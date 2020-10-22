За добу коронавірус виявили у 306 дітей та 354 медиків, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 322 879 осіб. З них 19 452 дитини, а також 20 528 медичних працівників.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас черговий рекорд. За минулу добу захворіли 7 053 людини. З них 306 дітей, а також 354 медичні працівники. Було госпіталізовано 924 людини. За останню добу в Україні зафіксували 116 летальних випадків. У той же час одужали 2 679", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 322 879 осіб. З них 19 452 дитини, а також 20 528 медичних працівників. Всього одужали 134 898 пацієнтів, а летальних випадків - 6 043.
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Volodymyr Krasnoholovets #468180
показати весь коментар22.10.2020 09:58 Відповісти Мені подобається 0
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