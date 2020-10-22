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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні ситуація з коронавірусом може покращитися ближче до березня, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

В Україні ситуація з коронавірусом може покращитися ближче до березня, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що найближчі кілька місяців очікується зростання захворюваності на коронавірус.

Про це Голубовська сказала під час брифінгу Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"У найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо раніше, ніхто цього не знає - можливо ситуація дещо покращиться", - сказала Голубовська.

Лікарка-інфекціоністка нагадала, що коронавірус є тривалим захворюванням. Пацієнти, які перехворіли на COVID-19, до місяця можуть перебувати на лікарняному листі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала три етапи розвитку COVID-19: "Нічого спільного з грипом ця хвороба не має"

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Голубовська (71)


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Топ коментарі
+5
Ключевое слово " МОЖЕТ", а может и нет.. Одному Аллаху известно ( как говорят на Востоке) Но такой "прогноз" мог бы сделать и любой " профессор" у пивного ларька, конец холодов в марте и вместе с гриппом ( может быть) улучшится положение с ковидом.
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22.10.2020 10:27
+4
А может и не улучшиться. Тут как повезет. Ибо с зебилами страна летит у прирву
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22.10.2020 10:26
+4
Это когдв вымрет миллиона 2-3 граждан? Ну, зато "дороги" остануться.
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22.10.2020 10:38
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А может и не улучшиться. Тут как повезет. Ибо с зебилами страна летит у прирву
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22.10.2020 10:26 Відповісти
Ключевое слово " МОЖЕТ", а может и нет.. Одному Аллаху известно ( как говорят на Востоке) Но такой "прогноз" мог бы сделать и любой " профессор" у пивного ларька, конец холодов в марте и вместе с гриппом ( может быть) улучшится положение с ковидом.
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22.10.2020 10:27 Відповісти
значит мор будет зимой
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22.10.2020 10:29 Відповісти
Это когдв вымрет миллиона 2-3 граждан? Ну, зато "дороги" остануться.
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22.10.2020 10:38 Відповісти
Вопрос в том, как надолго останутся?
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22.10.2020 10:42 Відповісти
Ориентировочно до весны 2021 года. Асфальт сойдет вместе со снегом.
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22.10.2020 10:44 Відповісти
Вот как раз, и оставшимся людям хватит, каждому по "дороге". )
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22.10.2020 10:43 Відповісти
По дороге на кладбище.
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22.10.2020 10:46 Відповісти
но это неточно
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22.10.2020 10:47 Відповісти
"...В Україні ситуація з коронавірусом може покращитися ближче до березня..."
===
Для кого покращиться? Для українців чи для covid-у?
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22.10.2020 11:03 Відповісти
Якщо ситуація з протидією поширенню коронавірусу в нас не зміниться, то до лютого слід очікувати ще тисяч тридцять "додаткових" смертей, а прогнозів до березня ніхто навіть не робив. У той же час, якщо населення буде поголовно ходити в масках та "дотримуватися дистанції", ця цифра може бути вдвічі меншою:
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
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22.10.2020 11:44 Відповісти
 
 