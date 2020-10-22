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Новини Коронавірус і карантин
2 062 12

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 631, Харківщина - 627 та Одещина - 600

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 631, Харківщина - 627 та Одещина - 600

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (631), Харківській (627), Одеській (600 ) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 22 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 631 особа.

Загальна кількість інфікованих становить 32 500 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 642 особи, за останню добу - 15. Від початку епідемії одужали 11 304 пацієнти, за минулу добу - 189.

Станом на 22 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 20 554 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Одеська області.

Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 627 осіб. Загальна кількість хворих - 30 899. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 472 особи, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 5989 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 24 438.

На Одещині на коронавірус захворіли 600 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 20 557 осіб. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 311 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 3270 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 16 976 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Одеська область (3179) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
А раньше были туристы, заробитчане, шашлыки на природе, попы - всего и всех не перечислишь. Какая категория следующая?
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22.10.2020 09:29
+1
Так дай им интернет всем?
что значит - "не перевели" то? бабло есть шоп переводить? Тогда выдать каждому студику по планshitу и подключку к интернету.
чего за свой счет кто-т о должен страдать то?
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22.10.2020 09:55
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Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 627 человек. Общее количество заболевших - 30 899. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 472 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 5 989 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 24 438. Источник: https://censor.net/ru/n3226273\\\\\\\\

Важно то - скока бабла получает Гепщина из-за ковидщины.
Гепа же не гепой сделан а пальцем....
Кличко подал пример - кричать шо у нас тут швах(давай дэнги), а Гепа же тоже не гепой сделан
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22.10.2020 09:16 Відповісти
А сколько получает Черновицкая, Львовская, Тернопольская и т.д. тебе не важно?
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22.10.2020 09:36 Відповісти
нет.
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22.10.2020 09:42 Відповісти
Не удивлён.
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22.10.2020 09:45 Відповісти
братан, а шо изменится если мне будет интересно куда этот, Садовой и Городовой дели бабло шо выложил Киев?
и так и так оно пойдет на лавочки за 15К.(шт.)
ну так че мне напрягаться и думать - а куда и что пошло то?
да, я могу бегать и кричать шо воруют(до первого "дубинала" по башке во дворе)
Смысл то? отсюда надо только валить похрен куда.
надеюсь, норм. вы понял?
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22.10.2020 09:50 Відповісти
В новостях про "те" области ты обычно молчишь, бро.
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22.10.2020 09:52 Відповісти
мне они не интересны.
ибо я читал про УПА, и вот - воевали против немцев, которые били красную падать, а теперь - посм фотографии тюрьмы на Лонцкого.
Понял? Поэтому мне нахрен не надо эти области. Хотя УПА была и на Днобассе. И я читаю Антиколорадоса, но я х.з. че ты за мной следишь то - поэтому и развернуто ответил(и да, я не нацист, хотя щас читаю, вот - http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler )

много мона думать, но совок - это худшее шо было в мире. и ненавижу всех кто за совок был. даже мой дед. грил - ленин великий человек мол(кстати, Невзоров грит то же самое)
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22.10.2020 10:01 Відповісти
Студенти та школярі є тією ланкою, яка найбистріше передає коронавірус. Орган місцевого самоврядування проігнорували рекомендації МОН України і не перевели школи на дистанційну форму навчання, а з гуртожитків студентів так і не відсилили. Ось і маємо жаливий результат.
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22.10.2020 09:21 Відповісти
Поки грім не вдарить... Геніальною була людина яка сказала це.
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22.10.2020 09:24 Відповісти
А раньше были туристы, заробитчане, шашлыки на природе, попы - всего и всех не перечислишь. Какая категория следующая?
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22.10.2020 09:29 Відповісти
Так дай им интернет всем?
что значит - "не перевели" то? бабло есть шоп переводить? Тогда выдать каждому студику по планshitу и подключку к интернету.
чего за свой счет кто-т о должен страдать то?
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22.10.2020 09:55 Відповісти
 
 