"Справа Верланова - зразок того, як СБУ "використовує" право на слідство", - Шабунін

Історія справи проти ексглави ДПС Сергія Верланова - черговий приклад того, як СБУ "використовує" право на слідство, і чому це право у СБУ треба забрати, як і будь-які інші повноваження у сфері протидії корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав громадський діяч, голова правління громадської організації "Центр протидії Корупції" Віталій Шабунін.

"Ця історія - залізобетонна підслідність НАБУ. Те, що підозру організували СБУ і ОГП, вже викликає серйозні сумніви в обґрунтованості цього дійства. Є в мене відчуття, що в НАБУ авторів ідеї послали, оцінивши її юридичну частину. Набагато більше це схоже на спробу Баканова і Венедіктової прикритися від критики в зливанні вже розслідуваних (детективами НАБУ) справ", - пише Шабунін.

За його словами, приклади таких "розслідуваних" справ – це блокування Бакановим підозр у справі "ПриватБанку" Коломойського, відмова Венедіктовою відновити незаконно закрите провадження щодо "Роттердам+" Ахметова, кришування Зеленським і Венедіктовою "суддів" ОАСК.

"Справа Верланова - це схоже на бажання Зеленського сподобатися виборцям. Для цього не треба вигадувати злочини, треба припинити блокувати покарання за злочинами справжніми. Тим більше - вже розслідуваними", - підкреслив Шабунін.

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Водночас ексглава ДПС Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що СБУ сфабрикувала справу проти нього, в основі якої - політичні та особисті мотиви деяких осіб.

"Моя справа – це частково про політику, частково про особисту помсту. Щодо першого, все зрозуміло: замість боротьби зі справжніми корупціонерами влада піариться, "доганяючи" реформаторів, і мій випадок тут не поодинокий. Є справи у Макса Нефьодова, доволі недвозначні перевірки проходять у Нафтогазі, іде пресинг реформаторської команди в керівництві Нацбанку та інших людей, що змінювали країну на краще", - пояснив Сергій Верланов.

На його думку, у справи проти нього є й інший мотив. "За час своєї каденції у мене з’явилось багато впливових ворогів, які, на жаль, повернулись до влади і не тільки відмотують реформи, але й переслідують тих, хто міняв систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих та позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита", - пише Сергій Верланов.

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Він також підкреслив, що очевидним доказом безпідставності звинувачень є сам факт "розслідування" справи Службою безпеки, яка не має до скасування ППР та зловживань владою жодного стосунку. У межах антикорупційної інфраструктури справа мала бути виключно підслідна НАБУ.

"Нема й доказів моєї зацікавленості у вирішенні справи на користь найбільшого інвестора, який переміг чи не на єдиному прозорому кейсі приватизації в історії України. Це й не дивно, бо корисних мотивів там не було, було лише бажання припинити практику державного рекету по відношенню до білого бізнесу та зекономити бюджетні гроші на судовий збір безнадійно програшної справи", - зазначив Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, заступник Генерального прокурора повідомив про підозру у зловживанні владою і службовим становищем колишньому голові ДПС Сергію Верланову. Його звинувачують в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Сам Верланов називає справу проти нього "замовною". "Вважаю, що кримінальне провадження, яке розслідує СБУ, - це чергова юридична нісенітниця за своєю суттю і має всі ознаки замовного", - заявив Верланов.