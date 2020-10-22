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Новини Коронавірус і карантин
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Прем'єр Польщі Моравецький хоче із суботи перетворити всю країну на "червону зону" карантину

Прем'єр Польщі Моравецький хоче із суботи перетворити всю країну на

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає за розширення зони дії обмежень, покликаних стримати коронавірус, і поширити їх на територію всієї країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я буду виступати за те, щоб із суботи вся Польща стала "червоною зоною", - заявив прем'єр-міністр в інтерв'ю приватному телеканалу Polsat TV.

Майже половина країни, переважно великі міста і прилеглі райони, вже минулої суботи були оголошені "червоною зоною", де діють суворі обмеження у зв'язку з COVID-19.

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Зокрема, в цих районах на дистанційне навчання перевели учнів середньої школи. Також закриті для відвідування фітнес-клуби і басейни. Ресторани закриваються о 21:00 за місцевим часом, заборонено проведення весільних урочистостей.

У "червоній зоні" діють суворі обмеження на кількість людей, яким дозволено одноразово перебувати в магазинах і в громадському транспорті, а також на релігійних богослужіннях.

У Польщі в середу був встановлений добовий рекорд підтверджених випадків інфікування COVID-19: на території країни зареєстрували 10 040 пацієнтів з позитивним тестом на коронавірус.

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Раніше Моравецький закликав "усіх, хто може, працювати дистанційно".

Загалом у Польщі було зафіксовано понад 202,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. 3851 людина померла від наслідків зараження COVID-19, майже 99 тис. повністю одужали.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8471) Моравецький Матеуш (371) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Брутально. Пан знається на хардкорних рішеннях

(і щось мені підказує, що правильно робить)
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22.10.2020 01:50
+3
Це московським язиком так правильно, українською правильно - суботи: https://censor.net/ua/n3226251
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22.10.2020 09:48
+2
Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина

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Правильно - с субботы.
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22.10.2020 02:34
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Брутально. Пан знається на хардкорних рішеннях

(і щось мені підказує, що правильно робить)
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22.10.2020 01:50 Відповісти
Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина

------------------------------------------------------------------------------
Правильно - с субботы.
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22.10.2020 02:34 Відповісти
Це московським язиком так правильно, українською правильно - суботи: https://censor.net/ua/n3226251
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22.10.2020 09:48 Відповісти
Чучело, заголовок написан московским языком, а не украинским. Поэтому и была поправка на том же московском языке. Если бы был написал українською, то вопросов не было бы.
Наполеон, ты думаешь, что кроме тебя никто не знает, как этот день недели пишется українською мовою?
Лишь бы ляпнуть? На большее ума у тебя не хватает?
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22.10.2020 10:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/404733
https://censor.net/ru/user/404733
Та начхати на т.зв. "правильність" твого московського суржику, головне - як правильно українською. І до речі, москвинятко, сам ти - "чучело"
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22.10.2020 16:29 Відповісти
Бо там дбають про життя своїх громадян. Це не Україна де навіть освіта , (вчителі) вся на роботі. А педагоги, не в образу їм, якраз найбільше з своїми учнями цей короновірус і розповсюджують.
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22.10.2020 08:59 Відповісти
Еслиб просто сделали обучение дистанционным, ничего такого не былобы. Как не ьыло дл 1 сентября. Тогда начался стремительный рост. Их нельзя было даже открывать уч. Заведения.... Думала только у нас тупые и бюрократы, а нет...
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22.10.2020 09:40 Відповісти
Ну мій Політех вже два тижні як перевели на цілковитий он-лайн, а до того лекції були он-лайнові, практичні та проектні - вживу. Вживу простіше, але що зробиш. От доснідую і о 10.00 часу варшавскєго стартую з проєктом. 14 людей - якось дам раду на Webex.
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22.10.2020 10:05 Відповісти
 
 