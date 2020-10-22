Венедіктова закликала українців повідомляти про порушення на місцевих виборах: Ваша заява в поліцію, СБУ або ДБР може багато чого змінити. ВIДЕО
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликала українців повідомляти в правоохоронні органи про спроби підкупу виборців та інші порушення виборчого законодавства.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це Венедіктова заявила у відеозверненні.
"Порушення виборчого законодавства можуть суттєво впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками чи потерпілими від таких правопорушень повідомляти про них до правоохоронних органів. Якщо на вас здійснюється тиск, вам пропонують за голос гроші чи подарунки, погрожують чи перешкоджають вашому праву обирати чи бути обраним, пам’ятайте – так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримають омріяні мандати", - наголосила Венедіктова.
За словами генпрокурора, протягом цієї виборчої кампанії за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що стосуються підготовки та проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 - щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.
"Цієї неділі в країні місцеві вибори – тисячі кандидатів змагаються за мандати. На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами чи харизмою, а і брудними технологіями та схемами. Не обійшлося і без традиційних "сіток" та "гречкосійства" у всіх його проявах", - додала Венедіктова.
"Ваша заява до Нацполіції, СБУ, ДБР чи до найближчої прокуратури може багато змінити, як і ваш безцінний голос на виборах. Реагувати на всі сигнали, забезпечити вільне волевиявлення, нівелювати будь-які злочинні прояви, притягнути до відповідальності всіх причетних – це вже завдання органів правопорядку", - підсумувала генеральний прокурор.
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Зашел, посмотрел....Отдельного раздела по международной аккредитации нет! Инфа валяется исключительно среди новостей....Единственное что нашел https://www.cvk.gov.ua/novini/shist-mizhnarodnih-organizatsiy-ta-tri-inozemnih-derzhavi-akreditovano-dlya-sposterezhennya-na-mistsevih-viborah.html Шість міжнародних організацій та три іноземних держави акредитовано для спостереження на місцевих виборах
Там про 205 наблюдателей! А теперь, давайте разделим количество избирательных участков на 205 и поржем!
И тут есть 3 момента которые вы не учитываете:
1. Сидеть они будут, не то что не на всех участках, но и не во всех городах!!! Половина наверное вообще сосредоточится в Киеве
2. Организации там разные и делить участки между собой, они не будут и вполне может на одном участке оказаться 6 наблюдателей от разных организаций
3. Некоторые из эти организаций "международные" только потому, что зарегистрированы за пределами Украины, а по факту....
Представники цієї ліги і замутили це опитування.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2y14WLd6YFY
Нет? А шо так?
Но, Венидиктовой, как доктору юридических наук, проФФесору - это знать не дано!
1-й заст. глави офісу Зеленського Трофімов обвінчався в РПЦвУ (московський патріархат).
Очільник СБУ Баканов відвідує чекістську церкву, де моляться за російське військо.
Зеленський нагороджує попів МП орденами під час пандемії, завдяки яким зараза і поширюється.
Решта оточення Зеленського або віруючі МП, або іудеї, або атеїсти.
некий Зеленский, незаконнно захвативший власть в Украине посредством дешевых обещаний, планирует провести масштабную агитацию за своих клоунов и парикмахеров в виде опроса
Народ сам должен предлагать - через своих представителей, которых он выберет на выборах.
https://www.youtube.com/watch?v=Q40lf2HwLVc
зебилы, добро пожАловаться в цЫрк.. дебилы-экспериментаторы
Генпрокурору Венедиктовой И.
Человек, выдающий себя за преЗедента, принял решение, в нарушение Конституции, провести незаконный опрос на избирательных участках.
Учитывая, что он неоднократно нарушал Законы Украины (фальсифицировал свои декларации о доходах, неоднократно уклонялся от мобилизации, незаконно использовал бюджетные средства для своего проживания на госдаче и т.п.), прошу признать его рецидивистом в составе ОПГ под названием "ОП".
22.10.2020 г.
Представники Слуг народу відкрито розносять пакети із подарунками і ніхто цього не бачить. Ні поліція, ні СБ... а Генпрокурор, яка порушила Закон і заселилась у резиденцію для президента, візьме і побачить?
У думающих людей это вызывает отвращение.
Опросные листы брать и использовать "по назначению".
И ей хватает совести призывать "обращаться"?
Люди, будьте бдительны!
В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея ПАЛЬЧЕВСКОГО
https://vesti-ua.net/novosti/politika/161591-v-set-vylozhili-dokumenty-podtverzhdayuschie-nalichie-rossiyskih-pasportov-u-andreya-palchevskogo.html
гр Зеленский собирается во время выборов провести незаконную агитацию за партию "слуга народа"
Прошу не допустить этого
И шо? Где посадки?