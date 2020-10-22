Понад 200 жителів Кіровоградщини незаконно перереєстрували за іншою виборчою адресою, - прокуратура

Повідомлено про підозру жителю Кіровоградської області за фактом перереєстрації 200 жителів області за іншою виборчою адресою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградської області.

Підозру чоловіку оголошено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, правоохоронці викрили місцевого жителя, який всупереч вимогам закону надав до Державного реєстру виборців неправдиві відомості про зміну виборчої адреси кропивничан змінивши адреси голосування останніх. Заяви подав нібито від вказаних осіб, без їх особистої участі та з зазначенням неправдивих відомостей щодо нового місця мешкання.

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Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Правоохоронні органи перевіряють обґрунтованість та дотримання порядку подачі та розгляду заяв на зміну виборчої адреси іншими учасниками виборчого процесу.

Триває досудове розслідування.