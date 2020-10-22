Лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала три етапи розвитку COVID-19: "Нічого спільного з грипом ця хвороба не має"

Інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусу. Близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це вона заявила на брифінгу.

Вона каже, що цей вірус не можна порівнювати з грипом.

"Нічого спільного з грипом ця хвороба не має. Ні щодо навантаження на систему охорони здоров'я, ні щодо наслідків для хворого. Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання", - сказала вона.

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Голубовська розповіла про три етапи розвитку COVID-19:

1 етап - це перший тиждень захворювання, коли хворі себе почувають, в основному, практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії. Пацієнти повинні звертатись до лікаря, пити вітаміни. Інфекціоніст закликала не приймати антибактеріальні і гормональні препарати.

2 етап - в цій фазі від 10 до 30% хворих. Ця ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування "шторму" імунної системи. Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовують всі методи лікування.

3 етап - "постковідний синдром". Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом. Людина може до місяця перебувати на лікарняному після одужання.

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Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовано 7 053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.