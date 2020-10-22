Прем'єр Польщі Моравецький хоче із суботи перетворити всю країну на "червону зону" карантину

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає за розширення зони дії обмежень, покликаних стримати коронавірус, і поширити їх на територію всієї країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я буду виступати за те, щоб із суботи вся Польща стала "червоною зоною", - заявив прем'єр-міністр в інтерв'ю приватному телеканалу Polsat TV.

Майже половина країни, переважно великі міста і прилеглі райони, вже минулої суботи були оголошені "червоною зоною", де діють суворі обмеження у зв'язку з COVID-19.

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Зокрема, в цих районах на дистанційне навчання перевели учнів середньої школи. Також закриті для відвідування фітнес-клуби і басейни. Ресторани закриваються о 21:00 за місцевим часом, заборонено проведення весільних урочистостей.

У "червоній зоні" діють суворі обмеження на кількість людей, яким дозволено одноразово перебувати в магазинах і в громадському транспорті, а також на релігійних богослужіннях.

У Польщі в середу був встановлений добовий рекорд підтверджених випадків інфікування COVID-19: на території країни зареєстрували 10 040 пацієнтів з позитивним тестом на коронавірус.

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Раніше Моравецький закликав "усіх, хто може, працювати дистанційно".

Загалом у Польщі було зафіксовано понад 202,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. 3851 людина померла від наслідків зараження COVID-19, майже 99 тис. повністю одужали.