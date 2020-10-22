П'яна ДТП із загибеллю батька і доньки під Харковом: водієві позашляховика повідомили про підозру. ВIДЕО (оновлено)
Слідчі повідомили про підозру 19-річному жителю Харкова, який на Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу і спровокував смертельну ДТП, в якій загинули 41-річний водій і його 15-річна дочка.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.
Винуватцю закидають вчинення злочину за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
На цей момент підозрюваний перебуває в СІЗО. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що смертельна ДТП сталася вранці 21 жовтня на під'їзді до Харкова. Попередньо встановлено, що Toyota Land Cruiser виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася лоб в лоб з автомобілем ЗАЗ.
Водій і пасажир Toyota, хлопці 21 і 19 років, не постраждали і відмовилися від госпіталізації. За попередніми даними, вони були в нетверезому стані.
У ДТП загинули підполковник ДСНС Дмитро Азаренков і його 15-річна дочка Анастасія Азаренкова.
За даними KHARKIV Today, в Toyota перебували 19-річний Дмитро Габишев і 21-річний Владислав Кондратенко. Перший виявився сином колишнього начальника відділу поліції в метрополітені Олександра Габишева.
За даними ТСН, батько винуватця відразу ж прибув на місце трагедії і забороняв синові що-небудь говорити.
Згідно з відео, Габишев-молодший заявив, що не знає, хто був за кермом Toyota.
"Я не знаю, що сталося взагалі, я не розумію. Мене за кермом не було. Я за кермо не сідаю, у мене прав немає. Я рік за кермом не їжджу", - розповів хлопець.
"Нічого він не буде говорити. Мовчи, нічого не говори. Зараз ти розбовкаєш, потім будуть задавати питання, будуть нестикування, зараз мовчи", - сказав батько.
Будь ласка, зачекайте...
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Корочше - не поїхав, а пішов на паркову за машиною. А потім вже наступного тиждні продовження історіі. Іде це робітник на бусі на зміну - злий як чорт, з другом не розмовляє.
Що сталося? А от що! Він приїхав того вечора додому, а коло дома - стоїть поліцейська машина з вкл маячками. Й до нього. Дихни. Привіт!. Права забрали на 3 міс. Штраф впаяли! Ідіотен тест проходити за 800 евро, а потім перескладати права. ще може 1000 евро.
ЯК? А так - той його коллега, що відмовляв - сам же й подзвонив поліцаям. А потім й каже йому згодом, ну я ж тебе попереджав. Я ж просив не сідати. Там на вулиці - УВАГА! - наші діти грають, я не міг дозволити тобі вийти безнаказано. Ти мав отримати урок!
Обидва коренні місцеві німці, баварці.! За тиждень помірилися. Дядя Андрій чув їх розмову коло буса - "ти знаеш, каже безправний коллега, а ти був правий, що здав мене!" Я був неправий, що поїхав й тебе не послухав. Ти мене по суті врятував від тюрьми - бо як подума, може я б когось збив там на вулиці чи по дорозі - це ж тюрьма.
ОТОЖ! - каже його ліпший друг! Будьласка!
А якби та п'янь потім після покупці цігарок людину збила? Ґа? А так його ж там же патруль й спіймав у дворах за кермом... А ви кажете боровік, огоньок.
При чому тут - такіх випадків багато. Коли люди принципово до правопорушень ставляться. НАмагаються хоч якось завадити. Я от другу був таксі оплатив - що б він випившим не їхав.