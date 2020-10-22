"Слуга народу" Камельчук, який поїхав на Донбас: На деяких ділянках постріли все ще лунають, іноді бувають обстріли

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук поділився враженнями від приїзду на Донбас. За його словами, в зоні ООС іноді бувають обстріли, попри режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Україна 24".

За словами парламентаря, настрій у воїнів "загалом позитивний", вони перебувають у спокійному стані і "радіють тому, що є режим тиші".

"Хоча можна сказати, що в багатьох місцях пострілів не чути вже давно, але кожна точка, я не буду називати конкретику, від іншої відрізняється. В деяких, де лінія розмежування є вузькою – 100-400 метрів, там постріли все ще лунали і подекуди лунають, обстріли бувають", - заявив Камельчук.

Водночас нардеп додав, що в деяких місцях постріли "не чути вже дуже давно, і дехто з хлопців взагалі не знає, що таке обстріли".

"Другий висновок – всі, хто є тут, чудово розуміють, що це не вигадана історія, і чудово розуміють, що звідти не віддають наказу припиняти вогонь. І це залишається проблемою для України, яку треба вирішувати, зокрема дипломатичним шляхом", - додав Камельчук .

Нагадаємо, раніше приблизно сотня народних депутатів із фракції партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме протягом двох днів.

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