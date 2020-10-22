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Новини
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Грузія готова у 2024 році подати заявку на членство в ЄС, - глава МЗС Залкаліані

Грузія готова у 2024 році подати заявку на членство в ЄС, - глава МЗС Залкаліані

Грузія готова в 2024 році подати заявку на членство в Європейському Союзі.

Про це в середу в ефірі грузинської радіостанції "Радіо Імеді" заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми виконали велику роботу, щоб прийти до заяви про те, що готові 2024 року подати заявку на членство в Євросоюзі", - сказав Залкаліані.

За його словами, ця заява була зроблена лише після того, як плани подати заявку в 2024 році були узгоджені з європейськими партнерами.

Як вважає глава МЗС, завдяки успішній імплементації угоди про асоціацію з ЄС, виконанню умов лібералізації візового режиму, угоді про вільну торгівлю, яка дає можливість для модернізації економіки Грузії і гармонізації законодавства, "країна підійшла до тієї точки, звідки процес європеїзації стає незворотним".

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Автор: 

Грузія (1840) членство в ЄС (1230)


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Топ коментарі
+5
Молодцы. Это вам не на пианино членом играть.
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22.10.2020 12:16
+2
Повезло грузинам, они скоро будут в ЕС.
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22.10.2020 12:18
+2
Мы непонятно где будем в 2024 году.Мудротупорылый нарид какого-то Бойка или Шария в презеденты выберет
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22.10.2020 12:45
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Молодцы. Это вам не на пианино членом играть.
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22.10.2020 12:16 Відповісти
Повезло грузинам, они скоро будут в ЕС.
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22.10.2020 12:18 Відповісти
Їм просто повезло. Коли Бог роздавав країни, то грузинам дісталася Грузія. Якби українцям дісталася Грузія, то ми теж були би готові подати заявку на вступ у ЄС у 2024 році. Що тут поробиш, лотерея...
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22.10.2020 12:31 Відповісти
Грузинам уже сказали готовиться. Цензор писал.
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22.10.2020 13:27 Відповісти
Так ты тоже таракан.
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22.10.2020 13:01 Відповісти
посмотрим, ведь если сакушвили добирёться до власти, считай отбросит республику обратно на 20 лет, именно в свере свобод и законности - а эти очень важные условия для разсмотрения заявки. Кстати именно эти вопросы тормозит принятия Турции - если сказали в смокингах, то в смокингах и т-шорт непроходит.
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22.10.2020 12:36 Відповісти
Мы непонятно где будем в 2024 году.Мудротупорылый нарид какого-то Бойка или Шария в презеденты выберет
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22.10.2020 12:45 Відповісти
Та подати можно, нема проблем , але чекати на плюсове рішення можно й 20 років
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22.10.2020 12:52 Відповісти
 
 