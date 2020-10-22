Венедіктова закликала українців повідомляти про порушення на місцевих виборах: Ваша заява в поліцію, СБУ або ДБР може багато чого змінити. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликала українців повідомляти в правоохоронні органи про спроби підкупу виборців та інші порушення виборчого законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це Венедіктова заявила у відеозверненні.

"Порушення виборчого законодавства можуть суттєво впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками чи потерпілими від таких правопорушень повідомляти про них до правоохоронних органів. Якщо на вас здійснюється тиск, вам пропонують за голос гроші чи подарунки, погрожують чи перешкоджають вашому праву обирати чи бути обраним, пам’ятайте – так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримають омріяні мандати", - наголосила Венедіктова.

За словами генпрокурора, протягом цієї виборчої кампанії за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що стосуються підготовки та проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 - щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.

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"Цієї неділі в країні місцеві вибори – тисячі кандидатів змагаються за мандати. На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами чи харизмою, а і брудними технологіями та схемами. Не обійшлося і без традиційних "сіток" та "гречкосійства" у всіх його проявах", - додала Венедіктова.

"Ваша заява до Нацполіції, СБУ, ДБР чи до найближчої прокуратури може багато змінити, як і ваш безцінний голос на виборах. Реагувати на всі сигнали, забезпечити вільне волевиявлення, нівелювати будь-які злочинні прояви, притягнути до відповідальності всіх причетних – це вже завдання органів правопорядку", - підсумувала генеральний прокурор.