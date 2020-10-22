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Новини Місцеві вибори-2020
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Венедіктова закликала українців повідомляти про порушення на місцевих виборах: Ваша заява в поліцію, СБУ або ДБР може багато чого змінити. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликала українців повідомляти в правоохоронні органи про спроби підкупу виборців та інші порушення виборчого законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це Венедіктова заявила у відеозверненні.

"Порушення виборчого законодавства можуть суттєво впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками чи потерпілими від таких правопорушень повідомляти про них до правоохоронних органів. Якщо на вас здійснюється тиск, вам пропонують за голос гроші чи подарунки, погрожують чи перешкоджають вашому праву обирати чи бути обраним, пам’ятайте – так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримають омріяні мандати", - наголосила Венедіктова.

За словами генпрокурора, протягом цієї виборчої кампанії за результатами розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що стосуються підготовки та проведення місцевих виборів, станом на 21 жовтня розпочато 475 кримінальних проваджень, з яких 234 - щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.

Також читайте: Нинішні місцеві вибори в принципі "проблемні", "найбрудніша гра" йде у великих містах і ОТГ, - глава Нацполіції Клименко

"Цієї неділі в країні місцеві вибори – тисячі кандидатів змагаються за мандати. На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами чи харизмою, а і брудними технологіями та схемами. Не обійшлося і без традиційних "сіток" та "гречкосійства" у всіх його проявах", - додала Венедіктова.

"Ваша заява до Нацполіції, СБУ, ДБР чи до найближчої прокуратури може багато змінити, як і ваш безцінний голос на виборах. Реагувати на всі сигнали, забезпечити вільне волевиявлення, нівелювати будь-які злочинні прояви, притягнути до відповідальності всіх причетних – це вже завдання органів правопорядку", - підсумувала генеральний прокурор.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+41
Доношу - під час виборів планується широкомасштабна антиконституційна акція - незаконне опитування, ініційоване гр.Зеленським і партією Слуга Народу.
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22.10.2020 09:55
+15
принцесса херова из замка...
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22.10.2020 09:57
+15
Не вопрос - хватайте ЗЕ за проведение агитации СН в виде опроса во время выборов.

Нет? А шо так?
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22.10.2020 09:59
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Доношу - під час виборів планується широкомасштабна антиконституційна акція - незаконне опитування, ініційоване гр.Зеленським і партією Слуга Народу.
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22.10.2020 09:55 Відповісти
Думаю в полицию, уже поступила директива, не реагировать на сообщения о незаконной агитации возле избиркомов
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22.10.2020 10:02 Відповісти
Треба звертатися не у поліцію, а до міжнародних спостерігачів, які можуть дати оцінку виборам таку, що їхні уряди їх просто не визнають, а отже зелені про трангі і кредитування, можуть зпюабути. А вже до поліції нехай міжнародні спостерігачі звертаються.
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22.10.2020 10:20 Відповісти
каких " міжнародних спостерігачів"? Это ж местные выборы
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22.10.2020 20:05 Відповісти
Ну і? ☺️ Дивимося олігарх-ТВ? А самому зайти на сайт ЦВК і там прочитати, скільки вже зареєстровано саме міжнародних спостерігачів так важко, чи так ліньки?
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22.10.2020 20:24 Відповісти
Ну і ?!
Зашел, посмотрел....Отдельного раздела по международной аккредитации нет! Инфа валяется исключительно среди новостей....Единственное что нашел https://www.cvk.gov.ua/novini/shist-mizhnarodnih-organizatsiy-ta-tri-inozemnih-derzhavi-akreditovano-dlya-sposterezhennya-na-mistsevih-viborah.html Шість міжнародних організацій та три іноземних держави акредитовано для спостереження на місцевих виборах
Там про 205 наблюдателей! А теперь, давайте разделим количество избирательных участков на 205 и поржем!
И тут есть 3 момента которые вы не учитываете:
1. Сидеть они будут, не то что не на всех участках, но и не во всех городах!!! Половина наверное вообще сосредоточится в Киеве
2. Организации там разные и делить участки между собой, они не будут и вполне может на одном участке оказаться 6 наблюдателей от разных организаций
3. Некоторые из эти организаций "международные" только потому, что зарегистрированы за пределами Украины, а по факту....
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23.10.2020 10:19 Відповісти
А навіщо потрібна їхня присутність у всіх містах на всіх дільницях? 😮 І навіщо потрібна їхня консолідована заява? Достатньо одного Києва і ще одного обласного центру і достатньо висновку про порушення виборчого законодавства лише однієї, але авторитетної організації. Тому не сперечайтеся там, де ви не праві. 😊
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23.10.2020 11:12 Відповісти
Тоша Геращенко заявил, что полиция будет препятствовать срыву проведения опроса ЗЕбилами.
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22.10.2020 10:40 Відповісти
Раджу звернутись до Ліги сексуальних реформ!
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22.10.2020 10:08 Відповісти
А який сенс?
Представники цієї ліги і замутили це опитування.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2y14WLd6YFY
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22.10.2020 10:36 Відповісти
Як тільки побачу на своїй дільниці опитувачів від Зеленського і поряд мєнтів, що їх "не помічають", то зразу телефоную в ДБР 068 966 70 09 по Вайберу.
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22.10.2020 13:04 Відповісти
принцесса херова из замка...
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22.10.2020 09:57 Відповісти
Не вопрос - хватайте ЗЕ за проведение агитации СН в виде опроса во время выборов.

Нет? А шо так?
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22.10.2020 09:59 Відповісти
Так уже все сообщают -- незаконное действо с "опросом" бубочки. Когда меры принимать будете?
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22.10.2020 10:00 Відповісти
Сомневаюсь что Бенядиктова будет наказывать слуг урода . Скорее накажет тех , кто на них будет жаловаться .
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22.10.2020 10:00 Відповісти
100% специально делают, чтобы проще было искать.
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22.10.2020 10:41 Відповісти
Если составить, на всякий случай, потешный расстрельный список предателей Украины, то Венедиктова рискует попасть в первую пятерку с такими чудными соседями как Портнов, Ермак и как знать может и Коломойский. Я подчеркивая список "потешный", достаточно так называемой гражданской казни на Майдане под свист и улюлюканье революционных масс. (шутка, недостаточно))
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22.10.2020 10:02 Відповісти
Подкуп избирателей, незаконный опрос, агитацию с использованием админресурса надо пресекать еще ДО выборов!
Но, Венидиктовой, как доктору юридических наук, проФФесору - это знать не дано!
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22.10.2020 10:03 Відповісти
Було б весело, якби заспамили 102 повідомленнями про незаконне зелене опитування в день виборів...
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22.10.2020 10:04 Відповісти
Тупая с@ка играет в активность на абсолютно левой для неё теме.
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22.10.2020 10:05 Відповісти
Венедиктова призвала украинцев сообщать о нарушениях на местных выборах: Ваше заявление в полицию, СБУ или ГБР может многое изменить - Цензор.НЕТ 6172
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22.10.2020 10:06 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13268686.html Чужинська пошесть.

1-й заст. глави офісу Зеленського Трофімов обвінчався в РПЦвУ (московський патріархат).
Очільник СБУ Баканов відвідує чекістську церкву, де моляться за російське військо.
Зеленський нагороджує попів МП орденами під час пандемії, завдяки яким зараза і поширюється.
Решта оточення Зеленського або віруючі МП, або іудеї, або атеїсти.

Венедіктова закликала українців повідомляти про порушення на місцевих виборах: Ваша заява в поліцію, СБУ або ДБР може багато чого змінити - Цензор.НЕТ 5297
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22.10.2020 10:10 Відповісти
Коррупция на каждом углу ! Но это наверно для неё неинтересно.
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22.10.2020 10:10 Відповісти
Повідомляю- опитування зе це пряме порушення Закону про вибори. Попередьте злочин!
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22.10.2020 10:15 Відповісти
Сообщаю:

некий Зеленский, незаконнно захвативший власть в Украине посредством дешевых обещаний, планирует провести масштабную агитацию за своих клоунов и парикмахеров в виде опроса
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22.10.2020 10:33 Відповісти
Шо не представитель власти, то лицемер. Основная черта нашего политикума
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22.10.2020 10:35 Відповісти
При таком ухудшении ситуации с ковидом устраивать голосование - это преступление. После выборов вангую полный писец в Украине. Я лично рисковать не собираюсь. Тем более в моем районе кандидаты - сплошные уроды. Хватит с меня гнусавого еврея президента. Был сначала в моем городе вроде нормальный мэр, но через год стал таким же вором, как и предыдущий. Меня на смарт-приставке уже задолбала дебильная предвыборная реклама в ютубе. Может после выборов можно будет спокойно посмотреть телевизор. Один плюс - заасфальтировали мой двор и наставили лавочек и детских качелей за наш счет.
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22.10.2020 10:40 Відповісти
Выборы должны состояться при соблюдении жестких мер безопасности. А ты, гнида подрейтузная, работаешь на ЗЕлуп, потому как только они заинтересованы в срыве выборов (пролетают изрядно во многих местах), чтобы еще как минимум полгода грабить и сдавать Украину паРаше. А там еще раз накидают статистику и еще раз перенесут - и так до бесконечности.
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22.10.2020 10:45 Відповісти
Расскажи это тем, кто подыхает сейчас в больницах. У нас провели день города, а после этого все больницы забиты короновирусниками. Забито всё, даже глазные и туберкулезные отделения.Ты призываешь людей идти голосовать и подвергаться огромному риску. Хочешь подохнуть, дохни сам, но не призывай к этому других. Местные выборы - это не тот случай, когда надо идти на амбразуру. Я уверен, что победит в основном на них ОПЗЖ (спасибо Порошенко), т.к. остальные ничего не предложили народу. Я бы голосовал за Свободу и Яроша с Правым сектором, но у них на местах сплошные бандиты из 90-х. Матькивщина вообще сдулась. Петю уже все раскусили и шансы тоже не выше. Мы уже все увидели, когда в Раде дали шанс одной банде. На выходе жопа. Я ни к чему не призываю, но голосовать за Ковид не пойду.
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22.10.2020 11:16 Відповісти
"ничего не предложили народу" - совковый подход. Что "народу" должны предложить - колбасу по 2,20? "Олигархов" раскулачить?
Народ сам должен предлагать - через своих представителей, которых он выберет на выборах.
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22.10.2020 11:55 Відповісти
Ты читать умеешь? Я написал: при соблюдении жестких мер безопасности. А после ваших дней города и концертов - так это и козе понятно, что заразятся, если стоять друг от друга в миллиметре, да еще и половина как минимум ужратых и без масок
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22.10.2020 12:09 Відповісти
Панi Ирина ,примете пожалуйста заяву, опрос в день выборов , является не законным , противоречит конституции Украины ,слёзно прошу разобраться компетентные органы и пресечь преступление , пока не дошло до беды ,жалко ведь Зеленского пропадёт на Ростове почем зря 🙄🤫🤦😠
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22.10.2020 10:40 Відповісти
..сделай загадочное лицо, дура! (собачье сердце)
https://www.youtube.com/watch?v=Q40lf2HwLVc
зебилы, добро пожАловаться в цЫрк.. дебилы-экспериментаторы
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22.10.2020 10:41 Відповісти
Заявление.
Генпрокурору Венедиктовой И.
Человек, выдающий себя за преЗедента, принял решение, в нарушение Конституции, провести незаконный опрос на избирательных участках.
Учитывая, что он неоднократно нарушал Законы Украины (фальсифицировал свои декларации о доходах, неоднократно уклонялся от мобилизации, незаконно использовал бюджетные средства для своего проживания на госдаче и т.п.), прошу признать его рецидивистом в составе ОПГ под названием "ОП".
22.10.2020 г.
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22.10.2020 10:41 Відповісти
Венечка, тут якийсь дурачок вопросы задает, - разберись!
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22.10.2020 10:42 Відповісти
отлично! на каждом участке присутствуют копы. пишем заявы на зелёных опрашивателей и заваливаем ими копов.
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22.10.2020 10:44 Відповісти
Так Антоша Геращенко давеча заявил, что полюция будет пресекать попытки срыва опроса.
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22.10.2020 10:46 Відповісти
и шо? заява в двух экземплярах. без реагирования на заву - копию в суд.
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22.10.2020 10:50 Відповісти
Ага, в самый гуманный суд в мире
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22.10.2020 12:10 Відповісти
Те чого не було при моїй пам'яті - незаконна агітація в день голосування, вони б ще зробили фуршети і найняли клоунів щоб було як у москалів.
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22.10.2020 10:46 Відповісти
Так шеф Бенядиктовой уже оплатил незаконную скрытую агитацию в день выборов. Венядиктова будет реагировать, или ей об этом "ничго не известно"?
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22.10.2020 10:50 Відповісти
які ж вони лицеміри...
Представники Слуг народу відкрито розносять пакети із подарунками і ніхто цього не бачить. Ні поліція, ні СБ... а Генпрокурор, яка порушила Закон і заселилась у резиденцію для президента, візьме і побачить?
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22.10.2020 10:55 Відповісти
Циничные наглые зебрехуны, унижающие украинцев и делающие вид, что все хорошо.
У думающих людей это вызывает отвращение.
Опросные листы брать и использовать "по назначению".
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22.10.2020 11:09 Відповісти
Как эта мадам реагирует на пленки Лероса, Трубы, Вовка, деркача ?
И ей хватает совести призывать "обращаться"?
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22.10.2020 11:17 Відповісти
буду брати і в клітках для позначок буду зазначати буквами "ЗЛН ПНХ"
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22.10.2020 12:26 Відповісти


Люди, будьте бдительны!
В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея ПАЛЬЧЕВСКОГО
https://vesti-ua.net/novosti/politika/161591-v-set-vylozhili-dokumenty-podtverzhdayuschie-nalichie-rossiyskih-pasportov-u-andreya-palchevskogo.html
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22.10.2020 11:12 Відповісти
Хаха. Щось нагадує про "повідом про корупцію" - в результаті відповідальність несли не корупціонери, а ті хто повідомив про корупцію.
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22.10.2020 11:13 Відповісти
Несіть їй інформацію і якщо вона виявиться перспективною то, її кишеня поповниться, а якщо ні то, не морочте голову і не відбирайте час.
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22.10.2020 11:17 Відповісти
Я так понял, что почва подготовлена.
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22.10.2020 11:22 Відповісти
Юлька - вороффка!
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22.10.2020 11:24 Відповісти
Довожу до вашего сведения
гр Зеленский собирается во время выборов провести незаконную агитацию за партию "слуга народа"
Прошу не допустить этого
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22.10.2020 11:24 Відповісти
Так тебе сообщили про преступления брата Ермака, Дубинского, Юрченко......
И шо? Где посадки?
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22.10.2020 11:55 Відповісти
Не думайте, что Венедиктова переехала на госдачу потому, что боится того, что натворила. Нет. Она боится того, что ещё собирается натворить.
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22.10.2020 17:02 Відповісти
Если на избирательном участке или в непосредственной близости от оного окажутся волонтёры или иные мудаки с дурацкими вопросами от ЗЕлёносопельного БлаЗЕня и рядом с ними будут находиться полицаи, СБУшники или ГБРовцы, то я подам заявление о том, что пал жертвой незаконной косвенной агитации "Слуг народа", в связи с чем, выполняя свой гражданский долг, был вынужден преодолевать неописуемые преграды на пути к свершению акта демократического волеизъявления. А ежели полицаев, СБУшников или ГБРовцев на месте не будет, то в гробу я видал их искать - молча проголосую, проигнорирую ЗЕ-опрос и свалю предаваться излияниям спиртуозностей в честь праздника демократии.
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23.10.2020 10:34 Відповісти
 
 