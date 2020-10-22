Рекорд заражень COVID-19 на Буковині: за добу підтвердили 248 нових випадків
Станом на вечір середи в Чернівецькій області зареєстровано 248 нових випадків захворювання на коронавірус, кількість хворих збільшується.
Про це повідомив у фейсбуці голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"Хворих на коронавірус буковинців щодня стає дедалі більше. Протягом останнього тижня обласний лабораторний центр фіксує понад 200 нових випадків на добу. Сьогодні в нас черговий антирекорд в області - 248 нововиявлених фактів інфікування COVID-19", - написав Осачук.
Також повідомляється, що за останню добу зафіксовано 93 випадки одужання. Загалом від початку епідемії в регіоні інфіковано 18 562 особи, 9688 одужали, 419 - померли.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лора Мелок
показати весь коментар22.10.2020 08:38 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль