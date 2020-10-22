Нинішні місцеві вибори в принципі "проблемні", "найбрудніша гра" йде у великих містах і ОТГ, - глава Нацполіції Клименко

Цьогорічна виборча кампанія в Україні відрізняється великою кількістю маніпуляцій і правопорушень, поліція готова забезпечити правопорядок на місцевих виборах, залишаючись поза політикою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в бліцінтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Всі читають новини, бачать повідомлення поліції і розуміють, що ці вибори в принципі "проблемні". Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато. Потрібно розуміти, що "найбрудніша гра" йде у великих містах і об'єднаних територіальних громадах - там, де сфери впливу сильні, там і могутніше кандидати борються за голоси виборців. Не завжди чесним шляхом, але поліція насторожі - припиняємо і документуємо відразу такі моменти", - зазначив глава Нацполіції.

За словами Клименка, поліцейські вже зафіксували понад 6,5 тис. заяв щодо правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

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"Складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів, а слідчі відкрили 508 кримінальних проваджень", - додав глава Нацполіції.

Клименко підкреслив, що для нинішньої виборчої кампанії найбільш типовими порушеннями є підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, масова зміна місця проживання.

Але в той же час, поліцейські працюватимуть тільки в рамках своїх повноважень.

"На виборах ми задіємо практично весь особовий склад. Плюс будуть додані сили - курсанти вищих навчальних закладів системи МВС. Це величезний пласт роботи: більш як 30 тисяч ТВК і ДВК будуть під охороною поліції", - додав Клименко.