COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 631, Харківщина - 627 та Одещина - 600
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (631), Харківській (627), Одеській (600 ) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 22 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 631 особа.
Загальна кількість інфікованих становить 32 500 осіб.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 642 особи, за останню добу - 15. Від початку епідемії одужали 11 304 пацієнти, за минулу добу - 189.
Станом на 22 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 20 554 особи.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Одеська області.
Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 627 осіб. Загальна кількість хворих - 30 899. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 472 особи, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 5989 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 24 438.
На Одещині на коронавірус захворіли 600 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 20 557 осіб. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 311 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 3270 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 16 976 осіб.
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Важно то - скока бабла получает Гепщина из-за ковидщины.
Гепа же не гепой сделан а пальцем....
Кличко подал пример - кричать шо у нас тут швах(давай дэнги), а Гепа же тоже не гепой сделан
и так и так оно пойдет на лавочки за 15К.(шт.)
ну так че мне напрягаться и думать - а куда и что пошло то?
да, я могу бегать и кричать шо воруют(до первого "дубинала" по башке во дворе)
Смысл то? отсюда надо только валить похрен куда.
надеюсь, норм. вы понял?
ибо я читал про УПА, и вот - воевали против немцев, которые били красную падать, а теперь - посм фотографии тюрьмы на Лонцкого.
Понял? Поэтому мне нахрен не надо эти области. Хотя УПА была и на Днобассе. И я читаю Антиколорадоса, но я х.з. че ты за мной следишь то - поэтому и развернуто ответил(и да, я не нацист, хотя щас читаю, вот - http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler )
много мона думать, но совок - это худшее шо было в мире. и ненавижу всех кто за совок был. даже мой дед. грил - ленин великий человек мол(кстати, Невзоров грит то же самое)
что значит - "не перевели" то? бабло есть шоп переводить? Тогда выдать каждому студику по планshitу и подключку к интернету.
чего за свой счет кто-т о должен страдать то?