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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 за добу - 437,4 тис. нових випадків. ІНФОГРАФІКА

У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 за добу - 437,4 тис. нових випадків. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 жовтня у світі зареєстрували 437 408 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6853 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 41 540 988 випадків інфікування, з них 437 408 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 137 189 осіб, з них 6853 за минулу добу.

У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 за добу - 437,4 тис. нових випадків 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 631, Харківщина - 627 та Одещина - 600

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна розташовується на 24-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 за добу - 437,4 тис. нових випадків 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 3585
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22.10.2020 12:04 Відповісти
На этом сайте хоть можно посмотреть инфу а на этом виснет браузер уже httpshttps://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 ://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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22.10.2020 12:08 Відповісти
Ну вот, вышли на мощность полмиллиона тестов в день (и это только положительных).
Тут например тест стоит 500 zl. Ковид это колоссальный проект по продаже масок, тестов и прививок.
Причем треть из всей популяции умрет в мучениях от рака и еще больше от сердца.
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22.10.2020 12:32 Відповісти
 
 