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Через високий попит будуть надруковані ще 15 тис. примірників забороненої судом книги про Стуса, - видавництво

Через високий попит будуть надруковані ще 15 тис. примірників забороненої судом книги про Стуса, - видавництво

Засновниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявила, що компанія надрукує ще 15 тисяч примірників книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку заборонив суд за позовом Віктора Медведчука.

Про це Орлова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, книгу почали друкувати 21 жовтня.

"У нас і наших контрагентів були залишки книги, але після рішення суду вони їх швидко розкупили ... Замовлення надходять постійно, тому зараз ми друкуємо 15 тис., а там подивимося", - сказала Орлова.

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Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".Джерело: https://censor.net/ua/n3226109

Автор: 

Медведчук (1706) Стус (73)


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Топ коментарі
+8
Книга ^Життєвий шлях мертвичука^ уже давно написана - називається НАРЦИС або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука. Автор Дмитро Чобіт, книга є онлайн, її мертвечук теж намагався через суд заборонити, але при Ющі суди нормальні були і в нього не вийшло!

А книга цікава - там і про батька-поліцая, і про співпрацю з КГБ, ну і про Сутса, звісно ж...
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22.10.2020 12:28
+7
интересно и мне, на фоне твоего вопроса - мой: "..ты предстаитель из 73% ??.."
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22.10.2020 12:44
+6
Эффект Барбары Стрейзанд.
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22.10.2020 12:19
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22.10.2020 12:14 Відповісти
Интересно, а сколько заплатила Орлова и забашлял Кипиани за то, чтоб мертвечук подал в суд и именно благодаря этому так зачОтно пропиарил книгу? )))
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22.10.2020 12:17 Відповісти
интересно и мне, на фоне твоего вопроса - мой: "..ты предстаитель из 73% ??.."
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22.10.2020 12:44 Відповісти
Ты не по адресу, я себя зеленым имбецилом не считаю. Слово "сарказм" тебе не знакомо?
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22.10.2020 14:37 Відповісти
Эффект Барбары Стрейзанд.
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22.10.2020 12:19 Відповісти
Цьому ефекту 1500 лєт в обєд : )
«Ефект Герострата.
356 року до н. е. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 Герострат спалив храм Артеміди у своєму рідному місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81 Ефесі . Міські збори постановили не лише стратити палія, а й заборонили згадувати його ім'я під страхом смертної кари. Однак, через саму заборону, яка була записана грецьким істориком, ім'я Герострата збереглося навіки та стало загальновідомим.»
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22.10.2020 12:43 Відповісти
То товарищь Соколовський усі примірники оптом викупив. Навіть не торгувався. ))) Хто возьмьот білєтовъ пачьку, той получить

А дізнатися як там насправді було за совка дуже легко. Потрібно сприймати усю "інфомацію" звідти - навпаки. Як написано "Чорне" - це біле, "правда" - брехня, "розумний" - дурний, "шляхетний" - маргінальний совковий збоченець, "адвокат" - сексот.
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22.10.2020 12:49 Відповісти
Книга продається вроздріб , в більшості ,люди замовляють через інтернет , по одному екземпляру . Так що , про Соколовського то - байки . .
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22.10.2020 13:19 Відповісти
Видавництву треба випускати цю книгу в парі з книгою - ^Життєвий шлях мертвичука^.
Просто для контрасту.
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22.10.2020 12:20 Відповісти
Книга ^Життєвий шлях мертвичука^ уже давно написана - називається НАРЦИС або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука. Автор Дмитро Чобіт, книга є онлайн, її мертвечук теж намагався через суд заборонити, але при Ющі суди нормальні були і в нього не вийшло!

А книга цікава - там і про батька-поліцая, і про співпрацю з КГБ, ну і про Сутса, звісно ж...
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22.10.2020 12:28 Відповісти
Так я і кажу, треба в парі продавати, за однією ціною, для контрасту.
Щоб люди бачили ^что такое хорошо и что такое плохо^ (с)
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22.10.2020 12:46 Відповісти
на сл. издании пометк сделать: "запрещенка"
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22.10.2020 12:29 Відповісти
Да что за маразм ,как можно запретить в Украине книгу о В.Стуса ,это точно Украина ??? 😡😡😡
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22.10.2020 12:52 Відповісти
Гуд, Вальдемар, гуд
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22.10.2020 12:56 Відповісти
Медведчук ,а шо ты скажешь про Самиздат. Тоже запретишь ?,я к примеру в школе могу на cenon распечатать ,только нужен исходник 😁😁😁 до 20-ти экземпляров в месяц легко,🤫
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22.10.2020 12:58 Відповісти
Навіщо переводити папір . Зараз 21 століття , інернет , шукай книгу в інтернеті і читай на здоров'я , скільки хочеш . Тут любі суди і мудачуки - абсолютно безсилі . .
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22.10.2020 13:26 Відповісти
Вообще надо подовать в ЕСПЧ ,это явное нарушение прав человека 😡😡😡
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22.10.2020 13:02 Відповісти
вот это хорошая новость... так что скоро мертвечук подохнет от злобы... пусть с собой возьмет еще и ту необъемную телку, которая вынесла решение по книге...
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22.10.2020 13:04 Відповісти
Навіть шумиха про новину, у яку сраку загнав себе Мертвечук купленим судом - чудовий привідраліти, вже не кажучи прорадість за твір автора та користь після його прочитання.
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22.10.2020 13:06 Відповісти
Похоже Медведчук потихоньку утрачает свой прозорливый ум и железную хватку.На самом деле или его развели(по словам покойного Чечетова),как цыплят? Суд-плевать на суд,а мы печатаем. Прямо как с сепаратистами - виновен, а мы его отпустим.
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22.10.2020 15:37 Відповісти
Невже вас на епітети надихнула та маячня, що народжує цей тип на кдбшних телеканалах? ))) Чи таки москальські грошенята від вкраденої у нанайців з татарами нафти?
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22.10.2020 17:51 Відповісти
 
 