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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь, - штаб

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь, - штаб

За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші, відкриваючи вогонь по українських позиціях, від початку поточної доби - двічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

"Минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема.

"Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл. Втрати противника уточнюються", - наголосили в штабі.

Також дивіться: У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ "Щастя". ФОТОрепортаж

Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

"Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у звіті.

Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. "На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в пресцентрі.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь, - штаб 01

Автор: 

безпілотник (4079) обстріл (28171) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
ответный огонь?!
чего не сделаешь ради выборов...
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22.10.2020 08:44
+16
Нихерасе!Открыли ответный огонь!
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22.10.2020 08:45
+13
Украинские воины открыли ответный огонь,...теперь их семьи не получат премии от Главнокомандующего
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22.10.2020 09:02
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МОЧИТЬ,сук !!!!!!!
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22.10.2020 08:43 Відповісти
Украинские воины открыли ответный огонь,...теперь их семьи не получат премии от Главнокомандующего
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22.10.2020 09:02 Відповісти
ГОВНОкомандувача, мабуть трохи пендюлей від англійців получив, та й в раді **@лом ткнули, воно ж кричало і грозно топало ногами, тепер надо відпрацьовувати перед зелебобіками і показати, що воно може і воювати. Правда потім стане навколішки перед ******, но то потім.
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22.10.2020 09:47 Відповісти
ответный огонь?!
чего не сделаешь ради выборов...
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22.10.2020 08:44 Відповісти
Шутка ли,подвергать опасности 120 слуг из монобiльшостi накануне выборов...Тут все обстрелы становятся прицельными и системными,"це треба розумiти"...
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22.10.2020 09:37 Відповісти
Нихерасе!Открыли ответный огонь!
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22.10.2020 08:45 Відповісти
Ну так, "слуги" приїхали - поїдуть і знову буде "режим тиші".
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22.10.2020 09:38 Відповісти
кто то из командиров положил толстый на зеленого
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22.10.2020 08:46 Відповісти
Нет. Они пытаются перед выборами задобрить лошков и развести их в очередной раз.
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22.10.2020 08:47 Відповісти
та хрен там. скорее указивочка сверху прилетела. в понедельник снова по норам.
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22.10.2020 08:48 Відповісти
Тепер посадять...
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22.10.2020 09:08 Відповісти
А може поклали на командира...
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22.10.2020 09:45 Відповісти
Это какая-то новая версия шароварного патриотизма. Слуги на Донбассе, бодрые военные сводки. Но только иммитация.
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22.10.2020 08:47 Відповісти
Эх, накрылась премия от бубочки! Черт с ней, главное - наши ребята целы. Надеюсь, сепарам не повезло так же.
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22.10.2020 08:47 Відповісти
Вчера туда попёрлись зелёные артисты,ну которые "трудятся" в Верховной Раде Может это они открыли ответный огонь?
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22.10.2020 08:52 Відповісти
Провокаторов везде хвата как внутри так и за пределами Государства
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22.10.2020 09:00 Відповісти
Вони перелякались, і щоб захистити життя і здоров'я депутатів, оборонці відкрили вогонь у відповідь.
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22.10.2020 09:38 Відповісти
А хоч прицільно стріляв ворог, чи знову неприцільно? А наші прицільно стріляли?
Дуже жалко, що перетворили військових на машину, яка підгпаняє інформацію під хотелки дезертира, який чотирижди відкосив від призову. Але тут і вина 73% дебілів. Невже не знали, що у нас війна?
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22.10.2020 08:55 Відповісти
и это все ещё перемирие
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22.10.2020 08:57 Відповісти
А депутаты-турЫсты слышали выстрелы? Смогут подтвердить, кто провокатор?
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22.10.2020 08:58 Відповісти
Это для них и типа с их участием представление делали. Шапито. "Поехали в особо опасный район. Не щадя своей жизни. Ради зетипиллов"
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22.10.2020 09:01 Відповісти
Теперь все 120 корочки УБД получат (однострiй вже собi пошили)"ряженi ветерани".
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22.10.2020 09:43 Відповісти
Вытираны. Жопой кресла вытирают.
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22.10.2020 10:00 Відповісти
Нет, не слыхали. Эти выстрелы заглушили их выстрелы извнутри.
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22.10.2020 09:17 Відповісти
Нужно чтобы те Украинские солдаты, .которых Депутаты хотят сократить в годы войны с российской оккупационной много миллионной армией,пошли на Киев и разобрались с теми ,кто занимается зрадою ,это же надо в годы войны,когда военные заводы не работают в четыре смены ,для выпуска нужной военной техники для фронта,для ПОБЕДЫ.
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22.10.2020 08:58 Відповісти
От шо выборы делают! Ссыкливый Бубочка-гамнокомандующий разрешил открыть огонь в ответ. Или быстрее - разрешил сказать шо открыли.
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22.10.2020 08:59 Відповісти
Бубочка даже сообщил перед выборами шо он лично парад на день Независимости разрешил. Шоб голосовали за слуг Осла. Сериал продолжается.
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22.10.2020 09:03 Відповісти
Терзают смутные сомнения, что он его в шоу превратит
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22.10.2020 09:15 Відповісти
Давно пора. І бажано "Байрактором"
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22.10.2020 09:10 Відповісти
Шок!!!Сенсация посмели открыть ответный огонь,надеюсь воинов не оштрафуют
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22.10.2020 09:28 Відповісти
Открыли огонь в ответ? Нарушили режим тишины, которым так гордится преЗедент? Как они могли так подвести Бубочку? Теперь должно последовать наказание в виде депремировать до конца службы.
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22.10.2020 09:32 Відповісти
"Украинские воины открыли ответный огонь" - на сколько Зеленский оштрафовал тех которые не захотели быть мишенями для сепаров?
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22.10.2020 09:36 Відповісти
От тепер "зебільні депутати" будуть розказувати своїм внукам, що вони не тільки були в зоні бойових дій, а й навіть під обстріл попали. А по приїзді в Київ будуть пояснювати своїм бидло-виборцям, що на власні очі бачили, як ЗСУ постійно відповідає на обстріли "той стороны" і заборона вести вогонь у відповідь "это обычный фейк порохоботов". Звичайний показушний номер "квартальщиків" - поїдуть і знову будуть знімати премії за вогонь у відповідь.
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22.10.2020 09:46 Відповісти
Ну наконец эта ************ прекратилась хоть чуть - чуть.
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22.10.2020 09:58 Відповісти
Прибывшие слуги кремля в зону боевых действий , это нарисовалась головная боль комбатам !!
Только и следи теперь, чтобы некоторые из Слуг не драпанули через линию фронта к СВОИМ , или не заслали видосик о местонахождении наших позиций !!
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22.10.2020 10:24 Відповісти
От що вибори животворні роблять.
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22.10.2020 11:23 Відповісти
То что наконец-то была ответка - радует......, НО с учетом того, что там были «слуги» - похоже на фарс и фальшь😡=>выборы через три дня+теперь «слуги» и зе-секта будут убеждать, что «ответка» всегда есть........
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22.10.2020 11:43 Відповісти
Втомився вже ловити Зеленського на брехні!!
..Чоловік, що робить фейспалмАле знов ця брехня вилазить.
Володимир Зеленський, Верховна Рада:
«Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас»
ПО ФАКТУ.. Лише 60(!!!) депутатів від СН поїхали на Донбас. З 251. ДОСЯГНЕННЯ?
НЕ ДУМАЮПодвійний знак оклику!!
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22.10.2020 11:54 Відповісти
нет убитых. вот жеж зрада.
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22.10.2020 16:52 Відповісти
Конечно зрада, нет убитых оккупантов, нет ни метра освобожденной земли. Хотя кому я это рассказываю, для уставших от войны зебилов это не проблема вообще.
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22.10.2020 17:03 Відповісти
а зачем? ведь за 2014-19 всех оккупантов убили и всё освободи. и не обзывай себя свою шайку зебилами. впрочем.... называй.
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22.10.2020 17:14 Відповісти
А кто-то кроме тебя говорил что всех оккупантов убили или и все освободили??? Перестань нюхать кокс вместе с бубочкой (начинай кукарекать про "зеркало", типичная отмазка для дегенеративных зе-ботов)
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22.10.2020 17:55 Відповісти
не обзывай пятого потужного бубочкой, а его шайку зебилами.
впрочем... называй.
хорошо сам себе лишь о себе пишешь. читай ещё раз сам себе о себе: "А кто-то кроме тебя говорил что всех оккупантов убили или и все освободили??? Перестань нюхать кокс вместе с бубочкой (начинай кукарекать про "зеркало", типичная отмазка для дегенеративных зе-ботов)"
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23.10.2020 01:46 Відповісти
Похоже теперь зе-депутаты получат корочки УБД.
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22.10.2020 17:01 Відповісти
 
 