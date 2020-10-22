Діпфейк "роздягнув" понад 100 тис. жінок без їхнього відома і згоди: знімки опинилися в мережі

В інтернеті поширили підроблені оголені фотографії понад 100 000 жінок, які були зроблені завдяки технології діпфейк.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє BBC із посиланням на доповідь компанії Sensity.

Фейкові фотографії розповсюджували через Telegram, частина дівчат "видаються неповнолітніми". Адміністратор сервісу, що створює діпфейки, називає це "розвагою": "Мене це не хвилює. Це розвага, яка не несе в собі насильства. Цим ніхто нікого не буде шантажувати, бо якість нереалістична". При цьому архів з оголеними фото пообіцяли видалити.

Сервіс рекламувався в російській соцмережі VK, а більшість користувачів діпфейк-боту - громадяни РФ.

Керівник Sensity Джорджіо Патріні каже, що перехід до використання фотографій приватних осіб є відносно новим явищем: "Достатньо мати обліковий запис у соціальній мережі із загальнодоступними фотографіями, щоб стати мішенню".

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Як пише Meduza, фахівці фірми Sensity зазначають, що в телеграмі існують десятки ботів, які за запитом користувачів створюють порнографічні діпфейки.

Спосіб створення діпфейку максимально простий: користувач відправляє фотографію людини боту, а у відповідь отримує її порнографічне зображення. За безкоштовного використання бота програма приховує деякі частини зображення або малює поверх нього водяні знаки. Але, заплативши 100 рублів, користувач може отримати 100 діпфейків без водяних знаків протягом семи днів.

Фахівці виявили, що до липня 2020 року в загальнодоступних каналах телеграма були опубліковані понад 100 тисяч таких діпфейків, зокрема за участю неповнолітніх. Майже 70% зображень були завантажені користувачами з Росії і сусідніх країн. У ході опитування, проведеного в одному з каналів, більшість людей (63%) заявили, що використовують сервіс для створення порнографічних зображень своїх знайомих; 16% завантажують туди фотографії знаменитостей, 7% - фото випадкових людей з інтернету.

Для створення зображень боти використовують технологію DeepNude, яка за допомогою нейромереж може прибирати одяг з фотографії, домальовуючи замість неї частини оголеного тіла. Вона була представлена ​​навесні 2019 року. Через кілька місяців, коли про DeepNude почали писати великі ЗМІ, автори закрили проєкт, заявивши, що "вірогідність того, що люди стануть зловживати ним, занадто висока". Як з'ясували в Sensity, відтоді, однак, вихідний код програми з'явився в інтернеті у відкритому доступі на торент-трекерах.

У Sensity дійшли висновку, що переважна більшість користувачів подібних сервісів створюють фотографії для себе. Але при цьому фахівці вважають, що деяка частина зображень також використовується для вимагання та шантажу - хоча в межах дослідження не знайшли цьому прямих доказів.

Як зазначає The Verge, люди створювали фейковий порнографічні зображення жінок без їхньої згоди "ще до того, як з'явився фотошоп", але зараз основне занепокоєння викликає саме доступність технології. Сама по собі наявність вихідного коду програм на зразок DeepNude у вільному доступі могла б не бути широкомасштабною проблемою - щоб змусити його працювати, принаймні потрібно бути програмістом і мати потужне обладнання, заявив The Verge генеральний директор Sensity Джорджіо Патріні. "Але тепер, коли цим займається бот, вбудований у звичайний месенджер, - зазначив він, - все це вже не має значення".

ДОВІДКА. Діпфейк - це реалістичні зображення і відео, засновані на реальному шаблоні, що генеруються комп'ютером. Однією з його цілей було створення підроблених порнографічних відеороликів, заснованих на зображеннях знаменитостей.