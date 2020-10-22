УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10283 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
5 835 39

Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну в межах проєкту IT Relocate, - Мінцифри

Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну в межах проєкту IT Relocate, - Мінцифри

Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну завдяки проєкту "IT Relocate Білорусь", яка реалізується командою Міністерства цифрової трансформації за підтримки президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми створили IT Relocate для тих, хто хоче переїхати сам або перевезти свою команду з Білорусі в Україну, та готові надавати підтримку й далі. Як зазначає джерело AIN.UA, компанія Wargaming перевезла до України сотні працівників. Компанія - розробник всесвітньовідомих онлайн-ігор World of Tanks, World of Warships та World of Warplanes", - написав він у Facebook.

За його словами, ще одна білоруська IT-компанія PandaDoc відкриває свій офіс у Києві. Засновник Микита Микадо відзначає таланти українських фахівців, вигідні податкові умови та дії уряду України в напрямку підтримки IT-індустрії Білорусі.

"Україна стрімко діджиталізується, стає світовим IT-хабом і створює комфортні умови для розвитку IT-індустрії. Україна готова надати білоруським фахівцям можливості для роботи за спрощеною системою оформлення", - додав Борняков.

Також читайте: Майже 300 співробітників компанії-розробника World of Tanks перевели з Мінська до Києва, - ЗМІ

Проєкт "IT Relocate Білорусь" пропонує 90 днів безперервного перебування протягом 180 днів без отримання візи, середню заробітну плату $2 тис., 4G у всіх великих містах, понад 5,6 тис. сервісних і технологічних компаній, доступну оренду житла та офісу.

Десятки білоруських IT-компаній уже переїхали в Україну в межах проєкту IT Relocate, - Мінцифри 01

Автор: 

Білорусь (7922) ІТ-індустрія (717) Мінцифри (1177) Борняков (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
+ 2000 $ середня зарплата в IT. Я б лучше на месте этих айтишников пошел бы учителями информатики в школы. Там ЗП поярче - 4000 $
показати весь коментар
22.10.2020 10:28
+8
А як щодо перевірки цих айтішніків і компаній на предмет зв"язків з московськими спецслужбами?
показати весь коментар
22.10.2020 10:29
+6
Никак. Это ведь не госсужба. Это просто частным образом люди работают, причем заказы - западные. Просто будут дополнительные ФОП и дополнительные налоги, ну и дополнительная валюта в страну. Чем частное лицо поможет спецслужбам?
показати весь коментар
22.10.2020 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ 2000 $ середня зарплата в IT. Я б лучше на месте этих айтишников пошел бы учителями информатики в школы. Там ЗП поярче - 4000 $
показати весь коментар
22.10.2020 10:28 Відповісти
Ти чо? 4 тищі долярів отримує в Україні звичайний вчитель.
показати весь коментар
22.10.2020 10:31 Відповісти
Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину в рамках проекта IT Relocate, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4053
показати весь коментар
22.10.2020 10:35 Відповісти
І прізвище того вчителя Голобородько.
показати весь коментар
22.10.2020 12:40 Відповісти
Ну як же тут без найвеличнішого? Це тільки завдяки йому.
показати весь коментар
22.10.2020 10:29 Відповісти
А як щодо перевірки цих айтішніків і компаній на предмет зв"язків з московськими спецслужбами?
показати весь коментар
22.10.2020 10:29 Відповісти
для кібертерроризму локація неважлива
показати весь коментар
22.10.2020 10:35 Відповісти
Никак. Это ведь не госсужба. Это просто частным образом люди работают, причем заказы - западные. Просто будут дополнительные ФОП и дополнительные налоги, ну и дополнительная валюта в страну. Чем частное лицо поможет спецслужбам?
показати весь коментар
22.10.2020 10:37 Відповісти
2000$ це ставка чи що? Хто гарантує таку ЗП?
показати весь коментар
22.10.2020 10:36 Відповісти
Это средняя зарплата. Никто не гарантирует. Заказы айти фирма ищет сама,сама получает деньги и сама платит. Украина гарантирует только такие же условия в виде ФОП как для местным. Ну еще может оформление документов на работу вне очереди.
показати весь коментар
22.10.2020 10:39 Відповісти
Це середня зп...насправді - середня зп у цій сфері вища.
показати весь коментар
22.10.2020 10:39 Відповісти
Ну спорный вопрос, что выше. Потому что тут же речь про всех, а не про ставки сеньеров. А со всеми джунами, тестстировщиками - может так и есть.
показати весь коментар
22.10.2020 10:42 Відповісти
"Україна готова надати... + 2000$ - середня заробітна плата в IT".
1. Написано, як гарантія.
2. Типу білоруси не знають, яка "середня" заробітна плата в IT.
показати весь коментар
22.10.2020 10:43 Відповісти
Ну написали чуть чуть по дебильному, ну так и клоуны при власти же...
показати весь коментар
22.10.2020 10:45 Відповісти
Смотря где... в Европе, Америке- выше... в Украине ниже- в этом смысл нанимать спецов и платить меньше
показати весь коментар
22.10.2020 10:49 Відповісти
Треба проглянути вакансії. Для розробників. Щось не дуже віриться про оті 2 тис.
показати весь коментар
22.10.2020 10:47 Відповісти
Смотря какой уровень.
показати весь коментар
22.10.2020 10:58 Відповісти
jobs.dou.ua - заходишь, смотришь
показати весь коментар
22.10.2020 11:02 Відповісти
а українці нехай останні копійки на лікування витрачають та з вікон викидаються від безвиходдя бо коронавіус лікувати ні за що так зелена гидото...?
показати весь коментар
22.10.2020 10:47 Відповісти
а причем тут ИТ-специалисты?
показати весь коментар
22.10.2020 10:57 Відповісти
ну ані тіпа нє прічом а своє населення пох...
показати весь коментар
22.10.2020 11:04 Відповісти
При чем тут свое население. Украина ни копейки не заплатит денег. Наоборот, Украина немного налогов возьмет.
показати весь коментар
22.10.2020 11:05 Відповісти
Белорусские айтишники свои деньги зарабатывают сами. Населению Украины они ничего не должны.
показати весь коментар
22.10.2020 11:06 Відповісти
Vygoda jest s takix kompaniji u nas ja posmotrel odna sto nedaleko ot menia,4mln evro v god zaplatyla v biudzet proslom godu.Eto tolko odna kompanija i neskazu sto krupnaja
показати весь коментар
22.10.2020 11:17 Відповісти
ну так я про то и говорю. Сами зарабатывают, налоги платят - но шариковым все не так, надо "отнять все и поделить".
показати весь коментар
22.10.2020 11:19 Відповісти
Takije kompaniji dolzni bit prioritet ,a ne zavodi vyderzyvajemuje gosudarstvom
показати весь коментар
22.10.2020 11:24 Відповісти
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні. Айтишникам деньги приходят из за границы. И у белорусов заказы уже есть. Просто сейчас они платят налоги в Белоруси, а их зазывают платить налоги в Украине.
показати весь коментар
22.10.2020 11:04 Відповісти
Ти бідний, чи дурний?
показати весь коментар
22.10.2020 11:21 Відповісти
Я не бедный, так что и недурной. А вот простий нарид - он бедный по причине того, что дурной. Ну на 73%.
показати весь коментар
22.10.2020 12:06 Відповісти
Та податки в ІТ копійчані. Цікавіше, щоб вони зароблені гроші тратили в Україні. Хоча, мінус цієї операції - це не білоруси, це - бульбаші. Вони не знають білоруської і не будуть вчити української, це 100% кацапомовна публіка.
показати весь коментар
22.10.2020 12:31 Відповісти
Ой тока не нада. Куча вакансий. Хочешь такую зп - учи джаву и иди рубать капусту. Типа кто-то украинцев за руку держит и не пускает стать ойтишнегами
показати весь коментар
22.10.2020 11:25 Відповісти
вакансий валом и на тех и на других. Все, кто ноют "Порошэнко нэ купыв мэни книжку по джаве, то я пойду забухаю" - придурки.
показати весь коментар
22.10.2020 11:45 Відповісти
Ну, українські ІТ поки що стоять вище бульбашських, факт. Нас просто реально більше, більше і продукту.
показати весь коментар
22.10.2020 12:33 Відповісти
При Порохе приезжали бизнес-ангелы со всяких Пало Альте .. а при клоуне конкуренты ... харашо живем мать его за ногу
показати весь коментар
22.10.2020 10:53 Відповісти
Разработку Viber под патронатом ФСБ тоже перевезли в Киев из Беларуси ?
показати весь коментар
22.10.2020 11:35 Відповісти
Хто теперішній хазяїн viber?
Поцікався, не думаю, що він залишив багато фсбшників.
показати весь коментар
22.10.2020 11:44 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
22.10.2020 16:46 Відповісти
Каспєрскава пріютім?
показати весь коментар
23.10.2020 09:45 Відповісти
 
 