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Новини Коронавірус і карантин
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Випробування української вакцини проти коронавірусу на людях планують розпочати через три місяці, - розробник Фаворов

Випробування української вакцини проти коронавірусу на людях планують розпочати через три місяці, - розробник Фаворов

Розробники української вакцини проти коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів один із розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо наші очікування справдяться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, за міжнародним ліцензуванням - я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", - сказав Фаворов.

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Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ.

"На сьогодні, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не ухвалено, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик - безсумнівно, вся документація буде представлена ​​в ВООЗ", - додав він.

Фаворов розповів, що клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців в кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.

За його словами, вакцина - це ампула з препаратом, який безпечний і має доведений ефект.

"Якщо все буде добре, а це дуже складний, тонкий і дорогий процес, то ми сподіваємося, що 9-12 місяців нам вистачить, щоб отримати вже вакцину", - сказав Фаворов.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Ктото тут брешет.

фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.

А сам Мыша:

не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$.
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22.10.2020 08:50
+11
Пропоную почати випробовування з ось цих!
Испытания украинской вакцины от коронавируса на людях планируют начать через три месяца, - разработчик Федоров - Цензор.НЕТ 2436
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22.10.2020 08:53
+11
Я так думаю, що цей "стоматолог" просуває "москальську" недовакцину в Україні під виглядом "української"....
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22.10.2020 09:01
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Пока никто не придумал ничего. Потому что деньги ничего не решают в науке на самом деле. Решает гений.
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22.10.2020 09:18 Відповісти
Імунітeт виробляється. Різноі сили, алe виробляється.
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22.10.2020 12:27 Відповісти
Пропоную почати випробовування з ось цих!
Испытания украинской вакцины от коронавируса на людях планируют начать через три месяца, - разработчик Федоров - Цензор.НЕТ 2436
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22.10.2020 08:53 Відповісти
Не получится-это Неприкасаемые!
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22.10.2020 09:00 Відповісти
А где Киви?
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22.10.2020 09:45 Відповісти
Так він їхній слуга!
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22.10.2020 09:48 Відповісти
Фізіономіі нe кацапські
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22.10.2020 12:23 Відповісти
Ребят, не будем радоваться преждевременно. Пока не почищены авгиевы конюшни от стукачей *****, спасительная вакцина до массового производства не дойдет. НИЗЗЯ РАССТРАИВАТЬ ПЛАНЫ *****! Иначе, куда ему свой хлам сплавлять?!!
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22.10.2020 08:54 Відповісти
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.
* https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733 https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
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22.10.2020 08:58 Відповісти
А что намутить раствор воды с сахаром и втюхивать лохам за 1000 грн. У нас так Зеленский президентом стал!
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22.10.2020 09:24 Відповісти
Не, ну все вроде правильно. Однако не упомянуто присуждение Мыше прохвессора у корейском Сеуле (когда он там работал в начале 90-х). Правда не завания, а только должности. Там всех преподов "профессорами" именуют.
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22.10.2020 10:54 Відповісти
я вам розкажу як це буде. Під виглядом української почнуть впарювати наприклад "спутник-5" (не забуваючи, звісно, про маржу). Це тупо прокладка. Ніхто української не виготовлятиме
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22.10.2020 09:00 Відповісти
"Спутник-5" уже признали простой и известной вакциной от ящура (коровы таким болеют и вакцина для них).
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22.10.2020 10:55 Відповісти
Я так думаю, що цей "стоматолог" просуває "москальську" недовакцину в Україні під виглядом "української"....
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22.10.2020 09:01 Відповісти
Это слишком сложно. Он просувал доступ к распилу бюджета, вакцина тут только на бумаге.
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22.10.2020 09:59 Відповісти
Одне не заважає іншому, нічого складного - пилимо бюджет, проводимо випробування на Українцях.
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22.10.2020 12:16 Відповісти
зачем тратить свои кровные (украденные) деньги на какие-то исследования, если цель - не разработать вакцину а по-быстрому срубить денег и свалить в туман
Иссделования как раз и есть самая дорогая часть в разработке вакцин.
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22.10.2020 12:40 Відповісти
Гроші на дослідження вже витрачені в москалії! Треба відбивати, та проводити досліди на людях.
Щось тяжке для розуміння?
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22.10.2020 12:42 Відповісти
1. Чувак трындит про "украинскую" вакцину. Соответственно деньги он хочет из украинского бюджета.
2. В москалии иссделования идут на военных, гос.служащих и т.п., испытуемых валом и бесплатно, нужды делать исследования в Украине у них нет.
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22.10.2020 12:50 Відповісти
Добре, ти правий на всі 100500%%, твої аргументи неперевершені, ніяких сумнівів, ти маєш доступ до першоджерел, це дуже міняє СУТЬ справи, просто КАРДИНАЛЬНО.
Доколупайся до стовпа, він більш терплячий ніж я.
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22.10.2020 13:01 Відповісти
А такі новини з параші- Мы спасли украинцев вакциной нашей разработки!
Тобі ні про що не кажуть?
І не важливо, допомогла вакцина, чи ні.
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22.10.2020 13:05 Відповісти
Это разные вещи. Данная "новость" - про хитросделанного чувака который хочет по-быстрому слямзить кусок украинского бюджета. Ты с чего-то приплел сюда Рашу.
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22.10.2020 13:12 Відповісти
ТИ ще не знайшов стовпа?
Остання ввічлива відповідь!, тому, що ініціаторор процесу має безпосереднє відношення до параші.
В кожному діянні є перший, другий, а частіше всього і більший прошарок сенсу.
Для тупих повторюю, це остання ввічлива відповідь, шукай стовпа та йому видавай свої откровення. Тобі мало того, що я визнав в тобі геніального АНАЛітика?
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22.10.2020 13:31 Відповісти
Не треба думати так, ТАК воно і є.
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22.10.2020 12:14 Відповісти
"Руцкие" рожки растут чисто без палева. На СВОИХ детях пусть испытает. Мудило.
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22.10.2020 09:04 Відповісти
Всё, Фёдорова убрали.
Остался один Фаворов.
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22.10.2020 09:05 Відповісти
Очередной "испанский" лыжный инструктор.
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22.10.2020 09:15 Відповісти
Стаматолаг. Єто тоже в пасти, где и вирус гнездится
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22.10.2020 09:19 Відповісти
Кудою он залазит
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22.10.2020 09:20 Відповісти
На собі і на Зє і Ме випробує цю "вакцину".
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22.10.2020 09:19 Відповісти
Арахамию колите.
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22.10.2020 09:21 Відповісти
Крысиным ядом и в голову, чтоб наверняка
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22.10.2020 13:55 Відповісти
Бред, намного проще получить лицензию на производство уже проверенной вакцины.
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22.10.2020 09:24 Відповісти
на производстве ты ленег много не украдешь. А на разработке - греби лопатой, а потом "ну, не получилось", и никаких претензий.
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22.10.2020 09:57 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья .

Випробування української вакцини проти коронавірусу на людях планують розпочати через три місяці, - розробник Фаворов - Цензор.НЕТ 1107

Випробування української вакцини проти коронавірусу на людях планують розпочати через три місяці, - розробник Фаворов - Цензор.НЕТ 6703
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22.10.2020 09:41 Відповісти
Росії потрібні ветеринари, а не лікарі.
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22.10.2020 19:12 Відповісти
А чому зразу на людях? - попробуйте спочатку на зебілах, опзжопниках і пєтушаріях.
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22.10.2020 09:47 Відповісти
Зеленскому впарили оченедную пустышку, чтобы попилить бюджет.
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22.10.2020 09:58 Відповісти
Ему или он нам ?

Это Зеленский пилит очередной видосик о чуде, чтоб отвлечь от реальной катастрофы
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22.10.2020 13:57 Відповісти
************* проект

"Большая вакцина"

ну очччень большая.... 🤔
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22.10.2020 13:53 Відповісти
Нет у нас 3х месяцев. Уже понеслась по кочкам вирусня. Каждый день рекорды бъем.
А впереди выборы. Сразу же после оглашения результата - карантин. Жесткий. На полгода.
Вот таков мой прогноз краткосрочный и мрачный.
Выборы надо было переносить на август, когда не сходился бы пик короны и обычного вируса, которые с сумме дают осложнения.
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22.10.2020 18:45 Відповісти
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