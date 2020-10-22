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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померли 15 осіб, видужали - 189, виявлено рекордний 631 випадок, - Кличко

За добу від коронавірусу в Києві померли 15 осіб, видужали - 189, виявлено рекордний 631 випадок, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві - найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 631 особа. Померли 15 хворих. Загалом коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500", - зазначив мер Києва.

Серед захворілих: 341 жінка віком від 18 до 85 років і 25 дівчаток від 5 до 17 років. А також 253 чоловіки віком від 18 до 84 років і 12 хлопчиків від 11 місяців до 16 років. Захворіли також 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 осіб. Всього коронавірус побороли 11 304 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 96, у Солом'янському - 95 і в Оболонському районі - 94 випадки.

Також читайте: У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 за добу - 437,4 тис. нових випадків. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Главное не раздувать панику. Важно понять что в Киеве 99% жителей уже соприкасались с вирусом, так или иначе он уже попадал в ваш организм но не все же заболели, далеко не все! И еще попадет это неизбежно, но на паниках заболеть гораздо больше шансов. Если человек заболеет и готовится к смерти он с гораздо большей вероятностью умрет, чем если воспримет Ковид как обычную болезнь. Это факт. Массовый психоз для людей до 65 ну точно опасней чем сама болезнь, надо держать эмоции под контролем друзья, иначе кирдык
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22.10.2020 12:37 Відповісти
А могло померти і менше (краще хай всі живуть), якби преЗедент країни займався своїми справами і направив послання кабінету міністрів будувати лікарні і налагодити випуск захисних косюмів і масок для медпермоналу і лядей. А так вони піарились на добудові доріг, яку розпочав Омелян і Гройсман і розмили половину коштів фонда колвід. Колись прийдеться за це нести відповідальність.
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22.10.2020 13:16 Відповісти
Все що від нас залежить ми повинні робити: носити маску та обробляти руки спиртовим розчином. Хто цього не робить - той сильно ризикує. В Італії за перебування без маски штраф 400€. Тому всі італійці у масках, а украінці ніт.
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22.10.2020 13:22 Відповісти
Это личная заслуга безмозглого мера города.
Киев занимает 3 место в Европе по уровню пробок, половина которых искусственно созданы городской администрацией.
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22.10.2020 13:40 Відповісти
 
 