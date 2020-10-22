У київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства, - прокуратура
В обох випадках люди перебували в інфекційних відділеннях.
За тиждень у столичних лікарнях для людей з коронавірусом двоє пацієнтів вчинили самогубства. Про це речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, в обох випадках люди перебували в інфекційних відділеннях. Жінка, яка лежала в Олександрівській лікарні, вистрибнула з вікна 4 поверху.
"За словами свідків, перед тим як стрибнути жінка поводилася емоційно неадекватно", - розповіла речниця прокуратури.
Другий випадок стався 20 жовтня. У Київській міській клінічній лікарні №8 також із 4 поверху вистрибнув 68-річний чоловік.
Правоохоронці встановлюють усі обставини цих самогубств, порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою самогубство.
Місяць тому подібний випадок стався в Київській міській клінічній лікарні №4, яка також приймає хворих з коронавірусом. Там протягом двох днів двоє пацієнтів вистрибнули з вікна другого поверху, обидва загинули.
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Знаю ще одну сім`ю (молодші, біля 35) - хворіють обоє, але в легкій формі. Трохи температура, пропали нюх і смак. В тестуванні їм тупо відмовляють, а, значить, лікарняні не відкривають, вони тупо ходять на роботу. Цікаво а скількох вони змушені покласти в лікарняне ліжко?
Знакомая болела Ковидом (брали тест - подтверждён) , находилась дома на лечении .Через три недели - здорова, тест отрицательный. Пила только ибупрофен и антибиотик . Неужели в Украине так дорого стоят эти препараты ???
Или это развод на деньги ?
Люди от этого вируса задыхаются
А до этого они ВСЕ покупали себе ИВЛ .
тебе дадут хоть 100 ИВЛ, но тебя не спасет ни Один, и не Тор даже
А потом только будешь писать комменты 😀😀😀
Зато власть и депутаты жируют на налоги
т.н. "народ" все устраивает? вот и "сервис" соответствующий.
А туда входит и медицина И ПИТАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ В БОЛЬНИЦАХ , а не только зарплата главврача с секретуткой
Я то дед дряхлый, ну и не буду хвастаться шо ружье смазано, но куда идти и кого наказывать то?
Еще и православный, так что и утку зарезать не могу.
У нас в Словакии надо платить страховую медицину -70 евро в месяц . Питание в больницах прекрасное - фрукты, йогурты, супы, натуральное мясо , масло, сыр, сведите булки и т д
Украинцы должны выйти из анабиоза и начать интересоваться КУДА И СКОЛЬКО ОНИ ПЛАТЯТ , и как жто делают в других с Странах
я то дед дряхлый уже, вот и вот вчера упал на пол, а куда еще то. чуть не погиб. у вас там круто. чего вы ко мне прицепился то? и так не помню кому и шо писал то.. и так скоро подыхать..... кстати читал недавно про Жанну к-рая 122 года прожила, фнанц.. блжанна, франция
с характером конченого жлоба.Насмотрелся я на своих земляков и за кордоном и в Украине!
На мой взгляд сплошное позорище! Не дай вам Боже попасть в клинику как я попал в своё
время. За всё заплатите из своего кармана, да и еду из холодильника украдут.Вночи собаки прийдуть і вкрадуть. Під час останнього відрядження попросив начальство не повідомляти що я з України. Я на таке надивився, що соромно навить пригадувати.А Ви про податки.Да не хотять вони платити податків! Вони їх як завжди крадуть!!!
не, ну жаль поциентов, если только их не накололи чем-то, просто Мужик зашел бы в кабинет Рвача, перед тем как....
Я не понимаю - то и они православные были, то ли Рвач поставил дверь бронелобную..... х.з.?
пироженіеасфальт и бетон автострад, єто важнее.
поліціянтів захисту моїх конституційних прав! Всі це бачили? А ще я кричав на кожному
розі що цей довбаний COVID-19 чистесенький фейк,всі це чули? А ще я не хочу користуватися маскою,бо доморощені "спеціялісти" пояснюють мені що вона не спасає від ковіду. Ми ж такі
мудрі!
По-друге, треба було або самому з мосту в Дніпро вскочити і втопити в ньому всіх коронавірусів разом з носієм, або краще вкинути вищезгаданих поліціянтів. У випадку з поліціянтами маска дуже б допомогла, а ліпше - маска з протигазу. А на кожному розі треба кричати, що Аваков - мудак, Тоха Геращенко - лизоблюд, Крищенко - липузо.