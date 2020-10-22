Члени виборчкомів на спецдільницях у лікарнях зможуть безкоштовно пройти ПЛР-тестування, - ЦВК

Члени виборчих комісій на спеціальних виборчих дільницях, які розташовані в медичних установах, можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Членам виборчих комісій, які працюють на спеціальних виборчих дільницях, рекомендується не пізніше ніж за 72 години (до дня голосування - ред.) пройти відповідне ПЛР-тестування. Це стосується не тільки тих закладів охорони здоров'я, де перебувають хворі на COVID, це стосується всіх спеціальних дільниць закладів охорони здоров'я", - зазначив Постівий.

Він підкреслив, що, за даними МОЗ, таке тестування буде безкоштовним, для цього членам комісій потрібно пред'явити свої посвідчення.

Також читайте: "Слуга народу" не ініціюватиме скасування 2 туру виборів через COVID-19, - заява

Представник ЦВК також запевнив, що члени комісій, які працюватимуть на спеціальних виборчих дільницях в закладах охорони здоров'я, де лікуються пацієнти з коронавірусом, матимуть необхідні засоби індивідувального захисту та сприяння від правцівників лікарень, які "допоможуть як правильно одягнути (захисні засоби - ред.), так і правильно зняти, щоб не допустити жодного зараження".