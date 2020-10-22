УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4757 відвідувачів онлайн
Новини
5 179 24

Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів"

Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер:

Президент України Володимир Зеленський доручив завершити в рамках програми "Велике будівництво" оновлення дороги, що веде до Шацьких озер у Волинській області, до літа 2021 року.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів главі держави, що в рамках "Великого будівництва" у Волинській області в поточному році оновлюють не тільки міжнародні, національні та регіональні шляхи, а й 67 км територіальних доріг, а дорогу до Шацьких озер починають відновлювати в цього року, а завершити планують в наступному.

"Давайте так, щоб до літа все зробити. Все-таки Шацькі озера – це один з найкращих українських туристичних "магнітів", – поставив завдання Президент.

Також, за словами Кубракова, наступного року заплановано розширення та реконструкція пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Читайте також: 76% українців відзначають поліпшення якості доріг і збільшення обсягів їх ремонту в 2020-му, - опитування "Рейтингу"

Всього у Волинській області в рамках Національної програми "Велике будівництво" цьогоріч планується відремонтувати 156 км доріг, на майже 100 км вже зроблений верхній шар.

Автор: 

Волинь (840) дороги (3055) Зеленський (23653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Боюся, після його приїзду озеро Світязь тепер остаточно висохне(
показати весь коментар
22.10.2020 13:13
+3
Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов" - Цензор.НЕТ 6021
показати весь коментар
22.10.2020 13:11
+3
А что там магнитики на холодильник разве не продают, на озерах то?
показати весь коментар
22.10.2020 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов" - Цензор.НЕТ 6021
показати весь коментар
22.10.2020 13:11 Відповісти
А что там магнитики на холодильник разве не продают, на озерах то?
показати весь коментар
22.10.2020 13:13 Відповісти
Зеленский из фонда на борьбу с ковидом миллиард выделит - начнут.
показати весь коментар
22.10.2020 13:14 Відповісти
Алгоритм поручил - положили - в действии
показати весь коментар
22.10.2020 13:12 Відповісти
Боюся, після його приїзду озеро Світязь тепер остаточно висохне(
показати весь коментар
22.10.2020 13:13 Відповісти
Але це не той магніт , що захистить сраку провалу влади. Куди посилав -туди й самого тягне- Закон ЗЕленного тяжіння!
показати весь коментар
22.10.2020 13:14 Відповісти
Ну да...
А прибирати за туристами хто буде ?
Засеруть всю природу. Занапастять.
До того ж, Світязь змілів, це Зелю не хвилює ?
показати весь коментар
22.10.2020 13:14 Відповісти
Ні. Його хвилює дупа на виборах, і розписл бабла на "великому" будівництві.
показати весь коментар
22.10.2020 13:18 Відповісти
мені поталанило колись відвідати горні озера Киргизії.жінки з тургрупи прали в озерах білизну.Лаялася.
показати весь коментар
22.10.2020 14:03 Відповісти
Зеленский поручил к лету отремонтировать дорогу к Шацким озерам: "Это один из лучших украинских туристических магнитов" - Цензор.НЕТ 390
показати весь коментар
22.10.2020 13:16 Відповісти
С таким отношением к ковиду надо ещё дожить до лета....
показати весь коментар
22.10.2020 13:29 Відповісти
магніти не лише притягують, але й ************
показати весь коментар
22.10.2020 13:33 Відповісти
Може простіше у відставку? Щоб не довбати мізки людям?
показати весь коментар
22.10.2020 13:33 Відповісти
Дебил пля!
показати весь коментар
22.10.2020 13:34 Відповісти
Добре, що хоч дороги у нас на Волині почали робити.
показати весь коментар
22.10.2020 13:34 Відповісти
Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів" - Цензор.НЕТ 1180
показати весь коментар
22.10.2020 15:10 Відповісти
когда автобан на Бердянск и Скадовск будет, идиоті?
показати весь коментар
22.10.2020 13:34 Відповісти
там что, хорошие морги ?
показати весь коментар
22.10.2020 13:42 Відповісти
какаяризнецо?
показати весь коментар
22.10.2020 14:01 Відповісти
шоб ти здох, ...идар, шоб тебе тією дорогою повезли шацьких раків годувати !!
показати весь коментар
22.10.2020 13:41 Відповісти
Яким боком цей дурень командує будівництвом доріг, може треба його взагалі коронувати,щоб сам всім рулив. Тоді скоріше буде робота для гільйотини.
показати весь коментар
22.10.2020 13:46 Відповісти
Хм, а яку таку дорогу збираються відновлювати? З Любомля? так вона в дуже непоганому стані...
А з так званим екопостом бубочка не хоче розібратися? Скільки їжджу туди бачу як лохів розводять
Та й з змілінням озера треба щось робити - цього року на метр нижче
Але на цьому гроші не так просто розпиляти
показати весь коментар
22.10.2020 13:49 Відповісти
То не бурштини даються взнаки, коли озера міліють? Гості отримають неперевершені враження, їдучи на озера повз бурштинові копальні!
показати весь коментар
22.10.2020 15:06 Відповісти
Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів" - Цензор.НЕТ 1861
показати весь коментар
22.10.2020 15:19 Відповісти
 
 