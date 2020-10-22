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Новини П'яні за кермом
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П'яна ДТП із загибеллю батька і доньки під Харковом: водієві позашляховика повідомили про підозру. ВIДЕО (оновлено)

П'яна ДТП із загибеллю батька і доньки під Харковом: водієві позашляховика повідомили про підозру. ВIДЕО (оновлено)

Слідчі повідомили про підозру 19-річному жителю Харкова, який на Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу і спровокував смертельну ДТП, в якій загинули 41-річний водій і його 15-річна дочка.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.

Винуватцю закидають вчинення злочину за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

На цей момент підозрюваний перебуває в СІЗО. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що смертельна ДТП сталася вранці 21 жовтня на під'їзді до Харкова. Попередньо встановлено, що Toyota Land Cruiser виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася лоб в лоб з автомобілем ЗАЗ.

Водій і пасажир Toyota, хлопці 21 і 19 років, не постраждали і відмовилися від госпіталізації. За попередніми даними, вони були в нетверезому стані.

У ДТП загинули підполковник ДСНС Дмитро Азаренков і його 15-річна дочка Анастасія Азаренкова.

За даними KHARKIV Today, в Toyota перебували 19-річний Дмитро Габишев і 21-річний Владислав Кондратенко. Перший виявився сином колишнього начальника відділу поліції в метрополітені Олександра Габишева.

За даними ТСН, батько винуватця відразу ж прибув на місце трагедії і забороняв синові що-небудь говорити.

Згідно з відео, Габишев-молодший заявив, що не знає, хто був за кермом Toyota.

"Я не знаю, що сталося взагалі, я не розумію. Мене за кермом не було. Я за кермо не сідаю, у мене прав немає. Я рік за кермом не їжджу", - розповів хлопець.

"Нічого він не буде говорити. Мовчи, нічого не говори. Зараз ти розбовкаєш, потім будуть задавати питання, будуть нестикування, зараз мовчи", - сказав батько.

Дивіться: Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4465) Нацполіція (15123) смерть (6739) Харків (5549)


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Топ коментарі
+7
Срок поди будет тянуть как Зайцева .На курорте .
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22.10.2020 11:00
+7
Что за конченные законы? Ссыкун-мажор по пьянке угробил двоих людей - максимум 10 лет. А учитывая связи и возможности папика - реально получит и того меньше. Но двоих людей уже нет. За такое надо минимум пожизненное давать.
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22.10.2020 11:22
+6
Отмажут и этого мажора , как обычно это делается !...
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22.10.2020 12:01
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Срок поди будет тянуть как Зайцева .На курорте .
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22.10.2020 11:00 Відповісти
С джакузи и коктейлем в руке.
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22.10.2020 11:59 Відповісти
А почему 10-ть, а не пожизненное ,и оба 😡😡😡
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22.10.2020 11:04 Відповісти
А вони машиною вдвох управляли?...
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22.10.2020 11:21 Відповісти
друг мав недопустити його за кермо. це співучасть.але довести це дуже складно. скоріш за все пасажира відпустять. Хібі що він провину на себе візьме. Але головне свідки - які покажуть хто був за кермом. Відеореестратор теж доказ.
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22.10.2020 12:48 Відповісти
Добре, що ти не суддя...
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22.10.2020 13:40 Відповісти
у мене тут був випадок на роботі. Водій буса, дядя Андрій розповів. Він возить на наш завод робітників щоденно. По селах забирає, а потім після зміні по домах розвозить. Так от 2 коллегі й друга - якось сідают у бус ввечорі після зміни. Обидве десь випили й не 1 пиво. Видно - п'яні. Один сідає, а другій каже - я на машині, тут всього то 15хв їхати, а мені завтра вранці по справах (машина мабуть на паркінку коло заводу стояла). На що його друг, якій ще й живе на тій самій вулиці - сусід по суті, каже - облиш. ТИ ж випив! Завтра з утрешнею зміною приїдеш й забереш машину. А той - та це ж в 5 ранку вставати, ні - поїду. На що його коллега - каже - та нашо тобі ризикувати за кермо п'яним сідати. Облиш.! Їдьмо разом.
Корочше - не поїхав, а пішов на паркову за машиною. А потім вже наступного тиждні продовження історіі. Іде це робітник на бусі на зміну - злий як чорт, з другом не розмовляє.
Що сталося? А от що! Він приїхав того вечора додому, а коло дома - стоїть поліцейська машина з вкл маячками. Й до нього. Дихни. Привіт!. Права забрали на 3 міс. Штраф впаяли! Ідіотен тест проходити за 800 евро, а потім перескладати права. ще може 1000 евро.
ЯК? А так - той його коллега, що відмовляв - сам же й подзвонив поліцаям. А потім й каже йому згодом, ну я ж тебе попереджав. Я ж просив не сідати. Там на вулиці - УВАГА! - наші діти грають, я не міг дозволити тобі вийти безнаказано. Ти мав отримати урок!
Обидва коренні місцеві німці, баварці.! За тиждень помірилися. Дядя Андрій чув їх розмову коло буса - "ти знаеш, каже безправний коллега, а ти був правий, що здав мене!" Я був неправий, що поїхав й тебе не послухав. Ти мене по суті врятував від тюрьми - бо як подума, може я б когось збив там на вулиці чи по дорозі - це ж тюрьма.
ОТОЖ! - каже його ліпший друг! Будьласка!
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23.10.2020 10:29 Відповісти
"Не плутай Х.. з пальцем...", а наших ідіотів, з німцями... Подібний випадок Генріх Боровик описав у "Огоньку" ще в 80-ті роки. От тільки це було у США, і водій був російським емігрантом... Так він знайомого не пробачив і перестав спілкуваться, хоча працювали в одному відділі установи...
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23.10.2020 12:40 Відповісти
я не вважаю німців розумнішіх за нас, Українців. Просто кажу - що я сам не раз в Київі дзвонив в поліцію, коли бачив правопорушення. Так пару раз за проїзд авто на червоне. До мене на роботу приїали патрульні, взяли флешку з відеореестратора. Так звісно, скоріш за все вони потім водія-порушника шантажували й отримали від нього "винагороду" неправомірну. В Дарниці в пробці я побачив, як один урод, зачепив чуже припарковане авто, теж на відеореестратор попало. Я його наздогнав, запитав через вікно, а чи помітив він, що зачепив авто - він мені - а тобі яке діло. Й від нього тхнуло. Я подзвонив в поліці й повідомив про подію. Після обід передзвонив мені дежурний, спитав чи може власник авто, яке зачепили приїхати й взяти відео. Приїхав хлопець з бутилкою коньяку. А потім ми созвонилися. Того хмиря спіймали, його сусід за цігарками після бурної ночі п'яним поїхав. Права забрали, авто на штраф майданчик. Страховка людині ремонт оплатила, бо знайши винуватця дтп. Хочему краще жити - треба з себе й починати, щось міняти, а не тількі на форумах писати. Я радий був, що допоміг тому хлопцю - бо то не його була машина, а робоча, заплатив би він зі своєї кишені, та ще на работі мав би проблеми. Він дуже мені був вдячний...
А якби та п'янь потім після покупці цігарок людину збила? Ґа? А так його ж там же патруль й спіймав у дворах за кермом... А ви кажете боровік, огоньок.
При чому тут - такіх випадків багато. Коли люди принципово до правопорушень ставляться. НАмагаються хоч якось завадити. Я от другу був таксі оплатив - що б він випившим не їхав.
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27.10.2020 14:03 Відповісти
Что за конченные законы? Ссыкун-мажор по пьянке угробил двоих людей - максимум 10 лет. А учитывая связи и возможности папика - реально получит и того меньше. Но двоих людей уже нет. За такое надо минимум пожизненное давать.
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22.10.2020 11:22 Відповісти
За такое надо вешать-желательно публично
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22.10.2020 12:36 Відповісти
Какая "страна", такие и "законы"!
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22.10.2020 11:24 Відповісти
Он еще и права качает мразь!!! Убил двоих людей пьяный "недомажор"
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22.10.2020 11:48 Відповісти
Відео з реєстратора чого не оприлюднили??? Пропаде
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22.10.2020 11:55 Відповісти
Папаша бывший мент отмажет вылупка! Найдут лошка, который возьмет на себя вину.
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22.10.2020 12:00 Відповісти
бывших ментов не бывает ... тварь она тварь навсегда...
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22.10.2020 12:21 Відповісти
Отмажут и этого мажора , как обычно это делается !...
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22.10.2020 12:01 Відповісти
Зеля, давай шестой вопрос: про тюремный срок за пьяную езду.
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22.10.2020 12:22 Відповісти
И нет конца и края этой обнаглевшей конченой пьяни… этим несчастным бесправным жертвам… этим сраным никчемным законам…
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22.10.2020 13:07 Відповісти
 
 