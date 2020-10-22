П'яна ДТП із загибеллю батька і доньки під Харковом: водієві позашляховика повідомили про підозру. ВIДЕО (оновлено)

Слідчі повідомили про підозру 19-річному жителю Харкова, який на Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу і спровокував смертельну ДТП, в якій загинули 41-річний водій і його 15-річна дочка.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.

Винуватцю закидають вчинення злочину за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

На цей момент підозрюваний перебуває в СІЗО. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Нагадаємо, що смертельна ДТП сталася вранці 21 жовтня на під'їзді до Харкова. Попередньо встановлено, що Toyota Land Cruiser виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася лоб в лоб з автомобілем ЗАЗ.

Водій і пасажир Toyota, хлопці 21 і 19 років, не постраждали і відмовилися від госпіталізації. За попередніми даними, вони були в нетверезому стані.

У ДТП загинули підполковник ДСНС Дмитро Азаренков і його 15-річна дочка Анастасія Азаренкова.

За даними KHARKIV Today, в Toyota перебували 19-річний Дмитро Габишев і 21-річний Владислав Кондратенко. Перший виявився сином колишнього начальника відділу поліції в метрополітені Олександра Габишева.

За даними ТСН, батько винуватця відразу ж прибув на місце трагедії і забороняв синові що-небудь говорити.

Згідно з відео, Габишев-молодший заявив, що не знає, хто був за кермом Toyota.

"Я не знаю, що сталося взагалі, я не розумію. Мене за кермом не було. Я за кермо не сідаю, у мене прав немає. Я рік за кермом не їжджу", - розповів хлопець.

"Нічого він не буде говорити. Мовчи, нічого не говори. Зараз ти розбовкаєш, потім будуть задавати питання, будуть нестикування, зараз мовчи", - сказав батько.

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