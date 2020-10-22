В Україні ситуація з коронавірусом може покращитися ближче до березня, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що найближчі кілька місяців очікується зростання захворюваності на коронавірус.

Про це Голубовська сказала під час брифінгу Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"У найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо раніше, ніхто цього не знає - можливо ситуація дещо покращиться", - сказала Голубовська.

Лікарка-інфекціоністка нагадала, що коронавірус є тривалим захворюванням. Пацієнти, які перехворіли на COVID-19, до місяця можуть перебувати на лікарняному листі.

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