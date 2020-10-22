Лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала три етапи розвитку COVID-19: "Нічого спільного з грипом ця хвороба не має"
Інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусу. Близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це вона заявила на брифінгу.
Вона каже, що цей вірус не можна порівнювати з грипом.
"Нічого спільного з грипом ця хвороба не має. Ні щодо навантаження на систему охорони здоров'я, ні щодо наслідків для хворого. Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання", - сказала вона.
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Голубовська розповіла про три етапи розвитку COVID-19:
1 етап - це перший тиждень захворювання, коли хворі себе почувають, в основному, практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії. Пацієнти повинні звертатись до лікаря, пити вітаміни. Інфекціоніст закликала не приймати антибактеріальні і гормональні препарати.
2 етап - в цій фазі від 10 до 30% хворих. Ця ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування "шторму" імунної системи. Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовують всі методи лікування.
3 етап - "постковідний синдром". Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом. Людина може до місяця перебувати на лікарняному після одужання.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовано 7 053 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.
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МОЗ фальсифицирует данные
https://www.youtube.com/watch?v=WKwzRJqR7Bk&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
только обычно грипп проходил за 3-4 дня (высокая температура)
а Ковид держал +38,5 - 12 дней
а все симптомы очень похожи
Тогда так и не смогли выяснить в чём проблема только после второго рентгена обнаружили затемнение в лёгких...
На тот момент ещё не научились на ковиде мыть бабло...
https://www.bitchute.com/video/H7lVEs56Fsjf/
1 этап у "инфекционистов 20 века"- паника
2 этап сбор информации мировой по Короновирусу- составление протоколов, корекция протоколов закупка лекарств, осознание бесполезности этих средств, даже вредности для пациента, корекция протоколов закупка лекарств испытание на пациетах приход к неутешительным выводам, создание утешительного прогноза на март.
3 этап создание стадийности и этапности заболевания, не претендующего на мировое признание и Нобелевской премии по медицине. Создание монографии про вредные советы в Инфектологии
Десь так.