29% українців нічого не чули про "опитування Зеленського", 23% вважають його проведення незаконним, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

70% українців знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування в день виборів 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

35% опитаних заявили, що добре знають про це, 35% - щось чули. 29% нічого про опитування не знають.

Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу фіксується серед мешканців обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії "Сила і честь", "Європейської Солідарності", партії Шарія та "Свободи".



43% опитаних позитивно ставляться до ідеї Президента провести всенародне опитування у день виборів. 30% – нейтрально і 25% – негативно. Відносно гірше ставляться до цієї ідеї мешканці Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії "Європейська солідарність". Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії "Слуга народу".

63% респондентів вважають ініціативу Президента законною.23% – протилежної думки. Лише прихильники "Європейської Солідарності" у своїй більшості вважають опитування президента незаконним. Виборці інших партій у своїй відносній більшості вважають опитування законним.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.









