Колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників, - НБУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4241 про захист боржників під час врегулювання простроченої заборгованості.

Про це повідомляє пресслужба НБУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в НБУ, колектори будуть зобов'язані дотримуватися вимог етичної поведінки, а за порушення будуть санкції.

Повідомляється, що законопроєкт є спільним документом, над яким працювали народні депутати, Національний банк і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

"Чіткі правила роботи колекторів, вимоги до етичної поведінки з боржниками, санкції за порушення, нагляд за колекторською діяльністю. Це логіка законопроєкту, який має реформувати ринок колекторів", - сказано в повідомленні.

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Перша зі змін – з'явиться публічний Реєстр колекторських компаній, який вестиме Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть зареєструватися у ньому.

Друга зміна – нагляд за колекторами та їх поведінкою стосовно споживачів здійснюватиме НБУ.

"Національний банк контролюватиме дотримання колекторами законодавства, встановлюватиме додаткові вимоги до взаємодії зі споживачами, захищатиме права споживачів, розглядатиме звернення громадян. Також НБУ зможе накладати штрафні санкції чи виключати порушника з Реєстру", - відзначили в пресслужбі НБУ.

Третя зміна – банки та фінансові компанії ще на етапі підписання договору про кредит повинні будуть попереджати клієнта про можливість залучення колектора у випадку прострочення платежів. Кредитодавець також муситиме публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму вебсайті.

Четверта зміна – колектори повинні будуть дотримуватися вимог до етичної поведінки під час взаємодії з громадянами.

"Законопроєкт установлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг та встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії. За порушення передбачено відповідальність: від штрафів до виключення з Реєстру колекторських компаній", - йдеться в повідомленні.