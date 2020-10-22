Колеги загиблого в ДТП під Харковом підполковника ДСНС Азаренкова шукають свідків події

Головне управління ДСНС України в Харківській області звертається до свідків смертельної аварії, в якій загинули 41-річний рятувальник і його 15-річна дочка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У відомстві уточнили, що в ДТП загинули підполковник ДСНС Дмитро Азаренков і його дочка Анастасія Азаренкова. Вони їхали з Липців в місто на роботу на Daewoo Lanos чорного кольору і практично проїхали міст в сторону Олексіївки.

"Потрібні записи з відеореєстраторів машин, які були в інтервалі 6:30 - 7:30 на цьому відрізку дороги ... Прохання надати інформацію за номерами "101", "112" або поліції", - зазначають в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яна ДТП із загибеллю батька і доньки під Харковом: водієві позашляховика повідомили про підозру. ВIДЕО (оновлено)