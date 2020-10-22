Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів"
Президент України Володимир Зеленський доручив завершити в рамках програми "Велике будівництво" оновлення дороги, що веде до Шацьких озер у Волинській області, до літа 2021 року.
Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів главі держави, що в рамках "Великого будівництва" у Волинській області в поточному році оновлюють не тільки міжнародні, національні та регіональні шляхи, а й 67 км територіальних доріг, а дорогу до Шацьких озер починають відновлювати в цього року, а завершити планують в наступному.
"Давайте так, щоб до літа все зробити. Все-таки Шацькі озера – це один з найкращих українських туристичних "магнітів", – поставив завдання Президент.
Також, за словами Кубракова, наступного року заплановано розширення та реконструкція пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.
Всього у Волинській області в рамках Національної програми "Велике будівництво" цьогоріч планується відремонтувати 156 км доріг, на майже 100 км вже зроблений верхній шар.
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А прибирати за туристами хто буде ?
Засеруть всю природу. Занапастять.
До того ж, Світязь змілів, це Зелю не хвилює ?
А з так званим екопостом бубочка не хоче розібратися? Скільки їжджу туди бачу як лохів розводять
Та й з змілінням озера треба щось робити - цього року на метр нижче
Але на цьому гроші не так просто розпиляти