Нинішні місцеві вибори в принципі "проблемні", "найбрудніша гра" йде у великих містах і ОТГ, - глава Нацполіції Клименко
Цьогорічна виборча кампанія в Україні відрізняється великою кількістю маніпуляцій і правопорушень, поліція готова забезпечити правопорядок на місцевих виборах, залишаючись поза політикою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в бліцінтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.
"Всі читають новини, бачать повідомлення поліції і розуміють, що ці вибори в принципі "проблемні". Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато. Потрібно розуміти, що "найбрудніша гра" йде у великих містах і об'єднаних територіальних громадах - там, де сфери впливу сильні, там і могутніше кандидати борються за голоси виборців. Не завжди чесним шляхом, але поліція насторожі - припиняємо і документуємо відразу такі моменти", - зазначив глава Нацполіції.
За словами Клименка, поліцейські вже зафіксували понад 6,5 тис. заяв щодо правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.
"Складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів, а слідчі відкрили 508 кримінальних проваджень", - додав глава Нацполіції.
Клименко підкреслив, що для нинішньої виборчої кампанії найбільш типовими порушеннями є підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, масова зміна місця проживання.
Але в той же час, поліцейські працюватимуть тільки в рамках своїх повноважень.
"На виборах ми задіємо практично весь особовий склад. Плюс будуть додані сили - курсанти вищих навчальних закладів системи МВС. Це величезний пласт роботи: більш як 30 тисяч ТВК і ДВК будуть під охороною поліції", - додав Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленый кагал усложнил процедуру выборов в местные советы до такой степени, что пересiчному громадянину и «мохеровым беретам» в кабинку для голосования надо предоставлять консультанта.
В большинстве населенных пунктов избиратели получат четыре бюллетеня для голосования за власть разных уровней.
Пять бюллетеней получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Они дополнительно будут выбирать представителей в районные в городе советы. В общей сложности на заполнение вороха бланков уйдёт не менее пяти минут. Это приведет к большим очередям к урнам.
Поэтому рекомендуем брать с собой на избирательные участки термосы с кавой и раскладные рыбацкие стульчики. Голосовать будем за «Европейскую Солидарность».
Мой бывший сосед - коммунист многократно был Председателем участковой избирательной комиссии. «Беспредел» достиг наивысшей точки, когда избирали президентом Украины Виктора Януковича. Приблизительно за час до закрытия избирательного участка в помещение вошла группа боевиков одетых в одинаковые черные кожаные куртки с битами в руках. Наблюдателей поставили лицом к стене и приказали «не дёргаться».
Самый рослый бандит оттолкнул Председателя от его рабочего места и сгрёб в охапку чистые бюллетени. За свободным столом братва быстро поставила «галочки» против «кого надо» и пачкой бросили бюллетени в урну.
Спустя много лет после этого случая, сосед, проживающий сейчас в Бруклине, с которым я продолжаю общаться, написал мне: «Я 10 лет занимался выборами, но разобраться в нынешних требованиях к избирателям «зеленой команды» не могу».
По всей вероятности, это сделано умышленно, чтобы «отсечь» от участия в выборном процессе наиболее активных проевропейских граждан и нищих кандидатов.
Например, кандидат в мэры города, где избирателей насчитывается менее 75 тысяч, должен внести залог примерно 4700.00 гривен. Таких денег в кошельках евреев Атика Рабиновича и у Евгения Червоненко нет. Значит, они пролетают, как «фанера над Парижем».