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Новини Коронавірус і карантин
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Київ може перейти в "червону" зону, якщо протягом 5 днів заповненість ліжко-місць буде 70-75%, - Рубан

Київ може перейти в

Начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, у якому випадку столиця перейде до "червоної зони". За його словами, у місті дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжко-місць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рубан розповів у коментарі РБК-Україна.

"Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до "червоної" зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується", - запевнив глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано.

"Тенденція розгортається прогнозована, і саме про 7 тисяч в цей період я вам говорив ще в серпні", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Як повідомлялося, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені менш ніж на 50% лише у двох областях. Всього в країні заповнені 63,2% ліжок для лікування COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Держпродспоживслужба1 (573) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Киев...в красную? Ну ну... )))
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22.10.2020 11:29 Відповісти
Мой город в "красной" и - шо?! Разве что в транспорте пассажиров только по кол-ву сидячих мест и больше никаких глобальных и значимых изменений.
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22.10.2020 12:48 Відповісти
твой город - не Киев
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22.10.2020 12:51 Відповісти
Да, это Чернигов, но и "короны" у нас тоже немало: каждый день 200-270 на область, а по городу - 120-150. Тоже "невесело".
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22.10.2020 18:07 Відповісти
переклад:
от вибори відбудемо, а з понеділка - в "червону зону", шоб ніхто й не трепухнувся
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22.10.2020 11:58 Відповісти
Сколько можно клоунов менять
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22.10.2020 12:25 Відповісти
Изобретатель пцр теста Кавер за что и получил Нобелевскую премию говорит что этим тестом нельзя опреднлить болен или нет тест разработан для иследований всех вирусов. Так что всем верующим в ковид к психиатору. Шизоидных ковидных уже надо брать на учет на предмет рептилоидных агентов.
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22.10.2020 13:53 Відповісти
 
 