В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця"
На станцію "Київ-Ліски" прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна. У складі поїзда 41 контейнер із холодильним устаткуванням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Поїзд перебував у дорозі 19 діб. Наразі "Укрзалізницею" ведеться робота щодо періодичності курсування поїзда раз на тиждень, а згодом, за наявності достатнього вантажу, частоту курсування буде збільшено і відправлення відбуватиметься за чітким графіком.
Робота над завантаженістю маршруту триває, особливо в напрямку отримання дотацій з Китаю для вантажу, щоб умови перевезення вантажу були економічно привабливими для перевізників.
Метою "Укрзалізниці" також є й розроблення онлайн-сервісу, щоб саме через електронний майданчик клієнти могли замовити контейнерне місце у поїзді і оплатити послугу онлайн за аналогією придбання квитків на пасажирські поїзди.
Нагадуємо, прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 13 поїздів.
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Слава мирному прєзєдєнту!
При кровавом Омеляне пробивали другое направление, и даже пустили пару поездов.....а сейчас у нас мирный преЗЕдент и Рашка не агрессор, а деловой партнер..
правда жрет он не то шо поезд, но выгодней было бы.
Гавнокомандующий заглянул в шоколадный глаз путену и увидел там мир!
Отжэ - дрючба навек!
А как начсёт торговли на крови?
Это больше похоже на зраду чем на пэрэмогу.
Из Китая держатель поехал в Достык, Казахстан, после в Смоленск, Россия, вчера куда-то отбыл из Бреста, Беларусь.