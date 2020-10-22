За добу від COVID-19 померли 116 осіб, 2679 - одужали, виявлено рекордні 7053 нові випадки

В Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовано 7053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 322 879 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (631), Харківській (627), Одеській (600) та Полтавській (580) областях.

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За добу одужали 2679 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 134 898 осіб. Протягом минулої доби померли 116 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6043 особи. Всього в Україні станом на ранок 22 жовтня на COVID-19 хворіють 181 938 осіб, що на 4258 осіб більше, ніж добою раніше.











