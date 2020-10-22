Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів"

Президент України Володимир Зеленський доручив завершити в рамках програми "Велике будівництво" оновлення дороги, що веде до Шацьких озер у Волинській області, до літа 2021 року.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів главі держави, що в рамках "Великого будівництва" у Волинській області в поточному році оновлюють не тільки міжнародні, національні та регіональні шляхи, а й 67 км територіальних доріг, а дорогу до Шацьких озер починають відновлювати в цього року, а завершити планують в наступному.

"Давайте так, щоб до літа все зробити. Все-таки Шацькі озера – це один з найкращих українських туристичних "магнітів", – поставив завдання Президент.

Також, за словами Кубракова, наступного року заплановано розширення та реконструкція пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.

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Всього у Волинській області в рамках Національної програми "Велике будівництво" цьогоріч планується відремонтувати 156 км доріг, на майже 100 км вже зроблений верхній шар.