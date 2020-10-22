В Україні може не вистачити медпрацівників для боротьби з COVID-19, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі продовження зростання кількості хворих на коронавірус в Україні може не вистачити медичних працівників.
Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Степанов зазначив, що зараз лікарі, які борються з коронавірусом, працюють без вихідних.
"Але як би ми не хотіли, всьому є межа. Є межа здатності нашої медичної системи надавати цю допомогу. Ми обмежені кількістю ліжок, і ми обмежені кількістю медичних працівників. Наших медпрацівників, медсестер не стає більше. І ми не можемо їх імпортувати з іншої країни. Нам просто їх банально може не вистачити", - сказав Степанов.
За його словами, Україна може виділити лише 52 тисячі ліжок для лікування коронавірусу, оскільки в країні тривають і інші хвороби.
"Це 30% від загальної кількості ліжок. Бо в нас немає канікул щодо інших захворювань. У людей так само трапляються інфаркти, інсульти, людям потрібне хірургічне втручання", - сказав міністр.
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Что мешало 7мь месяцев подгатавливать кадры и готовится к осенние-зимнему обострению?
А другие врачи не всегда хотят быть задействованными. Мелицина - это не армия, нельзя человеку приказать переобучиться и перейти на Ковид. Люди отказываются, особенно немолодые, и это их право.
Эдак ты еще и Мендель предложишь санитаркой в госпитале поработать, как какая-нибудь Елизавета II во время войны!