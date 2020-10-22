Зеленському, можливо, доведеться вибирати - або переформатування коаліції, або розпуск Ради, - "слуга народу" Потураєв
Перед президентом України Володимиром Зеленським, можливо, постане вибір - переформатування коаліції в парламенті чи розпуск Ради.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.
"У медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою "За майбутнє" Ігоря Валерійовича (Коломойського. - Ред.). Можливо, що і "Батьківщина" неофіційно була б у такій коаліції або голосувала разом з нею. Але є дуже хороше запитання. А чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою "За майбутнє"? Я от не впевнений", - зазначив нардеп.
За словами Потураєва, "якщо мета цієї коаліції - захист конкретного громадянина від американської феміди, Федерального бюро розслідувань США", то це точно не та політична мета, яку він готовий підтримувати.
"І я не один такий. Якщо подібна пропозиція таки "прилетить" у Раду, подивимося взагалі, скільки людей у фракції це підтримає", - додав Потураєв.
Парламентар зазначив, що в парламенті є "група Коломойського".
"Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це приблизно 40-45 депутатів. У нас загалом 245 "штиків". Віднімаємо 45, отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція. ... Якщо не "За майбутнє" і "Батьківщина", то "ЄС" і "Голос"? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде вибирати. Або розпуск парламенту", - пояснив Потураєв.
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Додам, цей шедевр постійно займає верхні цабелі уподобань форумчам, може народ знає щось таке, до чого ЗЕбілятко ще не докумекало?
Іа-іа-іа неЛох, іа-іа-іа не Моніка
ЛохМоніка - на кую гармоніка (рояль)
Розумію, що поет з мене ніякий, але я по суті.
В голландском зоопарке пара пингвинов-геев украла яйца у пингвинов-лесбиянок в надежде высидеть птенцов.
борьба за птенцов "мудрого украинсого нарида" продолжается
А тепер про те так зване опитування. Вони ж спершу не заморочувалися з методами й механізмами. Планували десятки тисяч агітаційних палаток під дільницями з базовими лозунгами своєї партії, море агітаторів, які з виборчої кампанії переходили на новий етап пропаганди. Прораховували лише електоральний ефект. А зараз доводиться враховувати й юридичний. Бачили, як вони завертілися з тим, хто там ініціатор, хто проводить, хто фінансує? Варіант, який уже зараз довелося офіційно засвітити, також кримінальний, але тут уже в суді персональну вину Зеленського доводити буде складніше, хоча також можливо. Зате тепер під майбутній юридичний удар підставили свою недопартію та її формальних керівників (персональний привіт декому Корнієнку - поки в тебе, дядьку, ще статті не було, а зараз уже є). Нова заява звучить так, що опитування і фінансує, й проводить партія слуг Зеленського, а не якісь анонімні "спонсори". Але це ж партія, яка бере участь у виборах і, водночас, проводить якісь публічні заходи в день виборів поряд із дільницями. Кримінал, хлопчики!
Уся ж проблема не в тому, проведуть вони свою агітаційну авантюру, чи не проведуть. Головне, щоб вони почали привчатися до того, що в них земля під ногами горітиме. А далі за цим стадом деморалізованих лакеїв дійсно буде цікаво спостерігати...