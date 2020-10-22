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Новини
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В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця"

В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, -

На станцію "Київ-Ліски" прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна. У складі поїзда 41 контейнер із холодильним устаткуванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Поїзд перебував у дорозі 19 діб. Наразі "Укрзалізницею" ведеться робота щодо періодичності курсування поїзда раз на тиждень, а згодом, за наявності достатнього вантажу, частоту курсування буде збільшено і відправлення відбуватиметься за чітким графіком.

Робота над завантаженістю маршруту триває, особливо в напрямку отримання дотацій з Китаю для вантажу, щоб умови перевезення вантажу були економічно привабливими для перевізників.

Метою "Укрзалізниці" також є й розроблення онлайн-сервісу, щоб саме через електронний майданчик клієнти могли замовити контейнерне місце у поїзді і оплатити послугу онлайн за аналогією придбання квитків на пасажирські поїзди.

Нагадуємо, прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 13 поїздів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" в першому півріччі зазнала 8,8 млрд грн збитків

Автор: 

Китай (4500) потяг (1963) Укрзалізниця (6815)


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Топ коментарі
+7
А нахрена он крюк дает через Беларусь?
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22.10.2020 09:11
+5
Это такой шютка от Квартала. "Граница с Россией у нас на замке - пройдите в ту калиточку справа"
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22.10.2020 09:15
+5
Что-то не нравится мне новый маршрут Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В этом звене не должно быть страны оккупанта России и захватившего Лукашенком Беларуси. Это не те страны, с которыми необходимо ввести торговлю, поддерживать дружественные отношения и вообще необходимо с ними ввести визовый режим, порвать дипломатические отношения, ввести новые санкции
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22.10.2020 09:25
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Уряяяяяяяяя!
Слава мирному прєзєдєнту!
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22.10.2020 09:10 Відповісти
Буратіні слава.
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22.10.2020 09:14 Відповісти
ето достижение в 21 веке ?
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22.10.2020 10:06 Відповісти
А нахрена он крюк дает через Беларусь?
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22.10.2020 09:11 Відповісти
Ага, непонятно зачем из Казахстана переть через Минск.
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22.10.2020 09:18 Відповісти
Ну возможно часть груза туда шло.
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22.10.2020 09:22 Відповісти
Потому что сначала через Расею, а она уже определяет куда может (на самом деле, куда захочет его императорское вяличество Гуйло 1й) направить дальше.
При кровавом Омеляне пробивали другое направление, и даже пустили пару поездов.....а сейчас у нас мирный преЗЕдент и Рашка не агрессор, а деловой партнер..
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22.10.2020 09:30 Відповісти
просто ерефія є найбільшим споживачем товарів з Китаю. Потім, вони переклеять етикетки на "сделано в раSSее" і відправлять другим поїздом в торгові мережі України.
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22.10.2020 10:55 Відповісти
Вобще не вижу преймущест перед морским путем!
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22.10.2020 09:12 Відповісти
вчера нашел на ютубе - корабль загружают на 20К. контейнеров.
правда жрет он не то шо поезд, но выгодней было бы.
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22.10.2020 09:19 Відповісти
Контейнеровоз идёт из китайских портов в европейские около месяца.
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22.10.2020 09:41 Відповісти
І лапті пропустили? Щось тут не те.
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22.10.2020 09:13 Відповісти
А що вони можуть проти Китаю?
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22.10.2020 10:56 Відповісти
Это такой шютка от Квартала. "Граница с Россией у нас на замке - пройдите в ту калиточку справа"
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22.10.2020 09:15 Відповісти
В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 1751
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22.10.2020 10:00 Відповісти
Почему ни в одном сообщении об этих поездах не называется перевозчик? Кто непосредственно зарабатывает на этом маршруте? Ну произнесите уже эти три буквы, родом из страны-агрессора. Это же стратегические вещи, в отличии от шоколадок Бабаевских, о которых столько раз все отшутились.
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22.10.2020 09:23 Відповісти
Что-то не нравится мне новый маршрут Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В этом звене не должно быть страны оккупанта России и захватившего Лукашенком Беларуси. Это не те страны, с которыми необходимо ввести торговлю, поддерживать дружественные отношения и вообще необходимо с ними ввести визовый режим, порвать дипломатические отношения, ввести новые санкции
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22.10.2020 09:25 Відповісти
Ты шо?!!
Гавнокомандующий заглянул в шоколадный глаз путену и увидел там мир!
Отжэ - дрючба навек!
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22.10.2020 09:35 Відповісти
Пчелы начали о чем-то догадываться?
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22.10.2020 10:38 Відповісти
а в контейнерах "зеленые человечки"
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22.10.2020 09:45 Відповісти
Хто-зна, можливо і новий вірус чи ще якесь гадство, тим більше, що через рашку йшов.
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22.10.2020 10:02 Відповісти
Так называемый "Щелковый путь" все чаще подвергается критике и в первую очередь в ЕС. Перспективы его вксьма туманны, особено в свете меняющегося отношения к Китаю.
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22.10.2020 09:49 Відповісти
офигенный поИзд "дружба"..
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22.10.2020 09:49 Відповісти
почему не через Словакию по Дунаю
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22.10.2020 09:53 Відповісти
А ви географію вчили? На Панамському каналі пробки в цей час великі.
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22.10.2020 11:08 Відповісти
Через Грузию маршрут был лучше
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22.10.2020 09:53 Відповісти
там зараз проблеми з вірменами
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22.10.2020 11:07 Відповісти
Через Расию?
А как начсёт торговли на крови?
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22.10.2020 09:59 Відповісти
Так поїзд з Китаю. Чи ви проти Китаю?
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22.10.2020 11:06 Відповісти
Да хоть из Новой Зеландии!
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22.10.2020 12:09 Відповісти
А что это мы не наблюдали на рельсах заслон из Насіння Насінченко, Соболєва и прочих пламенных борцов?
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22.10.2020 10:02 Відповісти
а хіба це товари їз мацковії?
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22.10.2020 11:05 Відповісти
А вони по російським залізницям безоплатно катаються? Дивина...
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22.10.2020 11:18 Відповісти
Не звертай уваги на зебіла.
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22.10.2020 12:18 Відповісти
От халепа! А я думав, що то Лавров підступно вивчив українську мову і ховається від всеармянського призову на захист оккупованих территорій...
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22.10.2020 12:23 Відповісти
А куди ж такому командуючому заглядати як не туди!
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22.10.2020 10:04 Відповісти
Лет 5 назад уже был такой проект и както по тихому исчез.
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22.10.2020 10:16 Відповісти
Туфта. бОльшую часть пути поезд идет по Раше.
Это больше похоже на зраду чем на пэрэмогу.
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22.10.2020 10:54 Відповісти
Оголосіть війну Пекіну.
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22.10.2020 11:09 Відповісти
Китай везе свій товар, як вважає за потрібне згідно логістичного плану. І фіг шо, хто йому скаже. Ерефія головний споживач цих товарів Алі навіть створив дві великі бази на території ерефії де зберігаються товари з найбільшим попитом і звідки вони швидше надходять замовникам.
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22.10.2020 11:04 Відповісти
А є інформація, що возять ці потяги?
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22.10.2020 11:41 Відповісти
Купил в Китае держатель за 26 грн. 54 коп.
В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 7970

Из Китая держатель поехал в Достык, Казахстан, после в Смоленск, Россия, вчера куда-то отбыл из Бреста, Беларусь.
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22.10.2020 11:58 Відповісти
О, да такой штуковиной можно и пружины с амортизаторов снимать!
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22.10.2020 12:25 Відповісти
 
 