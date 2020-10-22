Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 70% в семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 22 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 63,2%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.
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Что такое "онтикрест"?
это тупо высер веропитеков то.
а то шо клоун - так он и вроде не скрывал(я на выборы не ходил и не пойду)
ну да, на стадионе - обосрал ПАП-а шо типо не клоун, нувыпонел?
Я надеялась, что власть включится, а все мы - фонды, волонтеры, бизнесмены будем рядом, станем костылем, который поддержит государство, пока нога немного срастется. И локдаун даст возможность собраться с силами.
А они все просрали. Они могли войти в историю как люди, спасшие тысячи жизней. А выбрали самосохранение у кормушки.
Я понимаю, что у того же Степанова (глава МОЗ - УП) пальцы в тисках. Политическая целесообразность, выборы. Нельзя возбуждать избирателя, который сейчас хочет только одного - чтобы все было как раньше. Любой ценой. Эпидемия слепоты снизу и шкурные интересы сверху.
Но Степанов не только чиновник, он же врач. И как врач понимает, чем все закончится. В критические моменты даже чиновникам иногда нужно идти против толпы" Волонтер Катя Ножевникова, Одесса https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/20/7270454/