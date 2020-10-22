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Новини Коронавірус і карантин
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Київ буде лідером і останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан

Київ буде лідером і останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан

У Держпродспоживслужбі вважають, що Київ може останнім вийти з епідемії коронавірусу. Причиною є те, що він є містом-мегаполісом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Глава столичної Держпродспоживслужби зазначив, що в місті велика кількість організованих колективів, перехрестя транспортних мереж.

"Місто Київ буде лідером і останнім вийде з епідемії. Робота триває і на державному, і на міському рівнях", - сказав Рубан.

Також читайте: Держпродспоживслужба Києва склала майже 400 протоколів за порушення карантину, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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22.10.2020 11:09 Відповісти
Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан - Цензор.НЕТ 9156
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22.10.2020 11:09 Відповісти
Щось не знайшов графіків у відносних величинах ( на мільйон населення). Киньте, будь ласка, посилання, якщо не важко
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22.10.2020 12:19 Відповісти
first in, last out
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22.10.2020 11:41 Відповісти
Новая говорящая голова
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22.10.2020 12:29 Відповісти
 
 