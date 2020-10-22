Зеленському, можливо, доведеться вибирати - або переформатування коаліції, або розпуск Ради, - "слуга народу" Потураєв

Перед президентом України Володимиром Зеленським, можливо, постане вибір - переформатування коаліції в парламенті чи розпуск Ради.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.

"У медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою "За майбутнє" Ігоря Валерійовича (Коломойського. - Ред.). Можливо, що і "Батьківщина" неофіційно була б у такій коаліції або голосувала разом з нею. Але є дуже хороше запитання. А чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою "За майбутнє"? Я от не впевнений", - зазначив нардеп.

За словами Потураєва, "якщо мета цієї коаліції - захист конкретного громадянина від американської феміди, Федерального бюро розслідувань США", то це точно не та політична мета, яку він готовий підтримувати.

"І я не один такий. Якщо подібна пропозиція таки "прилетить" у Раду, подивимося взагалі, скільки людей у фракції це підтримає", - додав Потураєв.

Парламентар зазначив, що в парламенті є "група Коломойського".

"Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це приблизно 40-45 депутатів. У нас загалом 245 "штиків". Віднімаємо 45, отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція. ... Якщо не "За майбутнє" і "Батьківщина", то "ЄС" і "Голос"? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде вибирати. Або розпуск парламенту", - пояснив Потураєв.

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