За добу від коронавірусу в Києві померли 15 осіб, видужали - 189, виявлено рекордний 631 випадок, - Кличко
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500.
Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Києві - найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 631 особа. Померли 15 хворих. Загалом коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500", - зазначив мер Києва.
Серед захворілих: 341 жінка віком від 18 до 85 років і 25 дівчаток від 5 до 17 років. А також 253 чоловіки віком від 18 до 84 років і 12 хлопчиків від 11 місяців до 16 років. Захворіли також 23 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 189 осіб. Всього коронавірус побороли 11 304 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 96, у Солом'янському - 95 і в Оболонському районі - 94 випадки.
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