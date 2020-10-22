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Колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників, - НБУ

Колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників, - НБУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4241 про захист боржників під час врегулювання простроченої заборгованості.

Про це повідомляє пресслужба НБУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в НБУ, колектори будуть зобов'язані дотримуватися вимог етичної поведінки, а за порушення будуть санкції.

Повідомляється, що законопроєкт є спільним документом, над яким працювали народні депутати, Національний банк і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

"Чіткі правила роботи колекторів, вимоги до етичної поведінки з боржниками, санкції за порушення, нагляд за колекторською діяльністю. Це логіка законопроєкту, який має реформувати ринок колекторів", - сказано в повідомленні.

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Перша зі змін – з'явиться публічний Реєстр колекторських компаній, який вестиме Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть зареєструватися у ньому.

Друга зміна – нагляд за колекторами та їх поведінкою стосовно споживачів здійснюватиме НБУ.

"Національний банк контролюватиме дотримання колекторами законодавства, встановлюватиме додаткові вимоги до взаємодії зі споживачами, захищатиме права споживачів, розглядатиме звернення громадян. Також НБУ зможе накладати штрафні санкції чи виключати порушника з Реєстру", - відзначили в пресслужбі НБУ.

Третя зміна – банки та фінансові компанії ще на етапі підписання договору про кредит повинні будуть попереджати клієнта про можливість залучення колектора у випадку прострочення платежів. Кредитодавець також муситиме публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму вебсайті.

Четверта зміна – колектори повинні будуть дотримуватися вимог до етичної поведінки під час взаємодії з громадянами.

"Законопроєкт установлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг та встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії. За порушення передбачено відповідальність: від штрафів до виключення з Реєстру колекторських компаній", - йдеться в повідомленні.

Колекторів зобовяжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників, - НБУ 01

Автор: 

ВР (14940) колектор (110) НБУ (10328)


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Топ коментарі
+12
А про запрет беспокоить людей, которые не имеют никакого отношения к кредиту, но их персональными данными завладели коллеторы?
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22.10.2020 10:53
+4
в нормальных странах судом решаются споры, у нас просто нанимают пару вышибал и так решают споры
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22.10.2020 10:57
+4
Лучше никуда не ехать, а послать нах. Мне вот тоже звонили, так я над ними угарал. Если звонила подруга, то я ее пытался раскрутить на секс по телефону и что тогда верну кредита Потом перестали звонить и стало как-то грустно на душе
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22.10.2020 11:00
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А про запрет беспокоить людей, которые не имеют никакого отношения к кредиту, но их персональными данными завладели коллеторы?
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22.10.2020 10:53 Відповісти
Так это не коллекторы виноваты. Вобще у меня был случай по моим данным был взят кредит поехал к коллекторам и решил вопрос и больше они не беспокоили!
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22.10.2020 10:58 Відповісти
Лучше никуда не ехать, а послать нах. Мне вот тоже звонили, так я над ними угарал. Если звонила подруга, то я ее пытался раскрутить на секс по телефону и что тогда верну кредита Потом перестали звонить и стало как-то грустно на душе
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22.10.2020 11:00 Відповісти
Ну а нахрена? Я понимаю конечно потролить. Но мне вежливо позвонили поинтересовались не отвлекают меня от дел и корректо пообщались. Там такой же человек на другом конце провода сидит и если он адекватен почему бы не решить вопрос!?
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22.10.2020 11:06 Відповісти
Вообще то для таких целей существует суд... а вот разглашение конфиденциальной информации или НЕЗАКОННОЕ ее использование - это уже как минимум неприлично... и мне ДО ЗАДНИЦЫ кто сидит на той стороне и как со мной общается. Не будьте быдлом, которым управляют швондеры.
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22.10.2020 11:23 Відповісти
Причем тут разглашение конфедициальной информации?
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22.10.2020 13:30 Відповісти
Ну, терроризируют то граждан как раз коллекторы!
"Решил вопрос"- пошел морду набил?
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22.10.2020 11:04 Відповісти
Морду набил хоть ты им хоть они тебе это уголовка!
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22.10.2020 11:19 Відповісти
Ну и,как решил вопрос? Заплатил за кредит?
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22.10.2020 12:21 Відповісти
А чому б не заборонить колекторів взагалі??? В нормальних країнах їх не існує! Легалізували їх, до речі, при Янику, до того вони були незаконні!
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22.10.2020 10:54 Відповісти
в нормальных странах судом решаются споры, у нас просто нанимают пару вышибал и так решают споры
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22.10.2020 10:57 Відповісти
Так у тому-то й проблема, що у нормальних країнах поки нема рішення суду, то ніхто не ринеться стягувати борг. А у мене знайомий випадково заліз картою в мінус на пару сотень гривень (у Привата ж навіть звичайні зарплатні картки мають кредитний ліміт і не всі його відключають), так уже звонять колектори і вимагають борг погасити...

А родичці так взагалі за чужий борг постійно дзвонили, бо якийсь шахрай її номер телефону вказав! І колекторам пофіг, вони замість того, щоб перевірити дані, назвонювали їй в 2 години ночі!
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22.10.2020 11:00 Відповісти
У меня та же история. Но встретился с коллкуторами показал им паспорт показал телефон они убедились что это не я и прекратили звонить!
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22.10.2020 11:02 Відповісти
Ну у Вас прям времени в жизни - ВАГОН! Вдумайтесь о чем Вы говорите: 1) Выслушать БРЕД коллектора, 2) Поговорить с ним и ОБЪЯСНИТЬ, что его ОБЪЕКТОМ являетесь не Вы. 3) Собрать НЕОБХОДИМЫЕ и ДОСТАТОЧНЫЕ доказательства ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА что Вы не тот. 4) Поехать на встречу с коллектором и предъявить все доказательства, что Вы не тот... при этом УБЕДИТЬ В ЭТОМ коллектора.
В итоге... позже можно получить повестку в суд по этому же делу, при этом этот коллектор в суде не сможет даже как свидетель подтвердить, что Вы к этому отношения не имеете, т.к. его мнение - субъективно и не имеет для суда никакого значения. Ну или ЕЩЕ ОДНОГО КОЛЛЕКТОРА в собеседники по другому делу...
Резюме: этим(разговором с коллекторами) может заниматься человек, которому просто нечего делать и полно времени и лишних денег(финансовые затраты будут хотя бы на поездку)...
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22.10.2020 11:41 Відповісти
Времени это заняло отсилы час. Затраты на поезку ну даже не знаю может 1-2 литра бензина хоья нет наверное 0.5-1 литр. Доказательства паспорт и контракт на телефон. Фсё
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22.10.2020 13:32 Відповісти
В нормальных странах разные есть истории глянь фильм "карты деньги два ствола!"
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22.10.2020 11:00 Відповісти
У фільмі то був легальний колектор чи все-таки бандюк, який борги вибивав???
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22.10.2020 11:01 Відповісти
Потом в конце фильма он стал легальным коллектором но методы думаю не поменялись!
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22.10.2020 11:03 Відповісти
ростовщики и коллектора одно и тоже?
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22.10.2020 11:05 Відповісти
У нас изначально используются мошеннические схемы еще на стадии "оформления" кредита. Дают кредиты онлайн по скану паспорта. Владелец паспорта становится жертвой.
Вот ща такое почему нет криминальной ответственности??
Коллекторы- это уже следствие
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22.10.2020 11:01 Відповісти
Криминальная ответственность есть это называется мошейничество. Кстати СБ самих микрозаймов с этим борется!
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22.10.2020 11:14 Відповісти
В нормальных странах тоже есть коллекторы, но они ведут себя адекватно и запрещено кабальное кредитование.
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22.10.2020 11:06 Відповісти
Там це переважно приватні судові виконавці, тобто боржниками вони займаються вже ПІСЛЯ рішення суду про стягнення боргу, а в нас і без рішення суду... І навіть тих, у кого немає боргів, дістають, бо їм в падло інформацію перевірити!
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22.10.2020 11:27 Відповісти
Им пофиг с кого выбивать долги. Таким образом они пытаются оказывать давление на "должника", через придание огласке долгов . Хотя это тоже разглашение персональной информации и должно быть наказуемо.
Коллекторов должны вообще запретить
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22.10.2020 11:33 Відповісти
Не путайте коллекторов с ИСПОЛНИТЕЛЯМИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ! Это разные вещи...
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22.10.2020 11:44 Відповісти
Просто їх треба вже послати в ................. каналізаційний колектор
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22.10.2020 11:20 Відповісти
Колышком по головушке.
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22.10.2020 10:57 Відповісти
А доведення до самогубства,це теж штраф ???)))
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22.10.2020 11:00 Відповісти
Якщо не помиляюся, то в жодній цивілізованій країні "доведення до самогубства" не розглядається. Вам погано, на вас тиснуть? Для цього є поліція. Якщо ви не йдете до поліції, то це ваш вибір. Платники податків не мають оплачувати слідчих, щоб вони копалися у вашій голові.
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22.10.2020 11:16 Відповісти
А як щодо розробити "Моральний кодекс колектора"?
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22.10.2020 11:05 Відповісти
Хіба що каналізаційного.
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22.10.2020 11:25 Відповісти
Навіщо? Яка мета буде досягнута при цьому? Чи не має можливості вирішити це питання іншими шляхами які вже є і діють на законодавчому рівні? Вартість цього питання? І т.д.
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22.10.2020 11:47 Відповісти
Це був стьоб...
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22.10.2020 13:23 Відповісти
"Колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників" - будуть давати в довг?
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22.10.2020 11:13 Відповісти
Етично будуть бити несильно, але боляче.
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22.10.2020 11:23 Відповісти
Може просто зобов'язати дотримуватися законів?
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22.10.2020 11:17 Відповісти
И наказывать за нарушение законов
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22.10.2020 11:24 Відповісти
Яких законів? Конституції? Так вже все є: стаття 62 Конституції...
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22.10.2020 11:50 Відповісти
А поки що на їх "честь" вулиці в Києві називають...
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22.10.2020 11:41 Відповісти
Правильно! Давно пора! Наболело!
Теперь коллекторы будут убеждать должников изысканно, элегантно и куртуазно:
"Гони, *****, мать твою, бабло сюда нахрен, пока я тебе ориентацию не сменил!"
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22.10.2020 11:54 Відповісти
Я прям представляю, стучат два здоровых лба и с порога расшаркиваются, снимают головные уборы и : "Уважаемый, мы к вам по вопросу кредита. Не могли бы вы расплатиться до завтра, чтобы мы не были вынуждены ломать вам ноги и поджигать авто? Спасибо, извините за беспокойство"
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22.10.2020 13:52 Відповісти
 
 