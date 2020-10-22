Керівництво Вірменії закликами до війни втягує свій народ у прірву, - МЗС Азербайджану
Керівництво Вірменії своїми безвідповідальними заявами і діями втягує свій народ у прірву.
Про це заявив МЗС Азербайджану у відповідь на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна що карабаське питання на цьому етапі не має дипломатичного вирішення.
"Керівництво Вірменії, не відчуваючи на собі ніякого тиску і не притягуючись до відповідальності за численні злочини, вчинені досі в рамках агресивної політики проти Азербайджану, своїми безвідповідальними заявами і діями втягує свій народ у прірву", - йдеться в заяві МЗС.
Зовнішньополітичне відомство вказує на, що єдиний спосіб врегулювання конфлікту на довгостроковій основі й усунення напруженості в регіоні полягає в дотриманні норм міжнародного права, в непорушності міжнародно визнаних кордонів держави і в їх повазі.
"Говорячи про відсутність дипломатичного вирішення конфлікту, Пашинян відкрито визнав, що Вірменія продовжує агресивну політику, і нинішнє керівництво цієї країни не зацікавлене у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів", - зазначає МЗС.
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.
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Реально там *смешались в кучу кони, люди, пулеметы*.
З самого початку вірменам та айзербаджанцям треба було мирним шляхом вирішувати статус проживаючих вірмен на ЗАКОННІЙ азербайджанській території (ну так карта лягла, заслуга совка). Не треба їм було згадувати велику вірменію, може комусь ще закортить, наприклад монголам, римлянам. Відкатувати кордони на тисячоліття назад! Індіанці майя теж прагнуть повернути імперію та її кордони до приходу кортеса)))
Вірмени вирішили питання кардинально, тепер збирають каміння.
Міждержавні домовленості, згруповані в кілька розділів: В міжнародно-правовій сфері: закріплення політичних і територіальних підсумків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав;
У військово-політичній сфері: узгодження заходів зміцнення довіри у військовій області (попередні повідомлення про військові навчання і великі пересування військ, присутність спостерігачів на військових навчаннях); мирне врегулювання суперечок;
В економічній сфері: узгодження основних сфер співробітництва в галузі економіки, науки і техніки та захисту навколишнього середовища;
В гуманітарній сфері: узгодження зобов'язань з питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав людини і основних свобод, в тому числі свободи пересування, контактів, інформації, культури та освіти, право на працю, право на освіту і медичне обслуговування.
Если после выхода Азербайджана на свою границу Армения продолжит войну, ОДКБ будет спасать от наступления азербайджанской пехоты, но не от ударов дронов по технике. Будет спасать какое-то время. Но за это время армяне окончательно разъедутся из страны, потому как незачем защищать то, где не хотят жить.