Троє осіб, з них двоє дітей, загинули від отруєння газом на Вінниччині, одну людину госпіталізовано, - ДСНС

У Хмільницькому районі Вінницької області від отруєння газом загинуло троє осіб, одну людину непритомну госпіталізовано.

Про це повідомили в пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає Цензор.НЕТ.

"21 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Голодьки Хмільницького району в приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб (з них 2 дітей 2015 та 2017 р.н.) та 1 особу в непритомному стані, яку госпіталізовано", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства.

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За інформацією ДСНС, ознак пожежі не виявлено. Підрозділи служби не залучалися.

У ДСНС підкреслили, що імовірна причина - отруєння природним газом