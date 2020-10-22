Щоб проголосувати вдома, особи, які перебувають на самоізоляції, чи хворі на COVID-19 мають принести у виборчком довідку від лікаря, - Степанов. ВIДЕО

Хворі на COVID-19 і ті, хто був у контакті з ними, зможуть проголосувати на місцевих виборах. Для цього їм необхідно до 20:00 23 жовтня принести довідку від лікаря до виборчої комісії.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів на брифінгу 22 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Обов'язково до 20:00 23 жовтня вони мають повідомити до виборчої комісії, що хочуть взяти участь у голосуванні на дому.

"Для цього необхідно надати медичну довідку, яка підтверджує захворювання. Її можна взяти у свого сімейного лікаря. Коли запитують, а як вийти, взяти? Є ваші близькі люди, можна зателефонувати лікарю і повідомити, що прийде така-то людина за довідкою і віднесе її у виборчком", - сказав Степанов.

Він наголосив: важливо, щоб голосування відбулося безпечно.

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"Щоб ви не захворіли під час проведення виборів, щоб у нас не було сплеску захворюваності після виборів, важливо дотримуватися правила", - нагадав глава МОЗ.

Він зазначив, що перед входом на виборчі дільниці мають розміщуватися розмітки про дотримання соціальної дистанції. Також у день голосування має проводитися дезінфекція всіх поверхонь на дільницях.

Степанов додав, що на виборчих дільницях також має проводитися провітрювання, якщо дозволить погода.