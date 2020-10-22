Росія та Іран вже намагалися втрутитися в американські вибори-2020 року, - глава Нацрозвідка США

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив у середу, що Росія та Іран спробували втрутитися в президентські вибори 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляє агентство "Рейтер".

Інформацію про російське та іранське втручання у виборчий процес підтвердили керівники Нацрозвідки, ФБР і сенатського Комітету з розвідки.

"Ми отримали підтвердження, що інформація про реєстрацію виборців була отримана [окремо] Іраном і окремо Росією", - сказав Реткліфф під час поспіхом організованої в середу ввечері пресконференції.

Як повідомляє телеканал АВС News, Реткліфф заявив, що "ці дані можуть бути використані іноземними державами в спробі передати неправдиву інформацію зареєстрованим виборцям, яка, як вони сподіваються, спричинить плутанину, посіє хаос і підірве довіру людей до американської демократії".

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"Ми вже мали справу з тим, що Іран розсилає підроблені електронні листи, спрямовані на залякування виборців, розпалювання громадських заворушень і заподіяння шкоди президенту Трампу", - додав Реткліфф.

Глава розвідки також звинуватив Іран в поширенні підробленого контенту, в тому числі відеоролика, автори якого стверджують, що якісь люди "можуть надсилати підроблені бюлетені навіть з-за кордону".

"Це відео і будь-які твердження про такі нібито фальсифіковані бюлетені не відповідають дійсності, - сказав Реткліфф. - Ці дії є відчайдушними спробами [наших] зневірених супротивників. Навіть якщо противники будуть продовжувати спроби залякати або підірвати довіру [виборців], будьте впевнені, що наші виборчі системи стійкі, і що ваші голоси захищені".

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей також виступив із заявою, запевнивши американців в тому, що ФБР не потерпить спроб іноземного втручання у вибори і буде попереджати американців про будь-які подібні спроби.

"Якщо ми побачимо ознаки іноземного втручання або злочинів на федеральних виборах, ми будемо проводити агресивне розслідування і працювати з нашими партнерами, щоб вжити відповідних заходів, - сказав Рей, - Ви повинні бути впевнені, що ваш голос має значення. Ранні, неперевірені твердження про зворотному слід розглядати зі здоровою часткою скептицизму".

Цей виступ був за спільною заявою голови сенатського Комітету з розвідки, республіканця Марко Рубіо і його заступника, демократа Марка Уорнера щодо безпеки виборів.

"Наші противники за кордоном прагнуть посіяти хаос і підірвати віру виборців в наші демократичні інститути, включаючи виборчі системи та інфраструктуру, на які ми покладаємося, щоб ... належним чином повідомляти про волевиявлення виборців, - йдеться в заяві, - Вони можуть намагатися атакувати ці системи або просто залишати враження, що вони ... маніпулювали цими системами, щоб підірвати їхній авторитет і нашу довіру до них".

Колишній високопоставлений чиновник Міністерства внутрішньої безпеки Джон Коен в інтерв'ю ABC News заявив, що останні події показують, що влада "робить недостатньо для захисту нашого виборчого процесу".

"Сьогодні ми дізналися, що іноземні організації отримали доступ до інформації про реєстрацію виборців і відправили залякувальні електронні листи американським виборцям з метою вплинути на те, як вони будуть голосувати, - заявив Коен, - Президенту необхідно серйозно поставитися до цієї загрози і докласти зусиль до припинення поширення російської дезінформації. Він повинен сказати своїм союзникам на Капітолійському пагорбі, щоб вони перестали ганятися за теоріями змов і, замість цього, зосередилися на захисті Америки від нападу іноземців ".