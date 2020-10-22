Керівництво Вірменії закликами до війни втягує свій народ у прірву, - МЗС Азербайджану

Керівництво Вірменії своїми безвідповідальними заявами і діями втягує свій народ у прірву.

Про це заявив МЗС Азербайджану у відповідь на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна що карабаське питання на цьому етапі не має дипломатичного вирішення.

"Керівництво Вірменії, не відчуваючи на собі ніякого тиску і не притягуючись до відповідальності за численні злочини, вчинені досі в рамках агресивної політики проти Азербайджану, своїми безвідповідальними заявами і діями втягує свій народ у прірву", - йдеться в заяві МЗС.

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Зовнішньополітичне відомство вказує на, що єдиний спосіб врегулювання конфлікту на довгостроковій основі й усунення напруженості в регіоні полягає в дотриманні норм міжнародного права, в непорушності міжнародно визнаних кордонів держави і в їх повазі.

"Говорячи про відсутність дипломатичного вирішення конфлікту, Пашинян відкрито визнав, що Вірменія продовжує агресивну політику, і нинішнє керівництво цієї країни не зацікавлене у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів", - зазначає МЗС.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.

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