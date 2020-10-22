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Троє осіб, з них двоє дітей, загинули від отруєння газом на Вінниччині, одну людину госпіталізовано, - ДСНС

Троє осіб, з них двоє дітей, загинули від отруєння газом на Вінниччині, одну людину госпіталізовано, - ДСНС

У Хмільницькому районі Вінницької області від отруєння газом загинуло троє осіб, одну людину непритомну госпіталізовано.

Про це повідомили в пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає Цензор.НЕТ.

"21 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Голодьки Хмільницького району в приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб (з них 2 дітей 2015 та 2017 р.н.) та 1 особу в непритомному стані, яку госпіталізовано", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства.

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За інформацією ДСНС, ознак пожежі не виявлено. Підрозділи служби не залучалися.

У ДСНС підкреслили, що імовірна причина - отруєння природним газом

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Вінницька область (1008) діти (5037) смерть (6739) ДСНС (5083)


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Газ бадяжуть з чимось. Вранці, коли запалюєш малу конфорку, газ спочатку горить, а потім тухне. За ніч він відстоюється в плиті і в нижній частині розводки осідає та бадяга яка не горить.
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22.10.2020 08:19 Відповісти
а водку из нефти делают
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22.10.2020 10:36 Відповісти
підтвержую газ палахкотить(не горить)червоним полум'ям на плиті шипить і іноді гасне...горгаз їпучій підмішує і гоне бодягу!
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22.10.2020 10:55 Відповісти
 
 