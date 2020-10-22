ПЛР-тест на коронавірус лише в 60% показує результат, - глава Держспоживслужби Рубан

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що тестування методом ПЛР здатне підтвердити наявність коронавируса у носія лише в 60% випадків. Це пов'язано з тим, що в місці забору матеріалів для аналізу вірусу може не бути.

Про це Рубан сказав в коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз Міністерство охорони здоров'я вже перейшло до визначення діагнозу коронавірусу шляхом клініко-лабораторних досліджень.

"Сьогодні діагноз коронавірусної інфекції встановлюється на підставі клінічних досліджень та на підставі рентгенологічних досліджень. У 40% (при ПЛР-тестуванні - ред.) дійсно у носія захворювання (коронавірус - ред.) не виявлено", - сказав Рубан.

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