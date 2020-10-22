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Київ буде лідером і останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан
У Держпродспоживслужбі вважають, що Київ може останнім вийти з епідемії коронавірусу. Причиною є те, що він є містом-мегаполісом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
Глава столичної Держпродспоживслужби зазначив, що в місті велика кількість організованих колективів, перехрестя транспортних мереж.
"Місто Київ буде лідером і останнім вийде з епідемії. Робота триває і на державному, і на міському рівнях", - сказав Рубан.
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