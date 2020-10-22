За добу в МВС виявили рекордні 434 нові випадки COVID-19, завантаженість ліжок у Київському гарнізоні - 97%

За минулу добу в системі МВС коронавірусну хворобу виявлено ​​у 434 правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано: в Дніпропетровській області (+67), в Запорізькій області (+36), у Хмельницькій області (22) та у м.Києві (+43).

Від початку пандемії захворіли 10 196 правоохоронців, одужали - 9395, померли - 26.

Медичні заклади системи МВС у 24 областях завантажені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду становить 97%.

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