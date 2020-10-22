У Раді хочуть заборонити використання мобільних телефонів і планшетів у школах

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що забороняє використання мобільних телефонів і планшетів під час навчання в школі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР, документ №4226 про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту" щодо заборони використання мобільних телефонів і інших пристроїв, що мають підключення до інтернету, надали для ознайомлення та опрацювання в профільному комітеті.

Ініціатором законопроєкту виступив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що школярі замість відпочинку під час перерви сидять у телефонах, через що виникає ще і брак спілкування з однолітками.

На думку автора документа, заборона на використання гаджетів з доступом до інтернету дозволить скоротити випадки інтернет-булінгу, а також може допомогти вирішити питання з крадіжками дорогих смартфонів.

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У пояснювальній записці також зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить не створювати перешкоди для отримання освіти іншими здобувачами повної загальної середньої освіти, зокрема, зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж.

Крім того, заборона на використання мобільних телефонів дозволить боротися зі значною частиною недоброзичливості, яка спостерігається в закладах (рекет, злодійство, домагання).