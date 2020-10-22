Грузія готова у 2024 році подати заявку на членство в ЄС, - глава МЗС Залкаліані

Грузія готова в 2024 році подати заявку на членство в Європейському Союзі.

Про це в середу в ефірі грузинської радіостанції "Радіо Імеді" заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми виконали велику роботу, щоб прийти до заяви про те, що готові 2024 року подати заявку на членство в Євросоюзі", - сказав Залкаліані.

За його словами, ця заява була зроблена лише після того, як плани подати заявку в 2024 році були узгоджені з європейськими партнерами.

Як вважає глава МЗС, завдяки успішній імплементації угоди про асоціацію з ЄС, виконанню умов лібералізації візового режиму, угоді про вільну торгівлю, яка дає можливість для модернізації економіки Грузії і гармонізації законодавства, "країна підійшла до тієї точки, звідки процес європеїзації стає незворотним".

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