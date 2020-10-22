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Новини
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У Маріуполі склалася критична ситуація через брак кисню для пацієнтів із COVID-19. У влади є 10-12 діб, - лікар Сорокін

У Маріуполі склалася критична ситуація через брак кисню для пацієнтів із COVID-19. У влади є 10-12 діб, - лікар Сорокін

Медзаклади Маріуполя майже не справляються з напливом хворих на COVID-19.

Про це розповів у Facebook лікар Михайло Сорокін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, потреба в госпіталізації хворих із ковідом обумовлена переважно необхідністю їх кисневої підтримки.

"Наявність стаціонарних ліжок, відданих під коронавірус, наприклад, у відділеннях травматології та хірургії МБ 4 без кисневих ліній - повний абсурд. Плюс робота "мало" підготовлених висококваліфікованих хірургів і травматологів з хворими ковідного профілю", - пише Сорокін.

Він підкреслює, що виділені на пборьбу з коронавірусом кошти міста пішли, в основному, на будівництво нової інфраструктури. У той же час про найголовніше - підведення кисню - чиновники забули.

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"Витрачено за літо десятки мільйонів гривень на фонтани, бордюри, пірс. Виконано дорогі ремонти в основних лікарнях, без елементарного прорахунку превалювання проблеми коронавірусу! Не закуплені практично взагалі кисневі концентратори, не проведені кисневі лінії в запланованих медустановах 2-3 етапів задіяння", - написав він.

Також Сорокін пояснив, що через нестачу кисню медики змушені відключати його подачу пацієнтам на 1-2 години. Крім того, відчувається дефіцит ліжок з підведеним киснем.

Лікар закликав створити "реальний оперативний штаб з великими, практично абсолютними повноваженнями для вирішення проблеми коронавірусу" в місті.

"Сьогодні є ще 10-12 діб для радикального вирішення питання, не більше .... Я більше не хочу ховати своїх колег, знайомих і друзів через відсутність готовності міста до прогнозованої атаки коронавірусу", - заявив Сорокін.

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У Маріуполі склалася критична ситуація через брак кисню для пацієнтів із COVID-19. У влади є 10-12 діб, - лікар Сорокін 01

Автор: 

Маріуполь (3220) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Зато 35 млрд. грн. потратили из "ковидного" фонда" (66 млрд. грн.) на ремонт дорог перед выборами.
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22.10.2020 10:04
+4
Та то неправда! Бубочка зуб з трибуни ВР дав, що всьо чьотко і "трєугольнік будєт в піт, будь то параллєлєпіпєд", тобто вірус переможно вже 5 разів.
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22.10.2020 10:24
+4
Кстати в Мариуполе блок Ахметова ( Бойченко ) и слуга народа практически одно и то же Первая замша Бойченко возглавляет список слуги народа Думаю в других городах такая же картина
Это к тому как нынешняя власть служит олигархам
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22.10.2020 10:39
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Є привозний кисень який возять в цистернах.
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22.10.2020 10:04 Відповісти
Кисень весь привозний.
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22.10.2020 11:46 Відповісти
Зато 35 млрд. грн. потратили из "ковидного" фонда" (66 млрд. грн.) на ремонт дорог перед выборами.
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22.10.2020 10:04 Відповісти
Та то неправда! Бубочка зуб з трибуни ВР дав, що всьо чьотко і "трєугольнік будєт в піт, будь то параллєлєпіпєд", тобто вірус переможно вже 5 разів.
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22.10.2020 10:24 Відповісти
Кстати в Мариуполе блок Ахметова ( Бойченко ) и слуга народа практически одно и то же Первая замша Бойченко возглавляет список слуги народа Думаю в других городах такая же картина
Это к тому как нынешняя власть служит олигархам
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22.10.2020 10:39 Відповісти
Азмєтов розклав свої яйця у різні кошики .
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22.10.2020 11:48 Відповісти
Зато "дорог " остануться. Да, ЗеДолбоДятлы?
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22.10.2020 10:42 Відповісти
А зачем им кислород? В Марике и в атмосфере кислорода давно нет. Там давно уже все жители - анаэробные организмы.
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22.10.2020 11:01 Відповісти
Кислород то Херня , Главное Асфальт - цитата найвеличайшего *********** Мира -мира
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22.10.2020 11:26 Відповісти
Это не у властей 10-12 суток, а у поциентов. Властям то что?
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22.10.2020 11:29 Відповісти
Слышь, "честный" Сорокин, ты за кого на выборах голосовал? А теперь прозрел?
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22.10.2020 11:46 Відповісти
Звідкіля знаєш, за кого він "на выборах голосовал"?
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22.10.2020 11:50 Відповісти
Не знаю. Поэтому и спрашиваю. Но учитывая то, что это Мариуполь ... Почти уверен, что вата ватная.
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22.10.2020 11:57 Відповісти
Дивна позиція. А якщо він голосував не ахмєтовських, в чому він повинен прозрівати?
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22.10.2020 12:02 Відповісти
не ЗА ахмєтовських
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22.10.2020 12:02 Відповісти
и ждешь пока он тебе ответит?а если бы и ответил и случись чудо и он голосовал за ЕС то что это меняет? с Зебилом во главе Украина уверенно летит в пропасть
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26.10.2020 15:27 Відповісти
C "Зе" все понятно. Он ваще не президент, а случайный человек. Если бы не "суперреформы" Пороха, то и Зе бы небыло.
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27.10.2020 11:15 Відповісти
О чем можно разговаривать с цифрами (911), которые не видят взаимосвязи между тем что происходит в медицине и тем за кого мы голосуем?
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22.10.2020 13:01 Відповісти
За кого проголосовал Мариуполь? Какая ситуация в Мариуполе? Неужели не видно взаимосвязи между ватой мозга и безопасностью граждан?!
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06.11.2020 17:55 Відповісти
В Мариуполе надо больше выбирать "ОПЗЖ",слуг урода,петушариевцев и прочую нечисть,и жизнь тут же наладится
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06.11.2020 17:59 Відповісти
 
 