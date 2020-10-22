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Новини Коронавірус і карантин
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У київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства, - прокуратура

У київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства, - прокуратура

В обох випадках люди перебували в інфекційних відділеннях.

За тиждень у столичних лікарнях для людей з коронавірусом двоє пацієнтів вчинили самогубства. Про це речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в обох випадках люди перебували в інфекційних відділеннях. Жінка, яка лежала в Олександрівській лікарні, вистрибнула з вікна 4 поверху.

"За словами свідків, перед тим як стрибнути жінка поводилася емоційно неадекватно", - розповіла речниця прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хворий на COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна київської лікарні

Другий випадок стався 20 жовтня. У Київській міській клінічній лікарні №8 також із 4 поверху вистрибнув 68-річний чоловік.

Правоохоронці встановлюють усі обставини цих самогубств, порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою самогубство.

Місяць тому подібний випадок стався в Київській міській клінічній лікарні №4, яка також приймає хворих з коронавірусом. Там протягом двох днів двоє пацієнтів вистрибнули з вікна другого поверху, обидва загинули.

Автор: 

лікарня (1353) карантин (18172) Київ (19401) самогубство (625) Максимець Надія (19) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Питания в больницах нет или практически ( овсянка на воде ) нет. Люди всю жизнь с зарплаты отчисляли На медицину - результат : питания нет , кислорода нет , койки в коридоре.

Зато власть и депутаты жируют на налоги
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22.10.2020 08:43
+6
В апреле, из-за тяжелого кашля и проблем с дыханием, обратился к семейному врачу. Диагноз - фаринголарингит. Другой врач (цеховой терапевт) диагностировал - острый бронхит. После КТ - двухсторонняя полесегментарная пневмония. Все по наростающей. Все это происходит пред приездом в Николаевскую область Ляшко из-за отсутствия случаев заболеваний КОВИД во всей области. Во всей Украине уже была эпидемия, а наша область рапортовала об отсутствии заболеваний. Но меня, почему-то закрыли в инфекционке. Лечился три недели, лекарства оплачивал по страховке и за свои деньги, государство не дало ни копейки. Через две недели повторное КТ - пневмония без изменений, полностью сменили карту лечения, в результате был выписан "с выздоровлением" в больничном листе и чистой медицинской картой. Выписку из истории болезни не дали потому, что ее некому было вести. Удушье, одышка, слабость и прочие симптомы в наличии. Обратился в частною клинику, КТ в третий раз - пневмония без динамики. Еще три недели лечения. В результате - убитое здоровье (нормально дышать до сих пор не могу, сильная слабость и боль в легких и пр.), многие десятки тысяч потраченных гривен и огромные пожелания завравшимся чиновникам перенести то же. Пусть бы узнали как это стоять ночью перед окном и задыхаться, когда вместо вдоха в легких дикая боль и нет сил просто жить. Но "ляшки"," степашки", "коли-котлеты" лечатся по особой программе, а простой народ за свой счет. Ненавижу лживых гадов.
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22.10.2020 09:59
+5
Горячая линия переправит жалобу єтому же главврачу которій ответит что провели служебное расследование и вс' ОК!
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22.10.2020 08:57
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Не дивно. Схоже, людям було нічим заплатити за лікування.
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22.10.2020 08:36 Відповісти
Степашка казав що за лікування заплатить держава. Телефонуйте на гарячу лінію.
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22.10.2020 08:39 Відповісти
Горячая линия переправит жалобу єтому же главврачу которій ответит что провели служебное расследование и вс' ОК!
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22.10.2020 08:57 Відповісти
Товариш з дружиною позавчора виписались з лікарні. Запитую скільки - більше 50К. І то ще в них середньої тяжкості, в нього легше, в дружини, правда, тяжче. Багато хто в нас може собі таке дозволити?
Знаю ще одну сім`ю (молодші, біля 35) - хворіють обоє, але в легкій формі. Трохи температура, пропали нюх і смак. В тестуванні їм тупо відмовляють, а, значить, лікарняні не відкривають, вони тупо ходять на роботу. Цікаво а скількох вони змушені покласти в лікарняне ліжко?
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22.10.2020 08:45 Відповісти
Ого! та шо за держава така у нас(лохів), я просто по пиво хочу піти, але.... піду, обережно. Дякую за пораду шо як захворію, то краще вже з вікна вийти))(я - дєд)
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22.10.2020 09:35 Відповісти
Интересно , за что 50 тысяч берут ?
Знакомая болела Ковидом (брали тест - подтверждён) , находилась дома на лечении .Через три недели - здорова, тест отрицательный. Пила только ибупрофен и антибиотик . Неужели в Украине так дорого стоят эти препараты ???
Или это развод на деньги ?
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22.10.2020 09:46 Відповісти
скорее всего в больнице персонал втюхивает больным всякие фуфломицины, витамины и БАДы по цене космического корабля, пользуясь моментом. Кому война, а кому мать родна.
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22.10.2020 11:02 Відповісти
кожному по 5 курсів антибіотиків і все решта
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22.10.2020 11:32 Відповісти
Наверно не хватало кислорода, а в больницах его и до сих пор нет в нужном количестве .
Люди от этого вируса задыхаются
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22.10.2020 08:39 Відповісти
Про кислород наша зелёная власть похоже с удивлением узнала месяц назад 😀😀😀
А до этого они ВСЕ покупали себе ИВЛ .
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22.10.2020 08:40 Відповісти
Ты еврей? Невзоров говорил шо ИВЛ это = еще и специалист шо те будет контроллировать и т.д. Неплохо нажились продавцы ИВЛ-ов, "забыв" упомянуть этот нюанс.
тебе дадут хоть 100 ИВЛ, но тебя не спасет ни Один, и не Тор даже
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22.10.2020 09:38 Відповісти
Читать научись - кислород к койкам . Потом открой интернет и изучи стандарты.
А потом только будешь писать комменты 😀😀😀
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22.10.2020 09:48 Відповісти
Питания в больницах нет или практически ( овсянка на воде ) нет. Люди всю жизнь с зарплаты отчисляли На медицину - результат : питания нет , кислорода нет , койки в коридоре.

Зато власть и депутаты жируют на налоги
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22.10.2020 08:43 Відповісти
а кто тебе должен то?
т.н. "народ" все устраивает? вот и "сервис" соответствующий.
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22.10.2020 09:39 Відповісти
Сразу видно , что Вы - советский пенс, Бо мужчины помоложе в курсе какие налоги платят .
А туда входит и медицина И ПИТАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ В БОЛЬНИЦАХ , а не только зарплата главврача с секретуткой
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22.10.2020 09:51 Відповісти
А что бы вы сделал то?
Я то дед дряхлый, ну и не буду хвастаться шо ружье смазано, но куда идти и кого наказывать то?
Еще и православный, так что и утку зарезать не могу.
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22.10.2020 10:08 Відповісти
В зарплате в Украине заложены налоги , в т ч на медицину
У нас в Словакии надо платить страховую медицину -70 евро в месяц . Питание в больницах прекрасное - фрукты, йогурты, супы, натуральное мясо , масло, сыр, сведите булки и т д
Украинцы должны выйти из анабиоза и начать интересоваться КУДА И СКОЛЬКО ОНИ ПЛАТЯТ , и как жто делают в других с Странах
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22.10.2020 10:21 Відповісти
ну так я с грустью пишу то....
я то дед дряхлый уже, вот и вот вчера упал на пол, а куда еще то. чуть не погиб. у вас там круто. чего вы ко мне прицепился то? и так не помню кому и шо писал то.. и так скоро подыхать..... кстати читал недавно про Жанну к-рая 122 года прожила, фнанц.. блжанна, франция
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22.10.2020 10:29 Відповісти
Ну Софочка Вы сравнили! Украину со Словакией. Украинцы прежде всего "голубые" воришки
с характером конченого жлоба.Насмотрелся я на своих земляков и за кордоном и в Украине!
На мой взгляд сплошное позорище! Не дай вам Боже попасть в клинику как я попал в своё
время. За всё заплатите из своего кармана, да и еду из холодильника украдут.Вночи собаки прийдуть і вкрадуть. Під час останнього відрядження попросив начальство не повідомляти що я з України. Я на таке надивився, що соромно навить пригадувати.А Ви про податки.Да не хотять вони платити податків! Вони їх як завжди крадуть!!!
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22.10.2020 14:02 Відповісти
Им огласили счёт за лечение. Они подумали, и решили что похороны обойдутся дешевле
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22.10.2020 08:46 Відповісти
Чем они их там лечат?
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22.10.2020 08:49 Відповісти
вопросами... "Вам хорошо? Нет? Ну и хорошо."
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22.10.2020 08:54 Відповісти
ну если койки как скоту поставили в калидоре, то понятно шо поциент возмутится и/или выпрыгнет из окна
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22.10.2020 09:41 Відповісти
Ну это уже много самоубийств как для возмущения.
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22.10.2020 09:48 Відповісти
А чо? Может главРвач тоже возмутится и .... проколет шину в своем Лексусе...
не, ну жаль поциентов, если только их не накололи чем-то, просто Мужик зашел бы в кабинет Рвача, перед тем как....
Я не понимаю - то и они православные были, то ли Рвач поставил дверь бронелобную..... х.з.?
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22.10.2020 10:11 Відповісти
"Если только их не накололи чем-то" - отож. Могли и помочь на окно влезть.
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22.10.2020 10:22 Відповісти
Просто все деньги перевели на пироженіе асфальт и бетон автострад, єто важнее.
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22.10.2020 08:53 Відповісти
В цивільному світі карантин вже ввели, а в нас ще школи працюють, педагоги на роботі... Концерти проводять, агітації депутатів.... Просто в нас владу захопили зедебіли.
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22.10.2020 08:54 Відповісти
Їх привели до влади ЗЕлохи.
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22.10.2020 09:01 Відповісти
В апреле, из-за тяжелого кашля и проблем с дыханием, обратился к семейному врачу. Диагноз - фаринголарингит. Другой врач (цеховой терапевт) диагностировал - острый бронхит. После КТ - двухсторонняя полесегментарная пневмония. Все по наростающей. Все это происходит пред приездом в Николаевскую область Ляшко из-за отсутствия случаев заболеваний КОВИД во всей области. Во всей Украине уже была эпидемия, а наша область рапортовала об отсутствии заболеваний. Но меня, почему-то закрыли в инфекционке. Лечился три недели, лекарства оплачивал по страховке и за свои деньги, государство не дало ни копейки. Через две недели повторное КТ - пневмония без изменений, полностью сменили карту лечения, в результате был выписан "с выздоровлением" в больничном листе и чистой медицинской картой. Выписку из истории болезни не дали потому, что ее некому было вести. Удушье, одышка, слабость и прочие симптомы в наличии. Обратился в частною клинику, КТ в третий раз - пневмония без динамики. Еще три недели лечения. В результате - убитое здоровье (нормально дышать до сих пор не могу, сильная слабость и боль в легких и пр.), многие десятки тысяч потраченных гривен и огромные пожелания завравшимся чиновникам перенести то же. Пусть бы узнали как это стоять ночью перед окном и задыхаться, когда вместо вдоха в легких дикая боль и нет сил просто жить. Но "ляшки"," степашки", "коли-котлеты" лечатся по особой программе, а простой народ за свой счет. Ненавижу лживых гадов.
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22.10.2020 09:59 Відповісти
а на что потрачены "десятки тысяч гривен", можешь перечислить?
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22.10.2020 11:05 Відповісти
К сожалению, не смогу перечислить и части лекарств потому, что выписку из истории болезни мне не дали (история болезни не велась) и в медкарту вписали лечение только первичного фаринголарингита. Заведующая отделением просто приносила список и оставляла на тумбочке. Там же стоял большой картонный ящик с лекарствами и все необходимым для процедур. Содержимое ящика периодически полностью менялось. Лекарства приносили родные (за наличные) или санитарка из аптечного киоска в поликлинике по оплате страховой компанией. На упаковках лекарств были аптечные ценники и я, от скуки, начал считать во что обходится мое лечение. Не считая трех поездок в соседний город на "хорошее" КТ, вышло 37 тысяч гривен за полтора месяца. Могу сказать одно, у меня на руках не было живого места, чтобы заменить забившийся катетер для капельниц и уколов. О таблетках я уже не говорю.
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22.10.2020 11:58 Відповісти
"В киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства", а что сделал ты для предотвращения распространения пандемии коронавируса?
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22.10.2020 12:04 Відповісти
Леонардо! Що я зробив? Та я прогулявся в трусиках по берегу Дніпра,та вимагав від
поліціянтів захисту моїх конституційних прав! Всі це бачили? А ще я кричав на кожному
розі що цей довбаний COVID-19 чистесенький фейк,всі це чули? А ще я не хочу користуватися маскою,бо доморощені "спеціялісти" пояснюють мені що вона не спасає від ковіду. Ми ж такі
мудрі!
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22.10.2020 14:20 Відповісти
По-перше, не Леонардо, а Леонардо-Клод-Вінсент, будь ласка.
По-друге, треба було або самому з мосту в Дніпро вскочити і втопити в ньому всіх коронавірусів разом з носієм, або краще вкинути вищезгаданих поліціянтів. У випадку з поліціянтами маска дуже б допомогла, а ліпше - маска з протигазу. А на кожному розі треба кричати, що Аваков - мудак, Тоха Геращенко - лизоблюд, Крищенко - липузо.
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22.10.2020 15:55 Відповісти
Бедные больные.. Они вовремя не получили помощь...
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16.11.2020 17:07 Відповісти
 
 