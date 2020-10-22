УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4832 відвідувача онлайн
Новини
6 975 111

У Раді хочуть заборонити використання мобільних телефонів і планшетів у школах

У Раді хочуть заборонити використання мобільних телефонів і планшетів у школах

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що забороняє використання мобільних телефонів і планшетів під час навчання в школі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР, документ №4226 про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту" щодо заборони використання мобільних телефонів і інших пристроїв, що мають підключення до інтернету, надали для ознайомлення та опрацювання в профільному комітеті.

Ініціатором законопроєкту виступив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що школярі замість відпочинку під час перерви сидять у телефонах, через що виникає ще і брак спілкування з однолітками.

На думку автора документа, заборона на використання гаджетів з доступом до інтернету дозволить скоротити випадки інтернет-булінгу, а також може допомогти вирішити питання з крадіжками дорогих смартфонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ підготувало порядок організації харчування дітей у навчальних закладах: запроваджується заборона на напівфабрикати і газовану воду

У пояснювальній записці також зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить не створювати перешкоди для отримання освіти іншими здобувачами повної загальної середньої освіти, зокрема, зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж.

Крім того, заборона на використання мобільних телефонів дозволить боротися зі значною частиною недоброзичливості, яка спостерігається в закладах (рекет, злодійство, домагання).

У Раді хочуть заборонити використання мобільних телефонів і планшетів у школах 01

Автор: 

ВР (14940) мобільний зв'язок (1017) телефон (532) школа (2203) Гончаренко (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
ааа, в школах. а я думал в Раде.
показати весь коментар
22.10.2020 12:19
+19
Сначала в Раде.
Законы им печатают. А дополнительных сосен пусть заказывают себе во внерабочее время.
показати весь коментар
22.10.2020 12:20
+16
А батькам треба вимкнути телевізори, щоб не тупили на виборах!
показати весь коментар
22.10.2020 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кошмар какое общество стало малохольное, упёрлись в какой-то буллинг... Раньше прислали записку "после 6-го урока быть за теплицей" и все понятно....
показати весь коментар
22.10.2020 13:55 Відповісти
в РАДЕ СНАЧАЛО ЗАПРЕТИТЕ ,а то все в телефонах , не работа а геймерский, чатовый клуб онанистов, сутенеров...
показати весь коментар
22.10.2020 13:56 Відповісти
совок був, совком і залишився. У нього тільки два рішення: "запрещять" і " непущать". Жодного натяку на креатив.
показати весь коментар
22.10.2020 14:01 Відповісти
Если учитель на уроке или на перемене сморозит что-то не то, или оденется как-то не так, то в тот же день может стать популярной звездой соцсетей.
показати весь коментар
22.10.2020 14:05 Відповісти
Ну может тогда перьевые ручки вернуть? Диджитализация.В Америке уже детей писать не учат, все на компьютерах.
показати весь коментар
22.10.2020 14:12 Відповісти
Проблема в тому що, замість смартфонів ******* школа може запропонувати дітям тільки сидіти смирно і на перервах ходити строєм. Це, не працювало навіть за Совка. Говорячи про школу потрібно перш за все знати фізіологію та психологію дітей різного віку.
показати весь коментар
22.10.2020 15:53 Відповісти
А если дистанционное обучение? Тоже запретить пользоваться телефонами и компьютерами?
показати весь коментар
22.10.2020 16:06 Відповісти
Лет десять назад был такой анекдот:
- Привет, ты где учишься?
- В интернате, а ты?
- В интернете.
Сегодня это уже не анекдот.
показати весь коментар
22.10.2020 16:47 Відповісти
... пізно ...
показати весь коментар
22.10.2020 16:29 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
22.10.2020 17:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 