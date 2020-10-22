Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь, - штаб
За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші, відкриваючи вогонь по українських позиціях, від початку поточної доби - двічі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.
"Минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема.
"Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл. Втрати противника уточнюються", - наголосили в штабі.
Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.
"Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у звіті.
Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. "На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в пресцентрі.
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Дуже жалко, що перетворили військових на машину, яка підгпаняє інформацію під хотелки дезертира, який чотирижди відкосив від призову. Але тут і вина 73% дебілів. Невже не знали, що у нас війна?
Только и следи теперь, чтобы некоторые из Слуг не драпанули через линию фронта к СВОИМ , или не заслали видосик о местонахождении наших позиций !!
..Чоловік, що робить фейспалмАле знов ця брехня вилазить.
Володимир Зеленський, Верховна Рада:
«Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас»
ПО ФАКТУ.. Лише 60(!!!) депутатів від СН поїхали на Донбас. З 251. ДОСЯГНЕННЯ?
НЕ ДУМАЮПодвійний знак оклику!!
впрочем... называй.
хорошо сам себе лишь о себе пишешь. читай ещё раз сам себе о себе: "А кто-то кроме тебя говорил что всех оккупантов убили или и все освободили??? Перестань нюхать кокс вместе с бубочкой (начинай кукарекать про "зеркало", типичная отмазка для дегенеративных зе-ботов)"