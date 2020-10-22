ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. ФОТО

У справі про заволодіння коштами в сумі 2,5 мільярдів гривень бенефіціаром банку ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Він підозрюється в розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що колишній заступник голови правління банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" здійснив розтрату грошових коштів у сумі 113 мільйонів доларів США, що становить 2,5 мільярда гривень, які були розміщені на рахунках іноземних банків. Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" народним депутатом України 3-8 скликання.

Також читайте: ДБР заочно повідомила про підозру в розтраті 2,5 млрд грн екснардепу Жеваго, - Варченко

За даними слідства до розтрати коштів ексзаступника голови правління банку залучав саме бенефіціарний власник банку народний депутат України 3-8 скликання, який на даний час перебуває у розшуку.

Такі дії призвели до того, що у 2015 році через невиконання зобов’язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" заставне майно. Крім цього дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, яка триває і на даний час", - заявили в ДБР.









Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Раніше Державне бюро розслідувань у цій справі заочно повідомило про підозру екснардепу Костянтину Жеваго.