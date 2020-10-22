507 тис. громадян України легально працюють у Польщі, - глава Фонду соціального страхування Ушчинська

У Польщі легально працює близько 700 000 іноземців. Більшість з них - українці.

Кількість українців, що мають поліс соціального страхування і працюють легально в Польщі, становить 507 000 осіб, за даними на кінець вересня 2020 року. Про це йдеться в даних, озвучених главою Фонду соціального страхування (ZUS) Гертрудою Ушчинською, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Згідно з останніми даними, найбільша кількість іноземців, що мають поліс соцстрахування, українці - 507 000 осіб, білоруси - 46 200 і грузини - 11 100", - цитує видання главу відомства.

За словами Ушчинської, у вересні зафіксовано рекордну кількість іноземців, зареєстрованих у Фонді соцстраху - 689 000. Це на 31 000 більше, ніж у серпні.

Після закриття кордонів через карантин у березні, в наступні три місяці кількість зареєстрованих іноземців скоротилася на 10%. Після відкриття кордонів в червні, зростання кількості приїжджих відновилося, повідомила Ушчинська.

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"Серед тих іноземців, хто має соцстраховку - 409 000 наймані робітники, 21 500 мають свій бізнес, інші - працюють за довгостроковими преміум-контрактами", - пояснила глава польського соцстраху.

Вона додала, що з усієї кількості іноземців, які отримували поліс соцстрахування протягом останніх 16 років, - 75% українці.