Через високий попит будуть надруковані ще 15 тис. примірників забороненої судом книги про Стуса, - видавництво
Засновниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявила, що компанія надрукує ще 15 тисяч примірників книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку заборонив суд за позовом Віктора Медведчука.
Про це Орлова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, книгу почали друкувати 21 жовтня.
"У нас і наших контрагентів були залишки книги, але після рішення суду вони їх швидко розкупили ... Замовлення надходять постійно, тому зараз ми друкуємо 15 тис., а там подивимося", - сказала Орлова.
Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".Джерело: https://censor.net/ua/n3226109
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«Ефект Герострата.
356 року до н. е. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 Герострат спалив храм Артеміди у своєму рідному місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81 Ефесі . Міські збори постановили не лише стратити палія, а й заборонили згадувати його ім'я під страхом смертної кари. Однак, через саму заборону, яка була записана грецьким істориком, ім'я Герострата збереглося навіки та стало загальновідомим.»
А дізнатися як там насправді було за совка дуже легко. Потрібно сприймати усю "інфомацію" звідти - навпаки. Як написано "Чорне" - це біле, "правда" - брехня, "розумний" - дурний, "шляхетний" - маргінальний совковий збоченець, "адвокат" - сексот.
Просто для контрасту.
А книга цікава - там і про батька-поліцая, і про співпрацю з КГБ, ну і про Сутса, звісно ж...
Щоб люди бачили ^что такое хорошо и что такое плохо^ (с)