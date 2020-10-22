У Маріуполі склалася критична ситуація через брак кисню для пацієнтів із COVID-19. У влади є 10-12 діб, - лікар Сорокін

Медзаклади Маріуполя майже не справляються з напливом хворих на COVID-19.

Про це розповів у Facebook лікар Михайло Сорокін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, потреба в госпіталізації хворих із ковідом обумовлена переважно необхідністю їх кисневої підтримки.

"Наявність стаціонарних ліжок, відданих під коронавірус, наприклад, у відділеннях травматології та хірургії МБ 4 без кисневих ліній - повний абсурд. Плюс робота "мало" підготовлених висококваліфікованих хірургів і травматологів з хворими ковідного профілю", - пише Сорокін.

Він підкреслює, що виділені на пборьбу з коронавірусом кошти міста пішли, в основному, на будівництво нової інфраструктури. У той же час про найголовніше - підведення кисню - чиновники забули.

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"Витрачено за літо десятки мільйонів гривень на фонтани, бордюри, пірс. Виконано дорогі ремонти в основних лікарнях, без елементарного прорахунку превалювання проблеми коронавірусу! Не закуплені практично взагалі кисневі концентратори, не проведені кисневі лінії в запланованих медустановах 2-3 етапів задіяння", - написав він.

Також Сорокін пояснив, що через нестачу кисню медики змушені відключати його подачу пацієнтам на 1-2 години. Крім того, відчувається дефіцит ліжок з підведеним киснем.

Лікар закликав створити "реальний оперативний штаб з великими, практично абсолютними повноваженнями для вирішення проблеми коронавірусу" в місті.

"Сьогодні є ще 10-12 діб для радикального вирішення питання, не більше .... Я більше не хочу ховати своїх колег, знайомих і друзів через відсутність готовності міста до прогнозованої атаки коронавірусу", - заявив Сорокін.

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