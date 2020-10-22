Випробування української вакцини проти коронавірусу на людях планують розпочати через три місяці, - розробник Фаворов
Розробники української вакцини проти коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів один із розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо наші очікування справдяться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, за міжнародним ліцензуванням - я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", - сказав Фаворов.
Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ.
"На сьогодні, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не ухвалено, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик - безсумнівно, вся документація буде представлена в ВООЗ", - додав він.
Фаворов розповів, що клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.
За його словами, вакцина - це ампула з препаратом, який безпечний і має доведений ефект.
"Якщо все буде добре, а це дуже складний, тонкий і дорогий процес, то ми сподіваємося, що 9-12 місяців нам вистачить, щоб отримати вже вакцину", - сказав Фаворов.
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* https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733 https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
Иссделования как раз и есть самая дорогая часть в разработке вакцин.
Щось тяжке для розуміння?
2. В москалии иссделования идут на военных, гос.служащих и т.п., испытуемых валом и бесплатно, нужды делать исследования в Украине у них нет.
Доколупайся до стовпа, він більш терплячий ніж я.
Тобі ні про що не кажуть?
І не важливо, допомогла вакцина, чи ні.
Остання ввічлива відповідь!, тому, що ініціаторор процесу має безпосереднє відношення до параші.
В кожному діянні є перший, другий, а частіше всього і більший прошарок сенсу.
Для тупих повторюю, це остання ввічлива відповідь, шукай стовпа та йому видавай свої откровення. Тобі мало того, що я визнав в тобі геніального АНАЛітика?
Остался один Фаворов.
Это Зеленский пилит очередной видосик о чуде, чтоб отвлечь от реальной катастрофы
"Большая вакцина"
ну очччень большая.... 🤔
А впереди выборы. Сразу же после оглашения результата - карантин. Жесткий. На полгода.
Вот таков мой прогноз краткосрочный и мрачный.
Выборы надо было переносить на август, когда не сходился бы пик короны и обычного вируса, которые с сумме дают осложнения.