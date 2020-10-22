COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 631, Харківщина - 627 та Одещина - 600

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (631), Харківській (627), Одеській (600 ) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 22 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 631 особа.

Загальна кількість інфікованих становить 32 500 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 642 особи, за останню добу - 15. Від початку епідемії одужали 11 304 пацієнти, за минулу добу - 189.

Станом на 22 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 20 554 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Одеська області.

Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 627 осіб. Загальна кількість хворих - 30 899. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 472 особи, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 5989 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 24 438.

На Одещині на коронавірус захворіли 600 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 20 557 осіб. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 311 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 3270 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 16 976 осіб.