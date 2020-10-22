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Євросоюзу варто надати Україні широку програму інтеграції після місцевих виборів, - Кубілюс

Євросоюзу варто надати Україні широку програму інтеграції після місцевих виборів, - Кубілюс

Євросоюз у відповідь на результати місцевих виборів має надати Україні широку програму для інтеграції, щоб підтримати її на шляху демократичного розвитку.

Про це заявив співголова Парламентської асамблеї Східного партнерства EURONEST Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вибори в Україні варто розглядати на тлі більш загальної картини у всій східній частині Європи, де розпочалися певні тектонічні зсуви. Ми маємо події в Білорусі, певний розвиток відбувається в самій Росії, - і в цьому контексті ми також маємо розглядати й українські вибори", - зазначив європейський політик.

Кубілюс зауважив, що поточні політичні процеси в Україні нагадують йому події 90-х років у Литві, коли демократична партія "Саюдіс" на чолі із Президентом Вітаутасом Ландсберґісом у 1992 році програла парламентські вибори колишній комуністичній партії. Це стало шоком. Тоді від литовських демократів народ чекав дива, але слідом за такими очікуваннями, як правило, приходить розчарування.

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"Те, що зараз відбувається в Україні, видається дуже знайомим. Це ще одне підтвердження, що (Самуель) Гантінгтон мав рацію у розрахунках. Все видається так, що "Слуга народу", партія Президента, набере менше, ніж вона мала на попередніх голосуваннях. На Сході певною мірою відроджуються ті, кого ми називаємо проросійськими партіями… В Україні ми побачимо доволі різний розвиток у різних муніципалітетах. У деяких з них розквітне місцева демократія, у інших - локальна автократія може зміцнити позиції. Таке трапилося свого часу у Литві. Тож нічого незвичайного у цьому немає", - сказав Кубілюс.

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Він висловив переконання, що в усьому регіоні на сході Європи почалися дуже серйозні процеси та великі зміни, тож Євросоюз має бути готовим, стосовно України або усього "тріо" асоціації, включно з Молдовою і Грузією, представити нову інтеграційну політику, на зразок тієї, що зараз Євросоюз втілює на Західних Балканах.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Євросоюз (13306) Кубілюс Андрюс (42)


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Пора вже , поки Вовка зовсім не здав Україну !
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22.10.2020 02:59 Відповісти
Про яку інтеграцію мова?! Якийсь набір слів.......

В одному він правий - люди розчарувались в клоунові та "слугах" так само як і в баризі з підбарижниками.
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22.10.2020 04:52 Відповісти
это потому, что зебилы. Ждут маленьких тарифов, дешевых товаров, колбасы по 2.20, "отнять и поделить", а потом разочаровываются. А достаточно было посмотреть на свои собратьев по разуму (осетины, крысчане, дамбасята, молдованы) и не совершать таких ошибок... но они ж нелохи, выполняют все требования *****.
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22.10.2020 05:30 Відповісти
Ах, бачте " люді разачаравалісь"! Ким наступним очаруюцца твої "люди"!?
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22.10.2020 08:08 Відповісти
Мы вашу программу, с 14 го года ждем
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22.10.2020 07:00 Відповісти
Lansbergis nebil prezidentom,tut papravka ego slov.
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22.10.2020 08:23 Відповісти
Tut inace dumali takze byvsyje komunisti imeno oni podali zajavku v ES 1995 godu i naciali dogovarivatsia s ES,oni i podpisali dogovor s ES takze kak i s NATO.Ukraine vsiakyje Boiko,Medveciuki vriatli za NATO ili ES
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22.10.2020 09:19 Відповісти
 
 