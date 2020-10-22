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Зеленському, можливо, доведеться вибирати - або переформатування коаліції, або розпуск Ради, - "слуга народу" Потураєв

Зеленському, можливо, доведеться вибирати - або переформатування коаліції, або розпуск Ради, -

Перед президентом України Володимиром Зеленським, можливо, постане вибір - переформатування коаліції в парламенті чи розпуск Ради.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.

"У медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою "За майбутнє" Ігоря Валерійовича (Коломойського. - Ред.). Можливо, що і "Батьківщина" неофіційно була б у такій коаліції або голосувала разом з нею. Але є дуже хороше запитання. А чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою "За майбутнє"? Я от не впевнений", - зазначив нардеп.

За словами Потураєва, "якщо мета цієї коаліції - захист конкретного громадянина від американської феміди, Федерального бюро розслідувань США", то це точно не та політична мета, яку він готовий підтримувати.

"І я не один такий. Якщо подібна пропозиція таки "прилетить" у Раду, подивимося взагалі, скільки людей у фракції це підтримає", - додав Потураєв.

Парламентар зазначив, що в парламенті є "група Коломойського".

"Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це приблизно 40-45 депутатів. У нас загалом 245 "штиків". Віднімаємо 45, отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція. ... Якщо не "За майбутнє" і "Батьківщина", то "ЄС" і "Голос"? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде вибирати. Або розпуск парламенту", - пояснив Потураєв.

Також читайте: "Слуга народу" Потураєв щодо нового законопроєкту про медіа: до онлайн-медіа будуть такі самі вимоги, як до телебачення і радіо

Автор: 

ВР (14940) коаліція (394) Коломойський (3121) розпуск (109) Потураєв (146)


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Топ коментарі
+28
Либо импичмент или добровольная отставка. И валить к епонской бабушке по сексуально-пешеходному маршруту. Что намного лучше для страны.
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22.10.2020 12:05
+27
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4073
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22.10.2020 12:06
+25
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6001
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22.10.2020 12:10
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Правила форума Рада форумчан
Либо импичмент или добровольная отставка. И валить к епонской бабушке по сексуально-пешеходному маршруту. Что намного лучше для страны.
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22.10.2020 12:05 Відповісти
роспуск рады для зеленского это - крах! в отставку он сам не уйдет.....если токо вынесут.....спасет его только коалиция с парашниками.....даже баба Юля не станет с зелеными гавноплясами обьединяться.
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22.10.2020 12:54 Відповісти
За бабу Йулю, я б так не розписувався...
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22.10.2020 14:05 Відповісти
Люля зелену шмарклю на дух не переносе, бо вона сама вже в мріях сиділа в кріслі президента, а тут кловун вискочив, і всьо. Але якщо коломойша скаже їй НАДА, да бабла закине , та буде вона все що потрібно робити. А коломойші все ж прийдеться розкошелюватись, бо американці вже його за яйця міцно тримають
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22.10.2020 14:52 Відповісти
Бабушка может формально и не входить. Ее людей на потоки поставят-она голоса исправно будет давать. Ей не привыкать
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22.10.2020 14:18 Відповісти
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4073
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22.10.2020 12:06 Відповісти
сало в шоколаде...
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22.10.2020 13:08 Відповісти
По-моему, самые сообразительные сн-крысы начинают подозревать, что пора делать ноги.
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22.10.2020 12:07 Відповісти
Таки да. А то будут бить и возможно не только руками. И до обещанной весны можно и не дожить.
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22.10.2020 12:09 Відповісти
Що таке??? В зеленої плісняви щось пішло не так ???))
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22.10.2020 12:07 Відповісти
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6884
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22.10.2020 12:08 Відповісти
Город Дно Псковской области второй раз подряд возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России.
Индекс города Дно составил 1786,05. На втором месте из 10 - Краснодар (131,87), на третьем - Москва (111,37).
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22.10.2020 12:09 Відповісти
Потураєв - один з небагатьох адекватних в отій шоблі слуг уродів. Розумний циннік. Ну, це той, нагадаю, який говорив всім їм в Трускавці "ви ніхто звати вас ніяк, вас в парламент завів зе, от і голосуйте, як він вам скаже!" Тепер він розуміє, що уродам недовго залишилось, і по його поведінці видно, як намагається злиняти звідти і пристати... Ну, юдька таких підбирає...
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22.10.2020 12:09 Відповісти
Спробу Потураєва дистанціюватись від цієї шобли не зараховано!
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22.10.2020 12:19 Відповісти
странно.....а когда-то недоделанным шарлатаном-екстрасенсом пытался стать))
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22.10.2020 12:57 Відповісти
ну, так розумний циннік, бабло пиляє...
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22.10.2020 13:01 Відповісти
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6001
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22.10.2020 12:10 Відповісти
Шедевр!
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22.10.2020 12:26 Відповісти
Тут вже сказали про шедевр.
Додам, цей шедевр постійно займає верхні цабелі уподобань форумчам, може народ знає щось таке, до чого ЗЕбілятко ще не докумекало?
Іа-іа-іа неЛох, іа-іа-іа не Моніка
ЛохМоніка - на кую гармоніка (рояль)

Розумію, що поет з мене ніякий, але я по суті.
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22.10.2020 12:38 Відповісти
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8642
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22.10.2020 12:10 Відповісти
Как бы модератор не старался, но ЭТО "творение" - шедевр! СМ трип в вики. Наркотический приход.
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22.10.2020 12:34 Відповісти
Зеленський- шмарій (мертвечук). КАаліція, однако.
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22.10.2020 12:40 Відповісти
еще та каолиция !
В голландском зоопарке пара пингвинов-геев украла яйца у пингвинов-лесбиянок в надежде высидеть птенцов.

борьба за птенцов "мудрого украинсого нарида" продолжается
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22.10.2020 12:50 Відповісти
Кто платит за девушку, тот её и танцует.
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22.10.2020 12:12 Відповісти
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1845
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22.10.2020 12:23 Відповісти
- Так, велика і волохата. Ой! І здається, не одна!
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22.10.2020 12:42 Відповісти
Роспуск или расстрел? Кажется так было в потешном фильме про Голобородько?
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22.10.2020 12:14 Відповісти
Геловін, Різдво та Розпуск Парламента
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22.10.2020 12:14 Відповісти
Новая коалиция с Бубочкой? А он что согласен признать свое полную некомпетентность и отдать власть профи?Да этого дурака подержат в теплой ванне ,а когда все накроется ,его же и назначат козлом отпущения и тогда и будут досрочные выборы Рады!
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22.10.2020 12:16 Відповісти
Саме так і буде. Та воно сподівається вчасно втекти, але не для того ягідку ростили...
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22.10.2020 14:09 Відповісти
Главное - попытаться сконструировать, что после Зеленского и "Слуг народа". Пока ничего хорошего и внятного не просматривается…
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22.10.2020 12:19 Відповісти
Буде таке саме )(уйло , якщо не гірше !!! Справа не в )(уйлі, а в Росєї!!!)))
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22.10.2020 13:02 Відповісти
Порошенко і ЄС -краще що було в Україні за всю новітню історію. Дико читати «єдина про-українська партія в опозиції».
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22.10.2020 12:40 Відповісти
ЄС -це те краще що залишилось після найкращої ВР часів першого президентства Порошенко
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22.10.2020 12:45 Відповісти
интересно , что парашники запоют , когда парашенко в коалицию с зелеными мразями вступит?))
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22.10.2020 13:01 Відповісти
Весь істеблішмент України ,це єдине,без жодних винятків ,Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів !!!)))
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22.10.2020 13:04 Відповісти
согласен.....токо Кучма 2 раза Юлю закрывал...бабка не Кучмовское произведение , а ученица Паши Лазаренко (врага Кучмы)
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22.10.2020 14:48 Відповісти
Виглядає , з за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців !!))))
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22.10.2020 12:54 Відповісти
Недарма Клоун пропонує у своєму опитуванні питання щодо скорочення поголів'я нардепів. Мабуть щось знає...
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22.10.2020 12:20 Відповісти
дурний кловун не в курсі, що кучма 20 років тому таке саме питання вже ставив на рехверендумі - рада все одно за це не проголосує
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22.10.2020 14:43 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1272398753124651&id=100010636159003 Усвідомлення, що навіть ростов може виявитися нездійсненною мрією, перетворюється на нічний жах. - Зєлька Потерпілий
А тепер про те так зване опитування. Вони ж спершу не заморочувалися з методами й механізмами. Планували десятки тисяч агітаційних палаток під дільницями з базовими лозунгами своєї партії, море агітаторів, які з виборчої кампанії переходили на новий етап пропаганди. Прораховували лише електоральний ефект. А зараз доводиться враховувати й юридичний. Бачили, як вони завертілися з тим, хто там ініціатор, хто проводить, хто фінансує? Варіант, який уже зараз довелося офіційно засвітити, також кримінальний, але тут уже в суді персональну вину Зеленського доводити буде складніше, хоча також можливо. Зате тепер під майбутній юридичний удар підставили свою недопартію та її формальних керівників (персональний привіт декому Корнієнку - поки в тебе, дядьку, ще статті не було, а зараз уже є). Нова заява звучить так, що опитування і фінансує, й проводить партія слуг Зеленського, а не якісь анонімні "спонсори". Але це ж партія, яка бере участь у виборах і, водночас, проводить якісь публічні заходи в день виборів поряд із дільницями. Кримінал, хлопчики!
Уся ж проблема не в тому, проведуть вони свою агітаційну авантюру, чи не проведуть. Головне, щоб вони почали привчатися до того, що в них земля під ногами горітиме. А далі за цим стадом деморалізованих лакеїв дійсно буде цікаво спостерігати...
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22.10.2020 12:22 Відповісти
Зеленский и его шобла гниды ублюдочные
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22.10.2020 12:28 Відповісти
Зелена пліснява прокладає шлях до влади зажопінцям !!! Зажопінці ,це реальна загроза суверенітету України та українцям,як націі !!)))
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22.10.2020 12:56 Відповісти
Це проясниться після місцевих виборів.
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22.10.2020 12:37 Відповісти
Заходят издалека что уже решили с Медведчуком в десна целоваться
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22.10.2020 12:38 Відповісти
Шарій, Медведчук -да какая разніца...Старт походу в сраку оприлюднений ! Доречі, не Арахамкою , а саме тим, хто дав привселюдну оцінку мікробам свого часу у Трускавці.
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22.10.2020 12:48 Відповісти
Вся беда в том, что у Зе сильно ограничен кругозор, с одной стороны он видит беню, с другой опзжо, значит переформатирование ничего не изменит в лучшую сторону, остается роспуск ВР, либо импичмент, что гораздо эффективнее.
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22.10.2020 13:12 Відповісти
Це Потураєв лякає ЗЕбаранів...
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22.10.2020 13:18 Відповісти
Маніпулює Потураєв, бо "слуги" злигаються із пройдисвітами "За смерть". За "майбутнє Бені" і так голосує разом із "слугами Бені". Що стосується "Родіни", то баба Юля давно готова, і навіть підголосовує і не критикує Вовочку і звичайно чекає крісло прем*єра.
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22.10.2020 13:22 Відповісти
"Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев" - ничего Зеленскому не придётся выбирать, что ему Коломойский скажет, то он и сделает. Ахметов Януковича президентом поставил, Фирташ Порошенко, Коломойский Зеленского всунул. Нужны нам такие президенты, которые на олигархов работают и себя не забывают?
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22.10.2020 13:46 Відповісти
 
 