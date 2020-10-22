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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні може не вистачити медпрацівників для боротьби з COVID-19, - Степанов

В Україні може не вистачити медпрацівників для боротьби з COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі продовження зростання кількості хворих на коронавірус в Україні може не вистачити медичних працівників.

Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що зараз лікарі, які борються з коронавірусом, працюють без вихідних.

"Але як би ми не хотіли, всьому є межа. Є межа здатності нашої медичної системи надавати цю допомогу. Ми обмежені кількістю ліжок, і ми обмежені кількістю медичних працівників. Наших медпрацівників, медсестер не стає більше. І ми не можемо їх імпортувати з іншої країни. Нам просто їх банально може не вистачити", - сказав Степанов.

За його словами, Україна може виділити лише 52 тисячі ліжок для лікування коронавірусу, оскільки в країні тривають і інші хвороби.

"Це 30% від загальної кількості ліжок. Бо в нас немає канікул щодо інших захворювань. У людей так само трапляються інфаркти, інсульти, людям потрібне хірургічне втручання", - сказав міністр.

Читайте: Лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала три етапи розвитку COVID-19: "Нічого спільного з грипом ця хвороба не має"

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
А вы долги по заплате отдайте. И обещанное повышение все-таки дайте. И адекватные средства защиты обеспечьте. Тогда врачи и перестанут увольняться.
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22.10.2020 10:16
+5
В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2923
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22.10.2020 10:17
+4
А слабо обучить волонтеров, шоб помагали медикам, волонтеров, которые будут на выборах опрос проводить, а, Степанов?
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22.10.2020 10:12
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Шо, дзьобнув смажений півень?
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22.10.2020 10:12 Відповісти
Переведите на удаленку усащихся, на полгода хоть, никто не умрет от этого в отличии от наоборот! Пока были каникулы не было роста заражения....
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22.10.2020 10:12 Відповісти
А слабо обучить волонтеров, шоб помагали медикам, волонтеров, которые будут на выборах опрос проводить, а, Степанов?
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22.10.2020 10:12 Відповісти
Краще Зе-депутатів, може хоч якась користь з них буде.
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22.10.2020 13:18 Відповісти
волонтеры тоже за 5000 работать не будут. единственный выход повышение зп,может перестанут увольняться
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26.10.2020 15:21 Відповісти
До д#била начинает доходить.

Что мешало 7мь месяцев подгатавливать кадры и готовится к осенние-зимнему обострению?
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22.10.2020 10:15 Відповісти
В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2923
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22.10.2020 10:17 Відповісти
Якщо дорога до кладовищя освітленна та заасфальтована!
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22.10.2020 10:25 Відповісти
Это даже лучше. Скоростной хайвей на тот свет.
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22.10.2020 12:00 Відповісти
то, что металлическим стулом его не били...
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22.10.2020 10:29 Відповісти
Отсутствие мозгов и компетентность?
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22.10.2020 10:45 Відповісти
как подготовить кадры за 7 месяцев? Отправить на курсы в Трускавец?
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22.10.2020 11:47 Відповісти
Вы сильно удивитесь, но подготовить (перепрофилировать других врачей и подготовить тех персонал, задействовать студентов вузов (как медиков, так и ветеринаров). Это не кардиохирургия. Научить человека с улицы , сшивать нервы можно за 2 дня, с помощью необходимого оборудования!
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22.10.2020 12:15 Відповісти
Студентов привлекают во всех странах но все равно не хватает.
А другие врачи не всегда хотят быть задействованными. Мелицина - это не армия, нельзя человеку приказать переобучиться и перейти на Ковид. Люди отказываются, особенно немолодые, и это их право.
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22.10.2020 12:43 Відповісти
Мєнтів перепрофілюйте. Вони ого го які розумні, дивлячись на їхню зарплату.
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22.10.2020 13:17 Відповісти
А вы долги по заплате отдайте. И обещанное повышение все-таки дайте. И адекватные средства защиты обеспечьте. Тогда врачи и перестанут увольняться.
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22.10.2020 10:16 Відповісти
Якщо в три рази, то за 12 тисяч також не дуже хочуть робить
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22.10.2020 10:20 Відповісти
Слава рехформе Супрун!!!!
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22.10.2020 10:36 Відповісти
Головне - щоб вистачило міністрів. А то за період епідемії тільки у Мінбудьздоров'я вже третій, та й той закінчується...
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22.10.2020 11:17 Відповісти
"Может не хватить"?! А сейчас, при 50% штатной укомплектованности, типа, хватает? Ваще дебил?
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22.10.2020 11:40 Відповісти
Ващета во всех странах та же проблема - медперсонал быстро заражается и на 2 месяцв минимум отходит от работы. В Польше например студентов-медиков зазывают и все равно не хватает.
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22.10.2020 11:48 Відповісти
Ментів і прокурорів з суддями залучайте, в них зарплата більша мабуть і кваліфікація теж краща. Як там в прєкіздєнта? Какаяразніца!
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22.10.2020 13:15 Відповісти
Ты меру-то знай, на святое посягаешь!
Эдак ты еще и Мендель предложишь санитаркой в госпитале поработать, как какая-нибудь Елизавета II во время войны!
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22.10.2020 13:18 Відповісти
ну да, у сцарька дочери так делали то
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22.10.2020 19:23 Відповісти
 
 