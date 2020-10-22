У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 за добу - 437,4 тис. нових випадків. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 жовтня у світі зареєстрували 437 408 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6853 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 41 540 988 випадків інфікування, з них 437 408 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 137 189 осіб, з них 6853 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна розташовується на 24-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.