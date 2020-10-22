У київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства, - прокуратура

В обох випадках люди перебували в інфекційних відділеннях.

За тиждень у столичних лікарнях для людей з коронавірусом двоє пацієнтів вчинили самогубства. Про це речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в обох випадках люди перебували в інфекційних відділеннях. Жінка, яка лежала в Олександрівській лікарні, вистрибнула з вікна 4 поверху.

"За словами свідків, перед тим як стрибнути жінка поводилася емоційно неадекватно", - розповіла речниця прокуратури.

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Другий випадок стався 20 жовтня. У Київській міській клінічній лікарні №8 також із 4 поверху вистрибнув 68-річний чоловік.

Правоохоронці встановлюють усі обставини цих самогубств, порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою самогубство.

Місяць тому подібний випадок стався в Київській міській клінічній лікарні №4, яка також приймає хворих з коронавірусом. Там протягом двох днів двоє пацієнтів вистрибнули з вікна другого поверху, обидва загинули.