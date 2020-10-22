В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця"

На станцію "Київ-Ліски" прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна. У складі поїзда 41 контейнер із холодильним устаткуванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Поїзд перебував у дорозі 19 діб. Наразі "Укрзалізницею" ведеться робота щодо періодичності курсування поїзда раз на тиждень, а згодом, за наявності достатнього вантажу, частоту курсування буде збільшено і відправлення відбуватиметься за чітким графіком.

Робота над завантаженістю маршруту триває, особливо в напрямку отримання дотацій з Китаю для вантажу, щоб умови перевезення вантажу були економічно привабливими для перевізників.

Метою "Укрзалізниці" також є й розроблення онлайн-сервісу, щоб саме через електронний майданчик клієнти могли замовити контейнерне місце у поїзді і оплатити послугу онлайн за аналогією придбання квитків на пасажирські поїзди.

Нагадуємо, прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 13 поїздів.

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