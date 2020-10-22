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Діпфейк "роздягнув" понад 100 тис. жінок без їхнього відома і згоди: знімки опинилися в мережі

Діпфейк

В інтернеті поширили підроблені оголені фотографії понад 100 000 жінок, які були зроблені завдяки технології діпфейк.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє BBC із посиланням на доповідь компанії Sensity.

Фейкові фотографії розповсюджували через Telegram, частина дівчат "видаються неповнолітніми". Адміністратор сервісу, що створює діпфейки, називає це "розвагою": "Мене це не хвилює. Це розвага, яка не несе в собі насильства. Цим ніхто нікого не буде шантажувати, бо якість нереалістична". При цьому архів з оголеними фото пообіцяли видалити.

Сервіс рекламувався в російській соцмережі VK, а більшість користувачів діпфейк-боту - громадяни РФ.

Керівник Sensity Джорджіо Патріні каже, що перехід до використання фотографій приватних осіб є відносно новим явищем: "Достатньо мати обліковий запис у соціальній мережі із загальнодоступними фотографіями, щоб стати мішенню".

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Як пише Meduza, фахівці фірми Sensity зазначають, що в телеграмі існують десятки ботів, які за запитом користувачів створюють порнографічні діпфейки.

Спосіб створення діпфейку максимально простий: користувач відправляє фотографію людини боту, а у відповідь отримує її порнографічне зображення. За безкоштовного використання бота програма приховує деякі частини зображення або малює поверх нього водяні знаки. Але, заплативши 100 рублів, користувач може отримати 100 діпфейків без водяних знаків протягом семи днів.

Фахівці виявили, що до липня 2020 року в загальнодоступних каналах телеграма були опубліковані понад 100 тисяч таких діпфейків, зокрема за участю неповнолітніх. Майже 70% зображень були завантажені користувачами з Росії і сусідніх країн. У ході опитування, проведеного в одному з каналів, більшість людей (63%) заявили, що використовують сервіс для створення порнографічних зображень своїх знайомих; 16% завантажують туди фотографії знаменитостей, 7% - фото випадкових людей з інтернету.

Для створення зображень боти використовують технологію DeepNude, яка за допомогою нейромереж може прибирати одяг з фотографії, домальовуючи замість неї частини оголеного тіла. Вона була представлена ​​навесні 2019 року. Через кілька місяців, коли про DeepNude почали писати великі ЗМІ, автори закрили проєкт, заявивши, що "вірогідність того, що люди стануть зловживати ним, занадто висока". Як з'ясували в Sensity, відтоді, однак, вихідний код програми з'явився в інтернеті у відкритому доступі на торент-трекерах.

У Sensity дійшли висновку, що переважна більшість користувачів подібних сервісів створюють фотографії для себе. Але при цьому фахівці вважають, що деяка частина зображень також використовується для вимагання та шантажу - хоча в межах дослідження не знайшли цьому прямих доказів.

Як зазначає The Verge, люди створювали фейковий порнографічні зображення жінок без їхньої згоди "ще до того, як з'явився фотошоп", але зараз основне занепокоєння викликає саме доступність технології. Сама по собі наявність вихідного коду програм на зразок DeepNude у вільному доступі могла б не бути широкомасштабною проблемою - щоб змусити його працювати, принаймні потрібно бути програмістом і мати потужне обладнання, заявив The Verge генеральний директор Sensity Джорджіо Патріні. "Але тепер, коли цим займається бот, вбудований у звичайний месенджер, - зазначив він, - все це вже не має значення".

ДОВІДКА. Діпфейк - це реалістичні зображення і відео, засновані на реальному шаблоні, що генеруються комп'ютером. Однією з його цілей було створення підроблених порнографічних відеороликів, заснованих на зображеннях знаменитостей.

Автор: 

жінки (623) інтернет (1978) фото (173)


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Топ коментарі
+37
Так скиньте ж ссылку епта
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22.10.2020 08:24
+17
А нєфіг постити свої фотки по різних тирнетах.
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22.10.2020 08:37
+13
тема не раскрыта до конца
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22.10.2020 08:25
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Так скиньте ж ссылку епта
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22.10.2020 08:24 Відповісти

Реакция нормального здорового мужика.
+
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22.10.2020 08:29 Відповісти
а что наз. "реакция" то?
типо фотошопная знаменитость = "фап"?
я об этом и спросил чувака выше, а то шо вы подумал.... =
я не за то спрашивал то
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22.10.2020 09:44 Відповісти
Крестики видишь? Вот и думай!
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22.10.2020 10:11 Відповісти
на кладбище крестики то.
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22.10.2020 10:14 Відповісти
в статье есть все данные, чтобы все найти...) Только нейросети нужен большой массив исходников, чтобы сделать качественно. Странно, порноподделки, причем качественные, делают уже десятки лет без всяких ИИ и никого это сильно не беспокоило.
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22.10.2020 09:21 Відповісти
именно.
кому надо(дуракам) - найдет, но это же бред. мона было как пишет - шантажировать дур, но щас тупо любая скажет шо это фэйк. че тут спорить то?
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22.10.2020 09:26 Відповісти
"епта" выдает в вас одного из 63% (что то мне этот процент напоминает) пользователей этого сервиса
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22.10.2020 09:35 Відповісти
это просто реклама )))
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22.10.2020 10:51 Відповісти
большинство пользователей дипфейк-бота - граждане РФ.
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22.10.2020 11:38 Відповісти
тема не раскрыта до конца
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22.10.2020 08:25 Відповісти
Какого ещё конца? Фотографии - женские!
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22.10.2020 12:00 Відповісти
добро пожаловать в диджитализацию
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22.10.2020 08:28 Відповісти
Ваша редакционная политика просто поражает!)
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22.10.2020 08:29 Відповісти
Це крута технологія... Прогрес на місці не стоїть
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22.10.2020 08:30 Відповісти
А нєфіг постити свої фотки по різних тирнетах.
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22.10.2020 08:37 Відповісти
)))) а я і не розміщаю, крадуть... або деякі ідіоти ведуть незаконний відеозапис
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22.10.2020 08:39 Відповісти
ты еврей? киберполиция должна гоняться за теми шо взяли твое фото и переделали напр. в нигера?
я вот - нигер, но никуда свою рожу не пощу(я дед блин нафиг, 94 года)
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22.10.2020 09:28 Відповісти
как поздно тебя переделали...из кого?
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22.10.2020 11:32 Відповісти
из еврея на арийца вестимо гггг
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22.10.2020 18:40 Відповісти
Викладайте і далі свої фоточки в тирнеті . . . хай усі бачать як ви живете. А потім їх роздягнуть чи ще щось зроблять з ними ).
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22.10.2020 08:41 Відповісти
При отсутствии регистрации в соцсетях, данная проблема вообще не появится.
А вообще, раньше, до появления общедоступного интернета, даже откровенным придуркам удавалась маскироваться в социуме. Потом появились соцсети😂... Короче, Инстаграм сделал своё дело. Ну а самых замаскированных выявил ТикТок.
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22.10.2020 08:41 Відповісти
шо за этот тик ток?
вообще х.з., но паруу раз читал шо такое есть. это типо инстаграма? ну, там где Кадыров постит свою бороду?
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22.10.2020 09:30 Відповісти
Там выкладывают короткие, несколько секундные видео. Дебилы соревнуются - кто дебильнее. И интересно то, что теперь в этих приложениях видео изначально снимается вертикально. Всегда съёмка вертикального видео считалась моветоном или следствием умственной отсталости. А теперь для умственно отсталых есть специальные приложения.
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22.10.2020 09:56 Відповісти
ааа, ну это наверное как одноглазники - чтобы погыгыкать то?
одноглазники - тот еще бред. это да.
кстати, а во Вк. как на мну - очень круто, именно фото загрузить и смотреть потом. ибо в Фейсе сразу забанили, а в Вк норм
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22.10.2020 10:05 Відповісти
Всегда поражался: ну что за олигофрены снимают вертикально?
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22.10.2020 12:26 Відповісти
А может это олигофрены снятое на смартфон для смартфонов смотрят на компутире, не?
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15.02.2021 20:11 Відповісти
Фото в студию
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22.10.2020 08:44 Відповісти
У девушки на фото к статье эмоциональное состояние, как будто её на Цензоре забанили.
А, нет, хуже: забыла пароль от учетки..
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22.10.2020 08:45 Відповісти
Скорее...как будто всех ее подружек от Фотошоп ли...
А ЕЕ НЕТ! КАК ТЕПЕРЬ ЖИТЬ ДАЛЕЕ?
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22.10.2020 09:04 Відповісти
ибо не хрен
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22.10.2020 08:55 Відповісти
Надо в ДИЮ добавить такой функционал
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22.10.2020 08:59 Відповісти
Любой мужчина отличит тело своей женщины от не своей! Так что тут про то что фотошоп наглый звиздешь. И вобще бабам нехрень свои фотки в стиле ню по сети разбрасывать! Хотя большой проблемы в этом не вижу!
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22.10.2020 09:08 Відповісти
это как с биткоинамы - кто не успел = ну и луууузееер.

а за то я дед, мне почти сто лет)))
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22.10.2020 09:32 Відповісти
Все запрещенное как всегда в VK и Телеграм.
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22.10.2020 09:32 Відповісти
Так чисто технически это коллаж/фотожаба, ведь по сути голова добавляется к генерируемому ботом телу и не имеет отношения к реальному телу данного человека.
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22.10.2020 09:34 Відповісти
Они иногда раздевают, а не приделывают головы. Невозможно различить фейк или настоящее фото.

Діпфейк "роздягнув" понад 100 тис. жінок без їхнього відома і згоди: знімки опинилися в мережі - Цензор.НЕТ 1650
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22.10.2020 09:39 Відповісти
ЛИЧНО сталкивался!
Здесь, на Цензоре, есть такой умелец!
С моей приятельницы снял штаны - потрясающе реалистично! Если бы не я сам делал фото в штанах - в жысть не догадался бы про монтаж!
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22.10.2020 09:40 Відповісти
Ето шо! - Я колись зняв штани з самого Сімонєніна.
Можу викласти хвото без прапорця, - але там нема на шо дивитися.

Діпфейк "роздягнув" понад 100 тис. жінок без їхнього відома і згоди: знімки опинилися в мережі - Цензор.НЕТ 8676
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22.10.2020 10:35 Відповісти
Та зараз стільки жінок таке постять в соцмережах,що скоро ніяких ботів для таких фоток не треба буде
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22.10.2020 09:48 Відповісти
С другой стороны, теткам удобно.
Поймал муж или бойфренд на размещении/пересылке ню-фоток в интернете - "Это не я. Это все дипфейк".
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22.10.2020 09:53 Відповісти
 
 