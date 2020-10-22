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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в МВС виявили рекордні 434 нові випадки COVID-19, завантаженість ліжок у Київському гарнізоні - 97%

За добу в МВС виявили рекордні 434 нові випадки COVID-19, завантаженість ліжок у Київському гарнізоні - 97%

За минулу добу в системі МВС коронавірусну хворобу виявлено ​​у 434 правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано: в Дніпропетровській області (+67), в Запорізькій області (+36), у Хмельницькій області (22) та у м.Києві (+43).

Від початку пандемії захворіли 10 196 правоохоронців, одужали - 9395, померли - 26.

Медичні заклади системи МВС у 24 областях завантажені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду становить 97%.

Також читайте: Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 70% в семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МВС (3499) Нацполіція (15123) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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в Киеве становится горячо. Кому охота подставлять себя под раздачу из-за зеленых гнид и продажных судей
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22.10.2020 11:08 Відповісти
А медвежьей болезнью сколько болеет?
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22.10.2020 11:09 Відповісти
Если этих бандитов перевести на принудительную самоизоляцию - преступность в стране упадет процентов на 60.
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22.10.2020 11:30 Відповісти
А яка ситуація в службі державної охорони? Найвеличнішого-то хто буде охороняти? Одна дама там вже не впорається.
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22.10.2020 11:31 Відповісти
эти мрази, которые никого не штрафуют за нахождение в транспорте и общественных местах без масок в итоге сами же потом больше заражаются.
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22.10.2020 11:50 Відповісти
Рисуют цифры, нагнетают))))
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22.10.2020 13:02 Відповісти
 
 