МОЗ підготувало порядок організації харчування дітей у навчальних закладах: запроваджується заборона на напівфабрикати і газовану воду

Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови уряду "Про затвердження норм і порядку організації харчування в навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

За його словами, вперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання харчування дітей з особливими дієтичними потребами, такими як цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо

Крім цього, повідомив Ляшко, забороняється закуповувати, реалізовувати і пропонувати дітям технологічно оброблені м'ясні та рибні страви (ковбаси, сосиски, напівфабрикати тощо), солодкі газовані, енергетичні напої та будь-які інші напої з вмістом доданих цукрів, пропонується обмежувати добову кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.

Згідно з проєктом документа, керівники навчальних та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зможуть впроваджувати кейтеринг шляхом здачі харчоблоку в оренду для організації харчування дітей або організовувати харчування власними силами закладу.

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