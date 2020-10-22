Випробування української вакцини проти коронавірусу на людях планують розпочати через три місяці, - розробник Фаворов

Розробники української вакцини проти коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів один із розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо наші очікування справдяться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, за міжнародним ліцензуванням - я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", - сказав Фаворов.

Також читайте: Перед закупівлею будь-які ліки мають пройти держреєстрацію, така процедура для російської вакцини від COVID-19 не проводиться, - МОЗ

Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ.

"На сьогодні, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не ухвалено, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик - безсумнівно, вся документація буде представлена ​​в ВООЗ", - додав він.

Фаворов розповів, що клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.

За його словами, вакцина - це ампула з препаратом, який безпечний і має доведений ефект.

"Якщо все буде добре, а це дуже складний, тонкий і дорогий процес, то ми сподіваємося, що 9-12 місяців нам вистачить, щоб отримати вже вакцину", - сказав Фаворов.