Київ може перейти в "червону" зону, якщо протягом 5 днів заповненість ліжко-місць буде 70-75%, - Рубан

Начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, у якому випадку столиця перейде до "червоної зони". За його словами, у місті дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжко-місць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубан розповів у коментарі РБК-Україна.

"Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до "червоної" зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується", - запевнив глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано.

"Тенденція розгортається прогнозована, і саме про 7 тисяч в цей період я вам говорив ще в серпні", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Як повідомлялося, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені менш ніж на 50% лише у двох областях. Всього в країні заповнені 63,2% ліжок для лікування COVID-19.