити присутність у регіоні аж до повернення півострова Україні, - постпред США Гатчісон - Цензор.НЕТ 8459 .
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22.10.2020 00:16 Відповісти
это ж скоко "Байрактаров" надо, а операторов - ещё больше, я уж о "великих стратегах" промолчу
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22.10.2020 01:25 Відповісти
Крым то вернётся, только это нам надо?
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22.10.2020 01:06 Відповісти
"Да ты что, ..... сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!"
Тебе не надо, у тебя Германдия есть. А люди смогут на море в украинский крым ездить
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22.10.2020 02:40 Відповісти
Если попрут тысачи, то и рашка ничего не сможет сделать. Попробуем?
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22.10.2020 01:11 Відповісти
Свинособаки идут в спам
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22.10.2020 04:57 Відповісти
Шо значит "незаконная попытка...",если они и так захватили?!
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22.10.2020 01:42 Відповісти
НАТО нам вернёт, а что потом?
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22.10.2020 01:52 Відповісти
Потом твоё ***** удавится
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22.10.2020 04:58 Відповісти
Ну все! У скабеевой башка оторвётся сегодня на программе. Альянс уже и так ощутимо усилил своё присутствие в Украине. Мало того,Украина стала официально партнером расширенных возможностей НАТО этим летом. Этот статус предусматривает поддержку и углубленное сотруднич5ство со странами партнерами. Украина участвует в учениях Альянса уже много лет, участвует в операциях союзников в разных странах, в том числе участвовала в операциях в Афганистане и Косово- то есть это кость, наши военные могут даже занимать должности в штабе НАТО.
Кроме того, Украина получила статус страны- аспиранта- т е кандидата на членство в Альянсе.
Усиливаются наши позиции в наших морях.
Азербайджан показывает, что украденное можно и нужно возвращать законным владельцам.
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22.10.2020 07:42 Відповісти
 
 