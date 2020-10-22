Євросоюзу варто надати Україні широку програму інтеграції після місцевих виборів, - Кубілюс

Євросоюз у відповідь на результати місцевих виборів має надати Україні широку програму для інтеграції, щоб підтримати її на шляху демократичного розвитку.

Про це заявив співголова Парламентської асамблеї Східного партнерства EURONEST Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вибори в Україні варто розглядати на тлі більш загальної картини у всій східній частині Європи, де розпочалися певні тектонічні зсуви. Ми маємо події в Білорусі, певний розвиток відбувається в самій Росії, - і в цьому контексті ми також маємо розглядати й українські вибори", - зазначив європейський політик.

Кубілюс зауважив, що поточні політичні процеси в Україні нагадують йому події 90-х років у Литві, коли демократична партія "Саюдіс" на чолі із Президентом Вітаутасом Ландсберґісом у 1992 році програла парламентські вибори колишній комуністичній партії. Це стало шоком. Тоді від литовських демократів народ чекав дива, але слідом за такими очікуваннями, як правило, приходить розчарування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Маасікас відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса

"Те, що зараз відбувається в Україні, видається дуже знайомим. Це ще одне підтвердження, що (Самуель) Гантінгтон мав рацію у розрахунках. Все видається так, що "Слуга народу", партія Президента, набере менше, ніж вона мала на попередніх голосуваннях. На Сході певною мірою відроджуються ті, кого ми називаємо проросійськими партіями… В Україні ми побачимо доволі різний розвиток у різних муніципалітетах. У деяких з них розквітне місцева демократія, у інших - локальна автократія може зміцнити позиції. Таке трапилося свого часу у Литві. Тож нічого незвичайного у цьому немає", - сказав Кубілюс.

Також читайте: Євроінтеграційна робота Ради незадовільна, якість законопроєктів має бути на найвищому рівні, - Стефанчук

Він висловив переконання, що в усьому регіоні на сході Європи почалися дуже серйозні процеси та великі зміни, тож Євросоюз має бути готовим, стосовно України або усього "тріо" асоціації, включно з Молдовою і Грузією, представити нову інтеграційну політику, на зразок тієї, що зараз Євросоюз втілює на Західних Балканах.