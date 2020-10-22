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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" Камельчук, який поїхав на Донбас: На деяких ділянках постріли все ще лунають, іноді бувають обстріли

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук поділився враженнями від приїзду на Донбас. За його словами, в зоні ООС іноді бувають обстріли, попри режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Україна 24".

За словами парламентаря, настрій у воїнів "загалом позитивний", вони перебувають у спокійному стані і "радіють тому, що є режим тиші".

"Хоча можна сказати, що в багатьох місцях пострілів не чути вже давно, але кожна точка, я не буду називати конкретику, від іншої відрізняється. В деяких, де лінія розмежування є вузькою – 100-400 метрів, там постріли все ще лунали і подекуди лунають, обстріли бувають", - заявив Камельчук.

Водночас нардеп додав, що в деяких місцях постріли "не чути вже дуже давно, і дехто з хлопців взагалі не знає, що таке обстріли".

"Другий висновок – всі, хто є тут, чудово розуміють, що це не вигадана історія, і чудово розуміють, що звідти не віддають наказу припиняти вогонь. І це залишається проблемою для України, яку треба вирішувати, зокрема дипломатичним шляхом", - додав Камельчук .

Нагадаємо, раніше приблизно сотня народних депутатів із фракції партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме протягом двох днів.

Також читайте: Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) Камельчук (43)


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Топ коментарі
+19
"Слуга народа" Камельчук о ситуации на Донбассе: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы - Цензор.НЕТ 5429
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22.10.2020 10:04
+14
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13270661.html Тиша існує лише в макітрі Зеленського

21 жовтня російсько-окупаційні війська 5 разів обстрілювали наші сили. Від початку доби зафіксовано вже дві атаки ворога.
Загалом лише за 2 тижні війська РФ здійснили 46 обстрілів України!
Таким чином, ніякої тиші чи перемир'я не існує взагалі!
Негідник Зеленський бреше українцям і світовій спільноті задля особистого піару.

"Слуга народа" Камельчук о ситуации на Донбассе: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы - Цензор.НЕТ 8628
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22.10.2020 10:07
+11
"Слуга народа" Камельчук о ситуации на Донбассе: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы - Цензор.НЕТ 3881
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22.10.2020 10:09
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"Слуга народа" Камельчук о ситуации на Донбассе: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы - Цензор.НЕТ 5429
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22.10.2020 10:04 Відповісти
Юзик вчера был в 80-ке. Он в блиндаж так и не попал, хотя старался.
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22.10.2020 10:35 Відповісти
В танк не пускайте! Потом на рембазу везти придеться.
А можно шашку под морду и шнур см 30-35. Или сам,или прнудитнльно.
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22.10.2020 11:58 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13270661.html Тиша існує лише в макітрі Зеленського

21 жовтня російсько-окупаційні війська 5 разів обстрілювали наші сили. Від початку доби зафіксовано вже дві атаки ворога.
Загалом лише за 2 тижні війська РФ здійснили 46 обстрілів України!
Таким чином, ніякої тиші чи перемир'я не існує взагалі!
Негідник Зеленський бреше українцям і світовій спільноті задля особистого піару.

"Слуга народа" Камельчук о ситуации на Донбассе: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы - Цензор.НЕТ 8628
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22.10.2020 10:07 Відповісти
"Слуга народа" Камельчук о ситуации на Донбассе: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы - Цензор.НЕТ 3881
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22.10.2020 10:09 Відповісти
Находящийся на Донбассе "слуга народа" Камельчук: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы - Цензор.НЕТ 3789
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22.10.2020 10:10 Відповісти
Цирк.
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22.10.2020 10:19 Відповісти
Та ваще все зашибись. ЗЕ принес Украине мир капитуляцию на суловиях Роиси:
- оккупанты обстреливают ВСУ, а отвечать запрещено;
- ВСУ отводят войска, а оккупанты нет.

Настроение отличное. Все радуются. Осталось только флаг сменить в Киеве на триколор и будет окончательно мир.
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22.10.2020 10:13 Відповісти
Ай-яй-яй! То Сонцеликий уалоніст брехав з трибуни ВР?!
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22.10.2020 10:16 Відповісти
О! Він це зможе навіть з підключеним апаратом ШВЛ!
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22.10.2020 10:58 Відповісти
Якщо є обстріли, поранені і загиблі, то це ніфіга не всеохоплююче припинення вогню! Коли у 1918 нарешті в Першій світовій оголосили припинення вогню 11 листопада та перемир'я, то в 10:59 на лінії фронту ще стріляли, а в 11:00 уже ні!

І так, як свого часу Рахманін сказав, справжнє припинення вогню - це мінімум ПІВРОКУ БЕЗ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ! Якщо цього немає, то треба відгороджуванится від лугандонців мінними полями і колючим дротом, закривати пункти пропуску і припиняти видачу пенсій! Тільки тотальна блокаа ОРДЛО, хай на них кацапи тратяться...
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22.10.2020 10:21 Відповісти
Це для кого як. Якщо про перемир'я для терористів, то воно всеохоплююче. Українці по ним не стріляють. ЗЕзідент потурбувався про їх всеосояжну безпеку.
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22.10.2020 10:25 Відповісти
Вот интересно, хоть расстреляйте.
Официально об"является что едет дохрена депутатов, которые принимают решения . Неужели не перестанут стрелять?. Идиоты и предатели зеленые.
Я просто в ах-е. Может вам блд напомнить про проверку наших позиций, напомнить на отказ использования дронов, про неиспользование групп разведки, засадных действий - противопоставление минированию. Могу напомнить про зафронтовую агентуру... диверов.
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22.10.2020 10:24 Відповісти
А эти будут ехать хоть в Донецк к пушку в гости, и назад. Им безопасно!
Вт еслиб от ЄС...
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22.10.2020 11:53 Відповісти
спецотряд депутатов
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22.10.2020 10:30 Відповісти
"Не" може такого бути. Бо, якщо "пострелівают", то це НЕ тиша, і перемир'я відбувається лише в голові вашого велічайшего. А значить ВАЗеленський бреше українцям і світовій спільноті про досягнення в домовленностях з фуйлом.
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22.10.2020 10:32 Відповісти
А було коли не брехав?!
Навіть "ЯВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!" і тут збрехав!
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22.10.2020 11:49 Відповісти
Отi, куэвi делегати, охопили не усi позицii, бо все робилося через дупу! Той час, за який вони збиралися "помандрувати", не достатнiй, для загального розумiння ситуацii на нулi!
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22.10.2020 10:49 Відповісти
Сотня "зеленых бойцов" из депутатских "войск" на разведку на Донбасс "прискакала". Они ж вообще до этого выстрелов не слыхали и не знают что это такое обстрелы. И в каких это "многих местах" он успел побывать за сутки? Наверное в тех, что и наблюдатели ОБСЕ.
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22.10.2020 10:54 Відповісти
УЗеленського, напевне, вирішили кардинально вирішити питання скорочення депутатського корпусу! А тому невдовзі 120 Слуг-добровольців примусово поїдуть на фронт. Навіщо, я, звичайно ж, не знаю. Може, за посвідченнями УБД, а може, щоби наробити героїчних селфіків і потім вже хизуватись перед онуками «Вот смотри, Димочка, как дедушка танки грыз! Как барбарис!».
І я тільки можу уявити цей треш на позиціях батальйонів:
- О, ***! А шо это за крутилка?
- Це «тапік».
- (Здивовано) Тапок?
- Ні… телефонний апарат ТА-57, «тапік» якщо скорочено.
- Вайфай на нём какой?
- Це військова техніка.
- А покрутить можно?
- Ні… Не можна. Краще взагалі нічого не чіпайте. Ось ваше ліжко. Ось тут кава. Тут цукор. Декілька днів всидіти зможете?
- (Розчаровано) Не знаааааюююю… А ресторан далеко?
- Дуже!
- Метрів сто?
- Кілометрів…
- Тю… А это что такое мигает? ПлейСтейшн?
- Ні… Фарлеп!
- Фар… Шо?
- Супутниковий зв'язок!
- О! (Радісно підскочив)… А какие каналы ловит? Порнуха есть?
- (Роздратовано) Це канал супутникового зв'язку, а не супутникове телебачення! Різницю відчуваєте?
- Пааааняяяятно… А это что за пластмассовая фигня?
- Теплік… Тобто тепловізор.
- А посмотреть можно?
- Ні!
- Чиво?
- Таво… Розвідка заборонена!
- Как так? Какой идиот такое придумал?
- Тобі пальцем показати, чи сам здогадаєшся?
- Хм! А если они пойдут в атаку?
- Нам п#зда!
- Нам? Всем?
- Угу… Тобі так точно!
- (заикаясь от волнения) А… А… А почему? У вас же есть эти, как их… Пулемёты?
- Ну є!
- Вы же будете стрелять в ответ?
- Ні… Заборонено!
- КЕЕЕЕЕМ? Они там что, ненормальные?
- Звідкіля я знаю?.. Сам спитай у свого шефа.
- Фигня какая-то. А душ есть у вас?
- Є…
- Вода горячая постоянно?
- Влітку постійно. Якщо не гаряча, то дуже тепла. Як сонце нагріє, так і буде! А зараз як нагрієш собі, так і буде горяча…
- Эта… А туалет де?
- Тут! Поруч. Виходите з бліндажу, наліво і через п'ятдесят метрів за хащами буде туалет! Побачете, зелений такий! Там ще написано… Кгм! Офіс… Ну Ви зрозумієте!
- А если ночью захочу писять! Куда идти?
- Як це куди? Туди ж. Тільки не пройдіть повз. Далі вже міни! Один крок і все, гаплик усій кар'єрі!
- Блииииин!.. Мне срочно нужно в штаб! Дела у меня там. Важные… Государственно важные!
- Я так і зрозумів!
- Ну я поехал! Вы тут держитесь, солдатики! Мы же там, в своей фракции за вас! Вы же знаете…
- (З сумом в голосі) Знаємо! Навіть чуємо та бачимо!
- Кто меня отвезёт в штаб?
- Так ось, Микола підкине на свому пепелаці.
- (С ужасом в голосе) Чтооооооо эта?
- Де? Ах це?.. Наша «буханка». Та ви не турбуйтесь, пане депутате. Ось тут сідайте на ящик з гранатами. Та тримайтесь міцніше…
Дверцята зачинились, і автівка боком по багнюці повезла верховну дупу в штаб!
- Степане! А куди це Слуга поїхав? Він же тільки годину як приіхав!
- Все, Сашко, навоювався депутат. Терміново в штаб приспичило!
- Зрозуміло… Кава є у вас?
- Як завжди! Є… Став чайник!
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22.10.2020 10:54 Відповісти
Тапик, у меня эт было ташкой, а крутилкой можно мёртвых оживлять😁
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22.10.2020 18:28 Відповісти
А він думав так легко йому дістанеться звання атошника та УБД ?
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22.10.2020 11:09 Відповісти
Ну а. Ве по **********!
Войны нет,но обстреливают регулярно.
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22.10.2020 11:42 Відповісти
А почему бы МВД не объявить "режим тишины" для преступников и воров? Согласно "Зе-логике" - должно сработать.
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22.10.2020 11:44 Відповісти
Пишет что иногда стреляют , так то пуканы у зебилов стреляют
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22.10.2020 11:53 Відповісти
«Пусть траншеи копают». Что думают украинские военные о «десанте слуг народа» на Донбассе

Олег, позывной «Филин», старший сержант: «Очень хотел бы спросить у господ депутатов, по какому поводу они нацепили на себя армейский камуфляж? Если повоевать собрались, то милости просим ко мне на опорный пункт. Пусть готовятся траншеи копать! Это лучшее применение для нардепов - «десантников». Ни для чего больше они не годятся. Но сразу предупреждаю, у нас здесь сухой закон. Все давно в курсе, как они любят покурить травы и прибухнуть. Поэтому бесплатно будут копать окопы. Кстати, напоминаю, в окопы проститутки по вызову не ездят. Даже с «анал - табу».
Сергей, лейтенант, на фронте с 2014 года: «Мы здесь не за правительство воюем, а за Украину. Мне любые депутаты и все президенты по@уй. Даже новости читать противно, вроде как «слуги народа», а не служат. И лишь пилят и пилят деньги государственные. Их вообще разогнать давно пора, только небо коптят. Если приедут ко мне на опорник, покажу им, в чем мы ходим, в какой обуви и в какой форме. В которой летом жарко, а зимой холодно. А ноги грибком болеют, если носить то, что государство выдает. И сразу предложу махнуться их модным камуфляжем и супер-кроссовками на мой «пиксель» и «таланы» (обмундирование и берцы - Ред.).
Юрий, капитан. На фронте с 2015 года: «Читал сегодня про депутатский выезд на фронт. Непонятна сама цель выезда в ООС. Если это пиар депутатов и их фракции, то очень глупый и бесполезный. А почему они раньше не приезжали к нам? И вообще, кто все эти люди? Что они полезного сделали для армии? Видел уже в новостях, как они селфи делают с героическим видом. А лет через двадцать будут по школам ходить и вешать лапшу школярам, как они танки зубами грызли…»
Ярослав, сержант: «Раздражает, что военных заставили их сопровождать, охранять. Как будто их на сафари к туземцам привезли. Нам что, больше делать нечего? У нас других задач нет? Какой практический смысл поездки кроме пиара перед выборами? Ничего нет. Кроме того, не думаю, что они за свой счет едут. Плюс их возить по передку будут, кормить - поить, охранять. Поселят в отелях за госсчет. Кто за эту трату ответит? Может лучше эти пару миллионов гривен потратить на премии для солдат?».
Сергей, рядовой: «Почему они перед выборами устремились к нам? Они что, считают, что если приехать на передовую, то сразу у них рейтинг вырастет? Может они думают, что армия за них проголосует, за их партию? Пусть посидят с нами с годик в окопах. Без теплого сортира и воды. Пусть грязь помесят окопную, рядом с растяжками и минами походят. Если не обосрутся и проявят себя как мужчины, вот тогда и подумаем, голосовать за них, или нет…»
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22.10.2020 23:59 Відповісти
 
 