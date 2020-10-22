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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала три етапи розвитку COVID-19: "Нічого спільного з грипом ця хвороба не має"

Лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала три етапи розвитку COVID-19:

Інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусу. Близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це вона заявила на брифінгу.

Вона каже, що цей вірус не можна порівнювати з грипом.

"Нічого спільного з грипом ця хвороба не має. Ні щодо навантаження на систему охорони здоров'я, ні щодо наслідків для хворого. Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання", - сказала вона.

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Голубовська розповіла про три етапи розвитку COVID-19:

1 етап - це перший тиждень захворювання, коли хворі себе почувають, в основному, практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії. Пацієнти повинні звертатись до лікаря, пити вітаміни. Інфекціоніст закликала не приймати антибактеріальні і гормональні препарати.

2 етап - в цій фазі від 10 до 30% хворих. Ця ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування "шторму" імунної системи. Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовують всі методи лікування.

3 етап - "постковідний синдром". Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом. Людина може до місяця перебувати на лікарняному після одужання.

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Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовано 7 053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.

Автор: 

грип (309) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Голубовська (71)


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Топ коментарі
+4
Если так - то я ковидом переболел лет 15 назад...
Тогда так и не смогли выяснить в чём проблема только после второго рентгена обнаружили затемнение в лёгких...

На тот момент ещё не научились на ковиде мыть бабло...
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22.10.2020 10:47
+3
Видимо наблюдать за больными и делать выводы наши "светилы" не научились.
1 этап у "инфекционистов 20 века"- паника
2 этап сбор информации мировой по Короновирусу- составление протоколов, корекция протоколов закупка лекарств, осознание бесполезности этих средств, даже вредности для пациента, корекция протоколов закупка лекарств испытание на пациетах приход к неутешительным выводам, создание утешительного прогноза на март.
3 этап создание стадийности и этапности заболевания, не претендующего на мировое признание и Нобелевской премии по медицине. Создание монографии про вредные советы в Инфектологии
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22.10.2020 11:37
+2
В рамках работы Внепарламентской Следственной Комиссии по коронавирусу 10 октября 2020 года состоялось очередное заседание группы докторов и учёных Всемирного Альянса Врачей. На заседании выступили представители Германии, Нидерландов, Ирландии, Британии и Швеции.
https://www.bitchute.com/video/H7lVEs56Fsjf/
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22.10.2020 10:48
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Интересно сколько ей заплатили, что она несет такую херню? Не унимается дурачье. Идите мышей пугайте своим ковидом шредингера.
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22.10.2020 10:13 Відповісти
можно поспорить с этим как протекает ковид... у меня сразу штурм имунной системы и похоже на грипп
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22.10.2020 10:16 Відповісти
Кто статью писал? Это не у Вас выпало?: Ь Ь Ь
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22.10.2020 10:20 Відповісти
Если 80% выздоравливают практически не замечай болезни.. Тогда почему у нас такие удручающие цифры... Или просто они еще страшнее в действительности ( но люди переносят ковид на ногах ( практически чувству я себя здоровыми) не обращаясь в мед учреждения при этом являясь разносчиками. Знаю случай когда заболел серьезно один из членов семьи, а второй и не болел ну немного побаливала голова ( у женщин такое бывает), но когда сдала анализы то выяснилось что у нее ковид, а если бы муж не заболел серьезно, естественно она бы ни куда не обращалась и думала что здорова.
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22.10.2020 10:23 Відповісти
« они страшнее в действительности»
МОЗ фальсифицирует данные
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22.10.2020 10:29 Відповісти
Медсестра Ерин Мари Ольшевски (Erin Marie Olszewski) США
https://www.youtube.com/watch?v=WKwzRJqR7Bk&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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22.10.2020 10:58 Відповісти
у меня Ковид(подтвержден ПЦР тестом) протекал как обычный грипп
только обычно грипп проходил за 3-4 дня (высокая температура)
а Ковид держал +38,5 - 12 дней
а все симптомы очень похожи
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22.10.2020 10:41 Відповісти
Если так - то я ковидом переболел лет 15 назад...
Тогда так и не смогли выяснить в чём проблема только после второго рентгена обнаружили затемнение в лёгких...

На тот момент ещё не научились на ковиде мыть бабло...
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22.10.2020 10:47 Відповісти
схоже, що в мене хвороба була у 2008
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22.10.2020 11:39 Відповісти
Найняли продажну мерзоту лохів лякати. Треба лікувати тих, хто звернувся до лікарні і, за потреби, збільшувати кількість койко-місць. І все. А ці тварі зібралися дурантінити людей скільки завгодно.
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22.10.2020 13:41 Відповісти
В рамках работы Внепарламентской Следственной Комиссии по коронавирусу 10 октября 2020 года состоялось очередное заседание группы докторов и учёных Всемирного Альянса Врачей. На заседании выступили представители Германии, Нидерландов, Ирландии, Британии и Швеции.
https://www.bitchute.com/video/H7lVEs56Fsjf/
показати весь коментар
22.10.2020 10:48 Відповісти
Почти год понадобился, чтобы прийти к баналбьным выводам. И потом, к какому врачу пациенты должны обращаться, к домашнему? И как - по телевизору? Не порите ерунды.
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22.10.2020 11:14 Відповісти
Видимо наблюдать за больными и делать выводы наши "светилы" не научились.
1 этап у "инфекционистов 20 века"- паника
2 этап сбор информации мировой по Короновирусу- составление протоколов, корекция протоколов закупка лекарств, осознание бесполезности этих средств, даже вредности для пациента, корекция протоколов закупка лекарств испытание на пациетах приход к неутешительным выводам, создание утешительного прогноза на март.
3 этап создание стадийности и этапности заболевания, не претендующего на мировое признание и Нобелевской премии по медицине. Создание монографии про вредные советы в Инфектологии
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22.10.2020 11:37 Відповісти
Проблема в тому, що в таких організаціях як МОЗ, ВОЗ... правлять балом функціонери (манагери). Поки до них дійде, що їх висновки, рекомендації тупорилі та незгарбі і треба звертатися до спеціалістів, то проходить дуже багато часу.
Десь так.
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22.10.2020 11:52 Відповісти
 
 