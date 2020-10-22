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Новини Опитування Зеленського
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29% українців нічого не чули про "опитування Зеленського", 23% вважають його проведення незаконним, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

29% українців нічого не чули про

70% українців знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування в день виборів 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

35% опитаних заявили, що добре знають про це, 35% - щось чули. 29% нічого про опитування не знають.

Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу фіксується серед мешканців обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії "Сила і честь", "Європейської Солідарності", партії Шарія та "Свободи".

43% опитаних позитивно ставляться до ідеї Президента провести всенародне опитування у день виборів. 30% – нейтрально і 25% – негативно. Відносно гірше ставляться до цієї ідеї мешканці Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії "Європейська солідарність". Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії "Слуга народу".

63% респондентів вважають ініціативу Президента законною.23% – протилежної думки. Лише прихильники "Європейської Солідарності" у своїй більшості вважають опитування президента незаконним. Виборці інших партій у своїй відносній більшості вважають опитування законним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС готове не допустити зриву "опитування Зеленського", - Геращенко

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

29% українців нічого не чули про опитування Зеленського, 23% вважають його проведення незаконним, - опитування Рейтингу 01
29% українців нічого не чули про опитування Зеленського, 23% вважають його проведення незаконним, - опитування Рейтингу 02
29% українців нічого не чули про опитування Зеленського, 23% вважають його проведення незаконним, - опитування Рейтингу 03
29% українців нічого не чули про опитування Зеленського, 23% вважають його проведення незаконним, - опитування Рейтингу 04
29% українців нічого не чули про опитування Зеленського, 23% вважають його проведення незаконним, - опитування Рейтингу 05

Автор: 

Зеленський (23653) опитування (1923) соціологія (260)


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Топ коментарі
+12
Пожизненные сроки шмаркля будет организовывать для участников АТО. Процесс будет примерно такой как сейчас для Антоненко (рифмайстера). Коррупционерам при шмаркле ничего не угрожает. Ещё ни одного не посадили даже на пол-года.
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22.10.2020 13:03
+11
Питання поставлені таким чином, щоб охопити всі прошарки суспільства.
Дає людям ілюзію бути почутими владою.
Щось вирішити.
Насправді все вирішується на виборах - коли голосуєш за чесних , патріотичних, то і результати будуть позитивними.
А якщо за самих рекламованих- то лишишся в лохах з гулею від граблів на чолі.
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22.10.2020 12:57
+11
Емм, а що зелені за півтора року посадили когось хоча б на 5 років?))) Свинарчуків от навіть суд оправдав...
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22.10.2020 12:58
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Емм, а що зелені за півтора року посадили когось хоча б на 5 років?))) Свинарчуків от навіть суд оправдав...
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22.10.2020 12:58 Відповісти
Ха-ха))) Наивный))))
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22.10.2020 12:59 Відповісти
Дурик, ты почему усы сбрил?
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22.10.2020 13:00 Відповісти
а шоб не отклєівалісь
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22.10.2020 13:02 Відповісти
Пожизненные сроки шмаркля будет организовывать для участников АТО. Процесс будет примерно такой как сейчас для Антоненко (рифмайстера). Коррупционерам при шмаркле ничего не угрожает. Ещё ни одного не посадили даже на пол-года.
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22.10.2020 13:03 Відповісти
Володя Потапов, не трусись. Все буде добре. Зелена плесень після 25.10 піде в рознос, будуть фальшувати і гнати одне на одного і прийдеться проводити перевибори Верховної Ради.Бо більшість лідерів партій не досягнуть згоди по рівню фальсифікації. Європейська Солідарність і Петро Олексійович впевнено йдуть до перемоги.
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22.10.2020 13:12 Відповісти
Питання поставлені таким чином, щоб охопити всі прошарки суспільства.
Дає людям ілюзію бути почутими владою.
Щось вирішити.
Насправді все вирішується на виборах - коли голосуєш за чесних , патріотичних, то і результати будуть позитивними.
А якщо за самих рекламованих- то лишишся в лохах з гулею від граблів на чолі.
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22.10.2020 12:57 Відповісти
Є рішення проблеми-
Кожний свідоми громадянин України бере на вибори рокладний стіл. ДВІ трилітрові банки з написами ТАК НІ. Купу пустих папірці. Маленький плакат ^Чи підтримуєте ви опрос ЗЕбілоїда?^ і проводить свіє ПЕРСОНАЛЬНЕ ОПИТУВАНЯ. (має право, як і шобла зебілоїдів)
Папірці з ТАК в одну банку, з НІ в іншу.
Як тільки в банці з НІ стане хоч на один папірець більше, виконує волю народу, та з допомогою інших свідомих громадян виконує волю народу - під сраку ЗЕбільнутих опитувачів.
Допомогою в опитуванні буде бідон смаги, одноразові стакани, скибочки хліба з салом.
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22.10.2020 13:20 Відповісти
Без злагодженої роботи нічого не вийде.
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22.10.2020 14:04 Відповісти
А і не треба, кожен має право! Смага, хліб та сало зроблять чудодійні наслідки)
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22.10.2020 14:07 Відповісти
Он не устроил опрос населения до закона о земле. Теперь только на выход! Никаких опросов.
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22.10.2020 12:59 Відповісти
Тобто більше 50-ти похрін ? А прймуть участь 40 , я явка буде 35 в середньому... Охушеломляющий результат отримає банда маніпуляторів у білих мантіях гробовщиків.
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22.10.2020 13:01 Відповісти
А чого Галичину окремо виділили?
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22.10.2020 13:04 Відповісти
Зелена пліснява ,на час виборів, намогається ізолювати Західну Україну !!)))
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22.10.2020 13:15 Відповісти
Бо Галичина - не є дамбас і, навідь, нє кривбас!) Це такий, тіпо пі.арний респект від зелі.)
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22.10.2020 14:11 Відповісти
70/25 так и остаётся - люди не умнеют
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22.10.2020 13:13 Відповісти
Из этих 70 реально упоротых только половина остальные зомбированные телевизором. Мнением второй половины можно управлять.
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22.10.2020 13:24 Відповісти
Наукові дослідження.
Не пам^ятаю точних цифр, але по суті - критично мислячих людей серед усього населення -10-15%, людей які не попалають під вплив відразу ще 20-25%, інші майже зомбі.
Це не я, це наука. Люди у більшості своїй дуже легко піддаються емоціям і зовніньому впливу.
Знов зауважу, це природнє, не вигадане.
От вам і можливості для влади маніпулювати думкою, вибором спільноти. Але є маленьке АЛЕ - інколи спільнота виходить з під впливу і впадає під ^самовплив^. От тоді треба тікати усім.
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22.10.2020 13:47 Відповісти
Посмотрим результаты выборов. Одно могу сказать, те, зебилы что сбегут от Вазелина, разойдутся по "ОП За жиддя!" и "За майбах!". В этом смысле - точно не поумнеют.
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22.10.2020 13:38 Відповісти
Умнеют. Не верьте купленым социологами.
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22.10.2020 14:15 Відповісти
29% українців нічого не чули про "опитування Зеленського", 23% вважають його проведення незаконним, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6831
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22.10.2020 13:20 Відповісти
73%-вий лохторат живіший за всіх живих !!! "Мудрий нарід" не згине ,не згниє !!!)))
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22.10.2020 13:20 Відповісти
Бачите, ще й нас з Вами переживе. І це добре. Дай, Боже, довгих років та добробуту мудрому українському народу.
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22.10.2020 13:49 Відповісти
до корыта рвутся все
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22.10.2020 13:43 Відповісти
29% українців нічого не чули про "опитування Зеленського", 23% вважають його проведення незаконним, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8278
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22.10.2020 14:05 Відповісти
Даже если какая то часть проголосует ,то кто будет проверять результаты ? Они там нарисовать могут ,все что хотят ! И появятся у нас кофе-шопы с травой !
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22.10.2020 14:48 Відповісти
опрос законами прямо не запрещён.
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22.10.2020 17:06 Відповісти
 
 