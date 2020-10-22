507 тис. громадян України легально працюють у Польщі, - глава Фонду соціального страхування Ушчинська
У Польщі легально працює близько 700 000 іноземців. Більшість з них - українці.
Кількість українців, що мають поліс соціального страхування і працюють легально в Польщі, становить 507 000 осіб, за даними на кінець вересня 2020 року. Про це йдеться в даних, озвучених главою Фонду соціального страхування (ZUS) Гертрудою Ушчинською, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Згідно з останніми даними, найбільша кількість іноземців, що мають поліс соцстрахування, українці - 507 000 осіб, білоруси - 46 200 і грузини - 11 100", - цитує видання главу відомства.
За словами Ушчинської, у вересні зафіксовано рекордну кількість іноземців, зареєстрованих у Фонді соцстраху - 689 000. Це на 31 000 більше, ніж у серпні.
Після закриття кордонів через карантин у березні, в наступні три місяці кількість зареєстрованих іноземців скоротилася на 10%. Після відкриття кордонів в червні, зростання кількості приїжджих відновилося, повідомила Ушчинська.
"Серед тих іноземців, хто має соцстраховку - 409 000 наймані робітники, 21 500 мають свій бізнес, інші - працюють за довгостроковими преміум-контрактами", - пояснила глава польського соцстраху.
Вона додала, що з усієї кількості іноземців, які отримували поліс соцстрахування протягом останніх 16 років, - 75% українці.
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Тогда вопрос - может дело не в налогах? А в менталитете 75%?
А если работают нелегально, как они могут платить налоги?!
А по остальному - где ты видишь мои претензии? Я констатировал факт - 75% заробитчан работают в Польше нелегально. Все.
І користуються ще й як. Ходять по чистих вулицях, гуляють новими зеленими парками, віддають діточок в державну школу та садочок, розруховують на допомогу поліції у разі чого, їздять ронмальними дорогами і ще багато чого.
В этой статье - "Количество украинцев, имеющих полис социального страхования и работающих легально в Польше, составляет 507 000 человек"
Итого нелегально работают: 2 млн - 0,5 млн = 1,5 млн., т.е. 75%.
Какие претензии ко мне? По цифрам претензии есть?
Według danych NBP przez polski rynek pracy "przewija się" ok. 1,2 mln Ukraińców, z czego 330 tys. ma zezwolenia na pracę, a pozostali pracują na podstawie wizy w zw. oświadczeniami pracodawców.
И серьезно, я не знаю никого кто работает не официально (подработки не в счет), а знаком не только с коллегами по заводу, но и с большим количеством украинцев с окрестностей Вроцлава.
А у тебя по другому?
И не надо ля-ля про воевудские зазволения ТОЛЬКО для высококвалифицированных кадров, оно оформляется ВСЕМ кто хочет работать дольше срока действия визы или безвиза.
Рома, еще раз хочу уточнить: кем ты работаешь, что у тебя масса знакомых работает неофициально.