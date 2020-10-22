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Колеги загиблого в ДТП під Харковом підполковника ДСНС Азаренкова шукають свідків події

Колеги загиблого в ДТП під Харковом підполковника ДСНС Азаренкова шукають свідків події

Головне управління ДСНС України в Харківській області звертається до свідків смертельної аварії, в якій загинули 41-річний рятувальник і його 15-річна дочка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У відомстві уточнили, що в ДТП загинули підполковник ДСНС Дмитро Азаренков і його дочка Анастасія Азаренкова. Вони їхали з Липців в місто на роботу на Daewoo Lanos чорного кольору і практично проїхали міст в сторону Олексіївки.

"Потрібні записи з відеореєстраторів машин, які були в інтервалі 6:30 - 7:30 на цьому відрізку дороги ... Прохання надати інформацію за номерами "101", "112" або поліції", - зазначають в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яна ДТП із загибеллю батька і доньки під Харковом: водієві позашляховика повідомили про підозру. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

ДТП (4465) свідок (70) Харків (5549) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+3
Не знала лично погибшего подполковника, но от друзей слышала, что человек был очень неплохой по нынешним меркам. В его активе были порядочность и обязательность. И одно слово СПАСАТЕЛЬ вызывает к нему уважение. Очень жаль и его, и дочечку. Двойное горе в семье. Соболезную и сожалею, что гибнут полезные обществу и государству люди, а не такие мерзавцы, по вине которых и погибла почти вся семья.
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22.10.2020 13:16
+2
Ого. Заруба невелика буде. ГСЧС проти мусорка-батька мажора.
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22.10.2020 13:15
+1
В "дснс" існують звання "полковник"? Якось дивно. Такі звання треба ліквідувати навіть в поліції. "Полковник" асоціюється з бойовим офіцером, а не напівцивілами, які, звісно, виконують потрібну для суспільства роботу.
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22.10.2020 13:26
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Ого. Заруба невелика буде. ГСЧС проти мусорка-батька мажора.
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22.10.2020 13:15 Відповісти
Не знала лично погибшего подполковника, но от друзей слышала, что человек был очень неплохой по нынешним меркам. В его активе были порядочность и обязательность. И одно слово СПАСАТЕЛЬ вызывает к нему уважение. Очень жаль и его, и дочечку. Двойное горе в семье. Соболезную и сожалею, что гибнут полезные обществу и государству люди, а не такие мерзавцы, по вине которых и погибла почти вся семья.
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22.10.2020 13:16 Відповісти
принаймні у нього був ланос, а от його 26-річна колега-соска нещодавно втопила соренто. відчуйте різницю
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22.10.2020 13:36 Відповісти
В "дснс" існують звання "полковник"? Якось дивно. Такі звання треба ліквідувати навіть в поліції. "Полковник" асоціюється з бойовим офіцером, а не напівцивілами, які, звісно, виконують потрібну для суспільства роботу.
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22.10.2020 13:26 Відповісти
На пожежі гинути то як ?
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22.10.2020 22:26 Відповісти
...а в шахті? Може й там запровадимо звання?
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23.10.2020 14:01 Відповісти
В део був реєстратор...вже зник? Чи зламався?
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22.10.2020 18:03 Відповісти
RIP
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22.10.2020 22:27 Відповісти
 
 