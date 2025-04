Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну в межах проєкту IT Relocate, - Мінцифри

Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну завдяки проєкту "IT Relocate Білорусь", яка реалізується командою Міністерства цифрової трансформації за підтримки президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми створили IT Relocate для тих, хто хоче переїхати сам або перевезти свою команду з Білорусі в Україну, та готові надавати підтримку й далі. Як зазначає джерело AIN.UA, компанія Wargaming перевезла до України сотні працівників. Компанія - розробник всесвітньовідомих онлайн-ігор World of Tanks, World of Warships та World of Warplanes", - написав він у Facebook.

За його словами, ще одна білоруська IT-компанія PandaDoc відкриває свій офіс у Києві. Засновник Микита Микадо відзначає таланти українських фахівців, вигідні податкові умови та дії уряду України в напрямку підтримки IT-індустрії Білорусі.

"Україна стрімко діджиталізується, стає світовим IT-хабом і створює комфортні умови для розвитку IT-індустрії. Україна готова надати білоруським фахівцям можливості для роботи за спрощеною системою оформлення", - додав Борняков.

Проєкт "IT Relocate Білорусь" пропонує 90 днів безперервного перебування протягом 180 днів без отримання візи, середню заробітну плату $2 тис., 4G у всіх великих містах, понад 5,6 тис. сервісних і технологічних компаній, доступну оренду житла та офісу.