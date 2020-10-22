Рекорд заражень COVID-19 на Буковині: за добу підтвердили 248 нових випадків

Станом на вечір середи в Чернівецькій області зареєстровано 248 нових випадків захворювання на коронавірус, кількість хворих збільшується.

Про це повідомив у фейсбуці голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хворих на коронавірус буковинців щодня стає дедалі більше. Протягом останнього тижня обласний лабораторний центр фіксує понад 200 нових випадків на добу. Сьогодні в нас черговий антирекорд в області - 248 нововиявлених фактів інфікування COVID-19", - написав Осачук.

Також повідомляється, що за останню добу зафіксовано 93 випадки одужання. Загалом від початку епідемії в регіоні інфіковано 18 562 особи, 9688 одужали, 419 - померли.

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