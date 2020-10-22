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Новини Місцеві вибори-2020
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Нинішні місцеві вибори в принципі "проблемні", "найбрудніша гра" йде у великих містах і ОТГ, - глава Нацполіції Клименко

Нинішні місцеві вибори в принципі

Цьогорічна виборча кампанія в Україні відрізняється великою кількістю маніпуляцій і правопорушень, поліція готова забезпечити правопорядок на місцевих виборах, залишаючись поза політикою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в бліцінтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Всі читають новини, бачать повідомлення поліції і розуміють, що ці вибори в принципі "проблемні". Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато. Потрібно розуміти, що "найбрудніша гра" йде у великих містах і об'єднаних територіальних громадах - там, де сфери впливу сильні, там і могутніше кандидати борються за голоси виборців. Не завжди чесним шляхом, але поліція насторожі - припиняємо і документуємо відразу такі моменти", - зазначив глава Нацполіції.

За словами Клименка, поліцейські вже зафіксували понад 6,5 тис. заяв щодо правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

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"Складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів, а слідчі відкрили 508 кримінальних проваджень", - додав глава Нацполіції.

Клименко підкреслив, що для нинішньої виборчої кампанії найбільш типовими порушеннями є підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, масова зміна місця проживання.

Але в той же час, поліцейські працюватимуть тільки в рамках своїх повноважень.

"На виборах ми задіємо практично весь особовий склад. Плюс будуть додані сили - курсанти вищих навчальних закладів системи МВС. Це величезний пласт роботи: більш як 30 тисяч ТВК і ДВК будуть під охороною поліції", - додав Клименко.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Нацполіція (15123) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+9
Нынешние местные выборы в принципе "проблемные", самая "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5390
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22.10.2020 09:25
+4
Ось чому поліція буде захищати антиконституційние опитування з елементами незаконної агітації в день виборів.
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22.10.2020 09:31
+3
Губки бантиком. Цьом-цьом Бубачку в дупу.
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22.10.2020 09:32
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Нынешние местные выборы в принципе "проблемные", самая "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5390
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22.10.2020 09:25 Відповісти
Губки бантиком. Цьом-цьом Бубачку в дупу.
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22.10.2020 09:32 Відповісти
Бровки домиком .Так похож на маленького гномика !!))
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22.10.2020 09:46 Відповісти
С предстоящими выборами в Украине происходят непонятные вещи. К власти рвутся дважды судимые евреи, кандидаты с криминальным прошлым и бывшие пациенты психлечебниц, олигархи, марионетки Коломойского и пророссийские сепаратисты мечтающие присоединиться к Залесью и путинским нефтедолларам.
Зеленый кагал усложнил процедуру выборов в местные советы до такой степени, что пересiчному громадянину и «мохеровым беретам» в кабинку для голосования надо предоставлять консультанта.
В большинстве населенных пунктов избиратели получат четыре бюллетеня для голосования за власть разных уровней.
Пять бюллетеней получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Они дополнительно будут выбирать представителей в районные в городе советы. В общей сложности на заполнение вороха бланков уйдёт не менее пяти минут. Это приведет к большим очередям к урнам.
Поэтому рекомендуем брать с собой на избирательные участки термосы с кавой и раскладные рыбацкие стульчики. Голосовать будем за «Европейскую Солидарность».
Мой бывший сосед - коммунист многократно был Председателем участковой избирательной комиссии. «Беспредел» достиг наивысшей точки, когда избирали президентом Украины Виктора Януковича. Приблизительно за час до закрытия избирательного участка в помещение вошла группа боевиков одетых в одинаковые черные кожаные куртки с битами в руках. Наблюдателей поставили лицом к стене и приказали «не дёргаться».
Самый рослый бандит оттолкнул Председателя от его рабочего места и сгрёб в охапку чистые бюллетени. За свободным столом братва быстро поставила «галочки» против «кого надо» и пачкой бросили бюллетени в урну.
Спустя много лет после этого случая, сосед, проживающий сейчас в Бруклине, с которым я продолжаю общаться, написал мне: «Я 10 лет занимался выборами, но разобраться в нынешних требованиях к избирателям «зеленой команды» не могу».
По всей вероятности, это сделано умышленно, чтобы «отсечь» от участия в выборном процессе наиболее активных проевропейских граждан и нищих кандидатов.
Например, кандидат в мэры города, где избирателей насчитывается менее 75 тысяч, должен внести залог примерно 4700.00 гривен. Таких денег в кошельках евреев Атика Рабиновича и у Евгения Червоненко нет. Значит, они пролетают, как «фанера над Парижем».
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22.10.2020 12:16 Відповісти
Ось чому поліція буде захищати антиконституційние опитування з елементами незаконної агітації в день виборів.
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22.10.2020 09:31 Відповісти
Кстати деньги на опытування можна взять из коронавирусного фонда, если не хотят, что партия СН выделяла деньги, которых у них "нет"
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22.10.2020 09:33 Відповісти
Українці начувайтесь ,реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!
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22.10.2020 09:32 Відповісти
уголовнички всех мастей рвутся к госкорыту .Но как только они начнут нести реальную и строгую уголовную ответственность , желание влезть на трон у них резко отпадёт . Тогда есть шанс стать во власть нормальным людям , а не свиньям и подонкам .
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22.10.2020 09:33 Відповісти
В щурів ніколи не зникне прагнення досягти годівниці !!!)))
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22.10.2020 09:38 Відповісти
Нынешние местные выборы в принципе "проблемные", самая "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5083
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22.10.2020 09:40 Відповісти
Сезон міграціі гельмінтів-політиканів в розпалі !!!))
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22.10.2020 09:42 Відповісти
та шо вы гаварите? а мусора чем занимаются?
Нинішні місцеві вибори в принципі "проблемні", "найбрудніша гра" йде у великих містах і ОТГ, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 3960
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22.10.2020 09:42 Відповісти
Прийняти закон, що кримінальне переслідування за ненасильницькі злочини в період виборчої кампанії припиняються. І весь бруд куди й подівається. Занадто в нас портнових з бужанськими розвелося.
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22.10.2020 09:51 Відповісти
Нинішні місцеві вибори в принципі "проблемні", "найбрудніша гра" йде у великих містах і ОТГ, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 5328
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22.10.2020 09:55 Відповісти
Маловато буде! Ма-ло-ва-то! Знімайте зі фронту військові частини, їм там всерівно "нічого робити", хіба що охороняти і годувати 100 депутатів. Так з цим один комендантський взвод впорається з госпвзводом.
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22.10.2020 10:10 Відповісти
безнаказанность и бездействие правохранительной системы рождает и заявляет -"Нынешние местные выборы в принципе "проблемные", самая "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ,
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22.10.2020 10:25 Відповісти
Не вистачає ще йому заспівати "наша служба и опасна, и трудна"
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22.10.2020 11:14 Відповісти
Краще «мурку»
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22.10.2020 13:26 Відповісти
 
 