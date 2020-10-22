За добу від COVID-19 померли 116 осіб, 2679 - одужали, виявлено рекордні 7053 нові випадки
В Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовано 7053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 322 879 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (631), Харківській (627), Одеській (600) та Полтавській (580) областях.
За добу одужали 2679 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 134 898 осіб. Протягом минулої доби померли 116 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6043 особи. Всього в Україні станом на ранок 22 жовтня на COVID-19 хворіють 181 938 осіб, що на 4258 осіб більше, ніж добою раніше.
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Может бубочка надо равняться на Швецию
Клише. Преспокойно и в те времена доживали и до 60 и до 80 лет и больше. Средняя смертность была выше за счет того, что выше была младенческая смертность.
Если ещё и мать умерла при родах в 16 лет - средняя получается 32 года.
1)Точно, якось жили, років до 30-ти
https://censor.net/ua/user/450460 Відповідь:
2)Клише. Преспокойно и в те времена доживали и до 60 и до 80 лет и больше.
і не зв"язаний з 1 і 2) "факт", точніше СТАТИСТИЧНА ДЕМАГОГІЯ.. :
3) Средняя смертность была выше за счет того, что выше была младенческая смертность.
Страннік,свою бл..ську демагогію засунь собі в сраку /!!!!
Вся мафія на ногах. Щось в цьому не так...
//https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukrainsku-vaktsinu-vid-covid-19-mozhut-viprobuvati-na-lyudyah-cherez-tri-misyatsi-profesor.htm Українську вакцину від COVID-19 можуть випробувати на людях через три місяці, - професор | Суспільство | OBOZREVATEL
це спроба створення ліків... "за оригінальною технологією"....
Хоча так, різниця є, в зарплаті і пенсіях різниця колосальна!
не сообщает и у президента кружится голова от "успехов "
Корея,сингапур,Тайвань :
Американский пилот грузовой компании FedEx Брайан Дуган Йорган из Аляски был приговорен к четырем неделям тюремного заключения в Сингапуре. Он признал себя виновным в том, что оставил свой номер в отеле на три часа, чтобы купить маски и термометр, сообщает The Associated Press.
до виборів не ризикнули..
обмежити у праві помирати дебілів...
Знімають коли їдять, п'ють чи палять.
Маски коштують дуже дешево: 50 штук від 15 лір (55 грн), тобто близько 1 грн за штуку! Крім того, в багатьох кав'ярнях та готелях х роздають безкоштовно на вході.
Дезинфектори, ясна річ, на кожному стовпі
А все тому, що люди спокійні і не сіпані. Тому і імунна система здоровіша.
А все тому, що люди спокійні і не сіпані. Тому і імунна система здоровіша.
А про данніе из Беларуси откуда ты знаешь? Фашист-лукашенко скащал? ))
Ты еще туркменистан в пример приведи...
http://i.piccy.info/i9/edfad7f8f85212979682bbc0a6e3ce23/1603355443/193211/1401779/20201022_113441.jpg
А В ТАКИХ странах как Япрния и Южная Корея да и Китай пандемии вообще нет, потому, что вовремя быстро выявляли инфекцию и лечили, в Украине же с тестами, зарплатами медиков беда, а лекарства только для депутатов.