Прем'єр Польщі Моравецький хоче із суботи перетворити всю країну на "червону зону" карантину
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає за розширення зони дії обмежень, покликаних стримати коронавірус, і поширити їх на територію всієї країни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я буду виступати за те, щоб із суботи вся Польща стала "червоною зоною", - заявив прем'єр-міністр в інтерв'ю приватному телеканалу Polsat TV.
Майже половина країни, переважно великі міста і прилеглі райони, вже минулої суботи були оголошені "червоною зоною", де діють суворі обмеження у зв'язку з COVID-19.
Зокрема, в цих районах на дистанційне навчання перевели учнів середньої школи. Також закриті для відвідування фітнес-клуби і басейни. Ресторани закриваються о 21:00 за місцевим часом, заборонено проведення весільних урочистостей.
У "червоній зоні" діють суворі обмеження на кількість людей, яким дозволено одноразово перебувати в магазинах і в громадському транспорті, а також на релігійних богослужіннях.
У Польщі в середу був встановлений добовий рекорд підтверджених випадків інфікування COVID-19: на території країни зареєстрували 10 040 пацієнтів з позитивним тестом на коронавірус.
Раніше Моравецький закликав "усіх, хто може, працювати дистанційно".
Загалом у Польщі було зафіксовано понад 202,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. 3851 людина померла від наслідків зараження COVID-19, майже 99 тис. повністю одужали.
Будь ласка, зачекайте...
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(і щось мені підказує, що правильно робить)
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Правильно - с субботы.
Наполеон, ты думаешь, что кроме тебя никто не знает, как этот день недели пишется українською мовою?
Лишь бы ляпнуть? На большее ума у тебя не хватает?
https://censor.net/ru/user/404733
Та начхати на т.зв. "правильність" твого московського суржику, головне - як правильно українською. І до речі, москвинятко, сам ти - "чучело"