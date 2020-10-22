Через високий попит будуть надруковані ще 15 тис. примірників забороненої судом книги про Стуса, - видавництво

Засновниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявила, що компанія надрукує ще 15 тисяч примірників книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку заборонив суд за позовом Віктора Медведчука.

Про це Орлова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, книгу почали друкувати 21 жовтня.

"У нас і наших контрагентів були залишки книги, але після рішення суду вони їх швидко розкупили ... Замовлення надходять постійно, тому зараз ми друкуємо 15 тис., а там подивимося", - сказала Орлова.

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Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".Джерело: https://censor.net/ua/n3226109