В Україні може не вистачити медпрацівників для боротьби з COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі продовження зростання кількості хворих на коронавірус в Україні може не вистачити медичних працівників.

Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що зараз лікарі, які борються з коронавірусом, працюють без вихідних.

"Але як би ми не хотіли, всьому є межа. Є межа здатності нашої медичної системи надавати цю допомогу. Ми обмежені кількістю ліжок, і ми обмежені кількістю медичних працівників. Наших медпрацівників, медсестер не стає більше. І ми не можемо їх імпортувати з іншої країни. Нам просто їх банально може не вистачити", - сказав Степанов.

За його словами, Україна може виділити лише 52 тисячі ліжок для лікування коронавірусу, оскільки в країні тривають і інші хвороби.

"Це 30% від загальної кількості ліжок. Бо в нас немає канікул щодо інших захворювань. У людей так само трапляються інфаркти, інсульти, людям потрібне хірургічне втручання", - сказав міністр.

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