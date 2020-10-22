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Новини Агресія Росії проти України
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Ми стежимо за поточними конфліктами і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї, - Данілов

Ми стежимо за поточними конфліктами і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов серед пріоритетів державної політики назвав виробництво високоточної зброї, повідомляється на сайті відомства в четвер.

"Ми уважно стежимо за конфліктами, які зараз тривають, і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї в боротьбі з окупантом", - зазначив Данілов під час прямого включення з Вашингтоном на тему "Квест для зрілої нації", організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американським радою з питань зовнішньої політики, передає Цензор.НЕТ.

Секретар РНБО України також назвав серед пріоритетів реформування оборонно-промислового комплексу "з максимальною корпоратизацією і залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України".

Він також подякував міжнародним партнерам за надання Україні всебічної допомоги в сфері безпеки і зазначив, що на оборонні потреби України виділяє не менше 5% річного ВВП.

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Данілов підкреслив, що ЗСУ стали "набагато сильнішими і добре озброєними" порівняно з тим, якими були на початку російської агресії, і поступово наближаються до стандартів НАТО, а Україна обов'язково здобуде перемогу у війні, яку розв'язала РФ.

Автор: 

Данілов (1259) НАТО (6395) оборона (4765) зброя (7430) РНБО (2278)


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Да ты шо? А мы то ненароком думали, что зрение хорощее надо , чтобы в глаза Путину глянуть.
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22.10.2020 11:57 Відповісти
Мы следим за текущими конфликтами и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия, - Данилов - Цензор.НЕТ 5405
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22.10.2020 11:58 Відповісти
Не знал что ООС проводится в Северной Корее.
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22.10.2020 12:23 Відповісти
Нашим приоритетом должно быть то , что каждый Украинец должен быть как высокоточная ракета в случае опасности!!!! А вы делаете все чтобы сепары росли, и никто ничему не верил!!!!!! Ваши приоритеты - они такие ваши!!! Они ваши!!!! А нужны ОБЩИЕ!!!!!
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22.10.2020 11:59 Відповісти
 
 